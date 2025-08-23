Google, Pixel Tablet serisini resmen sonlandırdı

Google tablet pazarından çekildi.

Şirket, yeni bir Pixel Tablet modeli üretmeyecek.

Google, kullanıcıların telefonlarından daha fazlasını taşıyacağı bir senaryoyu öngöremediğini belirtiyor.

Google, 2023 yılında Android tablet pazarına iddialı bir giriş yaparak Pixel Tablet’i piyasaya sürmüştü. Ancak o günden sonra tabletiyle ilgili tek bir ses bile çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde yeni nesil Pixel 10 akıllı telefon ailesini duyuran teknoloji devi firma, uzun zamandır beklenen Pixel Tablet 2 ile ilgili sessizliğini nihayet bozdu.

Bloomberg yayınında çıkan habere göre, Google iki yıllık bir aranın ardından beklenen açıklamayı yaptı ve “pazar için anlamlı bir gelecek bulana kadar” yeni bir model piyasaya sürmeyeceğini doğrularken, halihazırda Pixel Tablet’i kullananlar için bir şey değişmeyecek.

Google’ın resmi gerekçesi oldukça ilginç: Şirket, “öngörülebilir gelecekte kullanıcıların telefonlarından çok daha fazlasını yanında taşıdığı bir senaryo hayal etmediğini” belirtiyor. Ancak bu açıklama, Apple’ın her yıl milyonlarca iPad sattığı bir dünyada kulağa oldukça garip geliyor.

Apple, Ağustos ayı başında açıkladığı 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunda, iPad’lerin en büyük gelir kalemlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre, bu çeyrekte iPhone’lardan toplam 44,58 milyar dolar kazanan üretici, Mac’lerden 8,05 milyar dolar, iPad’lerden ise 6,58 milyar dolar gelir elde etti.

Eğer bir süredir yeni bir Google tabletin piyasaya sürülmesini bekliyorsanız, bu hayalinizden şimdilik vazgeçmeniz gerekiyor.

Google Pixel Tablet teknik özellikleri

Merak edenler için, 10,95 inç IPS LCD panel ile karşımıza çıkan Google Pixel Tablet’in teknik özellikleri şu şekildeydi: