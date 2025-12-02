Google, Android XR etkinliğini resmen duyurdu

Reklam

Google'ın "The Android Show | XR Edition" etkinliği 8 Aralık 2025'te Türkiye saatiyle 21:00'de gerçekleşecek.

Etkinlik, Android XR işletim sistemi için uygulama geliştiren yazılımcılara odaklanacak.

Ayrıca etkinliğin sayfasında Galaxy XR cihazının listelenmesi, bu ürün hakkında yeni ayrıntıların duyurulabileceğinin sinyalini veriyor.

Samsung tarafından geliştirilen Galaxy XR karma gerçeklik başlığı, Ekim ayında Android XR ile birlikte resmen duyurulmuştu. Fakat Google’ın önümüzdeki hafta açıklayacağı daha fazla haber var gibi görünüyor.

Akıllı gözlük ve karma gerçeklik cihazlarına odaklanan yeni bir dönüşümün eşiğinde olan Google, “The Android Show | XR Edition” adlı geliştirici etkinliğini duyurdu. Android XR’ı merkeze alan bu özel etkinlik, yaklaşık yarım saat boyunca önemli duyuruları karşımıza çıkaracak.

Reklam

Google, Android XR için önemli bir etkinlik düzenliyor

Google, Android geliştiricilerine adanmış YouTube kanalında yeni etkinliğin duyurusunu gerçekleştirdi. Şirket, özel bir Android XR etkinliğinde işletim sistemi ile ilgili daha fazla haber paylaşmaya hazır görünüyor.

Google, sunumda neler beklendiğine dair detayları açıklamasa da etkinlik sayfasında Galaxy XR listelenmiş durumda. Bu da cihazla alakalı daha fazla ayrıntı, daha fazla uygulama ve yeni sistem yeteneklerinin tanıtımını göreceğimizin ipuçlarını bizlere veriyor.

Google’ın ayrıca diğer üreticilerin artırılmış gerçeklik başlıklarını, Gemini’yi içeren daha fazla özelliği sergilemesi ve geliştiricilere bu yeni etkileşim formatına uygun uygulamaların nasıl oluşturulacağı konusunda talimat vermesi de mümkün olarak değerlendiriliyor.

Yayınlanan tanıtım videosu, işletim sisteminin özellikleri ve potansiyel yeni donanım hakkında ışık tutmayı vaat ediyor. Google’dan gelen resmi açıklamada, sunumun yalnızca yarım saat süreceğini gösteriyor.

Google’ın bu hamlesi, mevcut zorluklarına rağmen Apple gibi bir rakibin sektöre hakim olmasına izin veremeyeceği belirli bir piyasa mantığına yanıt veriyor.

Bilindiği üzere Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı pek de hızlı satmıyor. 3 bin 500 dolarlık başlangıç ​​fiyatı alternatiflerinden daha pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta ortaya çıkan söylentiler ise daha ucuz bir model için planların bile iptal edildiğini gösteriyor.

Google’ın The Android Show | XR Edition etkinliği 8 Aralık Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21:00’de gerçekleşecek. Etkinliğin öne çıkan haberlerini sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz.