Google Fotoğraflar 2025 Özeti sunuldu: Tüm hatıralarınız bir arada

Google Fotoğraflar 2025 Özeti dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, özet videosunda görünmesini istemedikleri kişi, yer ya da görselleri gizleme seçeneğine sahip oluyor.

Bu kişiselleştirme seçeneği, özellikle de "eski ilişkiler" ya da "özel anılar" gibi hassas içerikleri perdelemenize olanak sağlıyor.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte pek çok popüler platform, yıllık özetlerle kullanıcılarına nostaljik anlar yaşatmaya başladı. Spotify Wrapped 2025 özeti bugün kullanıcılara sunuldu. Ardından Google’dan da benzer bir hamle geldi. Google Fotoğraflar 2025 Özeti özelliği resmen yayınlandı.

Google’ın ilgi çeken yeni özelliği, bir yıl boyunca biriktirdiğiniz tüm hatıralarınızı eğlenceli biçimde buluşturuyor. Şu anda yeni özelliğin kademeli olarak kullanıcıların erişimine sunulduğu ifade ediliyor. Türkiye’de de yayınlanacak özellik, muhtemelen ilerleyen günlerde global olarak herkes tarafından erişilebilir hale gelecek.

Google “eski sevgiliyi” özetten çıkarmanıza imkan tanıyor

Google Fotoğraflar 2025 Özeti sinematik efektler, animasyonlu grafikler ve fotoğraflarınızı benzersiz bir retrospektife dönüştüren bir miktar nostaljiyle daha etkileşimli bir deneyime odaklanıyor.

Önceki sürümlerde olduğu gibi, bu yıl da uygulamada depolanan fotoğraf ve videolardan otomatik olarak oluşturuluyor. Yani herhangi bir dokunuşta bulunmanıza gerek kalmadan anılarınızı incelemeniz mümkün kılınıyor.

Android Authority’nin haberine göre bu yılın en büyük yeniliği ise ekstra kişiselleştirme unsurları olarak göze çarpıyor. Artık kullanıcılar bu özetlere manuel olarak da müdahalede bulunabiliyor.

Google, kullanıcıların özeti paylaşmadan önce belirli kişileri, yerleri ya da görselleri gizlemesine olanak sağlıyor. Böylelikle “eski sevgili”, “eski dostlar” ve “kötü hatıralar bırakan mekanlar” kolaylıkla özetten kaldırılabiliyor.

Google Fotoğraflar bunu yaparken seçilen öğeleri kaldırarak özetin yeni ve revize edilmiş bir sürümünü yaklaşık 30 dakika içinde otomatik olarak oluşturuyor.

Kullanıcılar, videonun tamamını uygulama içinde izleyebilmenin yanı sıra bu içerikleri direkt olarak sosyal medya üzerinden de paylaşabiliyor. Google’ın bu özelliği, 9:16 en boy oranı için optimize etmesi sayesinde mümkün hale geliyor.

Google Fotoğraflar 2025 Özeti nasıl kullanılır?

Google Fotoğraflar 2025 Recap özelliği hem Anılar karuselinde hem de Google Fotoğraflar’ın Koleksiyonlar sekmesinde görünüyor. Bu ilgi çekici araç, yılın en unutulmaz anlarını vurguluyor.

Fakat bu özellikten yararlanmak için fotoğraf ve video yedeklemeyi etkinleştirmeniz gerekiyor. Zira sistem derlemeyi oluşturmak için bulutta depolanan içeriği kullanıyor. Özetin tamamen oluşturulması birkaç saat sürebiliyor.