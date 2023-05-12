Tensor G2 işlemcili Google Pixel Tablet piyasaya çıktı

ABD merkezli teknoloji devi Google, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık konferansının bu seneki ayağı I/O 2023’te bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkardı. Etkinliğin öne çıkan duyurularından bir tanesi Google Pixel Fold katlanabilir telefon modeli olurken, bir diğeri ise şirketin ilk tablet cihazı olan Google Pixel Tablet oldu. Minimal tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan ürün, yüksek performansıyla beğeni kazandı.

Bir süredir çok sayıda sızıntı iddiası ile gündeme gelen Pixel Tablet, sesi daha sürükleyici hale getirmek ve ortam gürültüsünde bile duyulabilir tepkiler vermek için entegre hoparlöre sahip bir taban sayesinde hem tablet hem de akıllı ekran olarak kullanılabilen hibrit bir formül sunuyor.

Google Pixel Tablet özellikleri

Yalın bir tasarımla karşımıza çıkan Google tableti, Meet gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet gerçekleştirmek isteyen kullanıcılara 8 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor. 11 inç IPS LCD panele sahip olan cihaz, oval köşeler ve kalın bir çerçeve getiriyor.

Alüminyum ve nano-seramik kaplamaya sahip olan Google Pixel Tablet, akıllı ekran modunda kullanıldığı zaman her ortama son derece estetik bir şekilde uyum sağlıyor. Bu durumda, yerleşik hoparlörlü taban manyetik bir bağlantı ile eşleşiyor. Böylelikle yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda dekoratif anlamda da ürün kalitesini ortaya koymayı başarıyor.

Pixel Tablet yan tarafında bir parmak izi sensörü taşıyor. Öte yandan cihazda yer alan akıllı ses yakalama özelliği ve 3 mikrofon sayesinde kullanıcıların iletişim konforu artırılıyor. Cihazın bir diğer önemli artısı ise, adeta bir televizyon gibi tek bir dokunuşla herhangi bir içeriği kendisine göndermenize izin veren entegre Chromecast’e sahip olması olarak belirtiliyor.

Google Pixel Tablet, daha önce Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazlarında da görmüş olduğumuz Google Tensor G2 işlemciden güç alıyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.0 dahili depolama alanı sunan model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor. Google, kullanıcılarına 3 yıl güncelleme garantisi vaat ediyor. 12 saate kadar video oynatmayı destekleyen pil gücüyle dikkat toplayan ürün, arka kısımda 8 MP’lik bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

Google Pixel Tablet fiyatı

20 Haziran tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İsveç, Danimarka, Norveç, Hollanda, Japonya ve Avustralya’da satışa çıkacak olan Google Pixel Tablet’in fiyatı açıklandı. Cihaz 499 dolar karşılığında raflara gelecek. Tabletin şimdilik diğer Pixel ürünlerinde de olduğu gibi Türkiye pazarına giriş yapmayacağı biliniyor.