Samsung, Android tablet pazarında zirveye çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung geniş bir ürün portföyüne ev sahipliği yapıyor. Dünya çapında genellikle üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran şirket, farklı ürünleriyle de tüketicilerin ilgisini üzerine çeviriyor. Ortaya çıkan son veriler, Samsung’un küresel Android tablet satışlarında lider konumda yer aldığını gözler önüne seriyor.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, küresel tablet satışlarında ikinci sıraya yükseldi ve dünyanın en büyük Android tablet üreticisi oldu. Fakat yine de birincilik, uzun bir süredir sıralamayı adeta domine eden Apple’ın elinde bulunuyor.

İlk çeyrekte tablet satışları düştü

2023 yılının ilk çeyreğinde küresel tablet satışları düşüşe geçti. Ancak yine de kaydedilen satış oranı hala oldukça yüksek bulunuyor. Bu da tüketicilerin hala tabletlere yoğun bir ilgi göstermeye devam ettiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Apple, 2023’ün ilk çeyreğinde 10.8 milyon tablet satışı elde etmeyi başardı. Bu sayede şirket, küresel tablet pazarının yüzde 35.2’sine hakim oldu. Şirketin pazarda her ne kadar lider bir konumda yer aldığı görülse de yıllık bazda yüzde 10.2 düşüş yaşadığı belirtildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde Apple’ın 12.1 milyon birim sattığı aktarıldı.

2023’ün ilk çeyreğinde toplamda 30.7 milyon tablet satıldığı belirtiliyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 38 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Bir yılda pazarda yüzde 19.1’lik keskin bir düşüş görüldü.

Samsung en çok satan Android tablet markası oldu

IDC’nin açıkladığı veriler doğrultusunda Samsung, en çok satan Android tablet markası olma unvanına erişti. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 7.1 milyon birim satarak pazarın yüzde 23.1’ini ele geçirdi. Samsung’un geçen yılın ilk çeyreğindeki satış oranı ise 8.3 milyon olarak kayıtlara geçti.

Samsung çok yakında Galaxy Tab S9 serisi ile temel, Plus ve Ultra seçeneklerinden oluşan yeni tablet ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üç yeni üst düzey modelden oluşacak olan seri, yüksek kaliteye sahip OLED paneller, Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri, IP67 sertifikası, S Pen dijital kalem desteği ve daha fazlası ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen cihazların bu yaz Temmuz ayı sonunda gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

Android tabletlerde rekabet yükseliyor

Samsung en çok satan Android tablet markası olurken; listenin devamında Huawei, Lenovo ve Amazon gibi isimler karşımıza çıkıyor. Bu markalar sırasıyla yılın ilk çeyreğinde 2 milyon, 1.9 milyon ve 1.4 milyon satış kaydetmiş görünüyor.

Android tablet pazarı giderek daha rekabetçi bir hale gelmeye devam ediyor. Bu durum, tüketicilerin çok çeşitli yüksek kaliteli cihazlara daha uygun fiyat etiketleri ile ulaşabilecekleri anlamına geliyor. Hızla yükselen rekabet, tüm mobil teknoloji endüstrisine enerji veren yenilikler ile birlikte daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimine yol açabilir.