Devasa 10.000 mAh bataryalı telefonlar yolda

Bazı Android telefon üreticileri, cihazların kalınlığını artırmadan 10.000 mAh seviyesine ulaşan bataryalara sahip cihazlar geliştiriyor.

Bu büyük kapasite artışı, grafit yerine lityumu 10 kata kadar daha fazla depolayabilen silikon-karbon bataryalar sayesinde mümkün olacak.

2026 yılından itibaren piyasada daha yüksek bataryalı cihazların öne çıkmaya başlayacağı vurgulanıyor.

Günümüzde pek çok tüketici, yeni bir akıllı telefon satın almadan önce pil ömrüne dikkat ediyor. Nisan ayında piyasaya sürülen Honor Power cihazı 8.000 mAh’lik bataryasıyla bu konuda zirveye oynarken, yakın gelecekte Çinli üreticilerin bu segmenti daha da genişletmesi bekleniyor.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre şu anda Çin’deki bazı akıllı telefon üreticileri, 10.000 mAh ve hatta daha yüksek kapasiteli pillere sahip cihazlar üzerinde aktif olarak çalışıyor. Söylentiler, devasa bataryalı telefonların 2026 yılında bir pazar standardı haline gelebileceğine işaret ediyor.

Xiaomi, OnePlus, Honor ve Realme oyunun kurallarını değiştirecek

Ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi şu sıralar 10.000 mAh pil kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip bir akıllı telefon geliştiriyor. Tahminler, böylesine güçlü cihazın bir saatten kısa süre içinde tamamen şarj edilebileceğine işaret ediyor.

Fakat bu konuda mücadele eden tek marka Xiaomi değil. AndroidAuthority’nin haberine göre Realme ve OnePlus da yaklaşık 10.000 mAh’lik bataryalı telefonlar üzerinde çalışıyor.

Son zamanlarda Honor’un da yaklaşık 10.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon hazırladığı yönünde haberler ortaya çıktı. Söz konusu cihazın MediaTek Dimensity 8500 ya da Qualcomm Snapdragon 7 serisinden bir işlemci ile donatılacağına işaret ediliyor.

Öte yandan şu anda ismi açıklanmayan bir markanın halihazırda 12.000 mAh pil kapasitesinden güç alan bir telefon geliştirdiği vurgulanıyor. Hatta yine aynı markanın 15.000 mAh bataryalı bir telefon prototipi test ettiği de söyleniyor.

Yüksek pil kapasiteli telefonlar Çin pazarıyla sınırlı kalabilir

Şu anda geliştirme aşamasında olduğu iddia edilen 10.000 mAh ve daha üzeri bataryaya sahip telefonların yalnızca Çin pazarına özel olabileceği tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere yasal düzenlemeler gereği Avrupa’da pillerin maksimum kapasitesi konusunda katı sınırlamalar mevcut. Bazı markalar çift hücreli tasarımdan yararlanarak bu sorunu aşabiliyor.

Dolayısıyla şimdilik ortaya çıkan ipuçları, bu cihazların global dağıtımının zorlu olabileceğini ve telefonların sadece Çin’de satılabileceğini akıllara getiriyor. Söz konusu firmaların alternatif çözümlerle bu sorunu aşıp aşmayacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.