OpenAI, Gemini 3’e karşı GPT-5.2’nin çıkış tarihini öne çekti

OpenAI CEO'su Sam Altman, Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün olağanüstü başarısından sonra şirkette "kırmızı alarm" ilan etti.

Bu acil durum çağrısı, normalde Aralık ayının sonuna doğru planlanan GPT-5.2 modelinin çıkış tarihinin öne çekilmesine yol açtı.

İddialara göre GPT-5.2 modeli 9 Aralık Salı günü piyasaya çıkacak ve Gemini 3'e doğrudan rakip olarak lanse edilecek.

Yapay zeka yarışında işler daha da kızışacak gibi görünüyor. Yakın zaman önce Google yeni yapay zeka modeli Gemini 3 ile karşımıza çıktı. Bunun üzerine pek çok ChatGPT kullanıcısı, daha ayrıcalıklı özellikleri yüzünden Gemini’a yönelmeye başladı.

Buna karşılık “kırmızı alarm” ilan eden OpenAI, yeni AI modelini daha erken bir tarihte kullanıcılarla buluşturmak ve rakibine cevap vermek için artık gün sayıyor. Şirket, GPT-5.2‘yi kullanıcılara sunmak için geri sayıma geçmiş durumda.

GPT-5.2 ne zaman çıkacak?

GPT-5.2 modeli ile ilgili henüz maalesef ki tam olarak ne gibi yenilikler olduğunu bilmiyoruz. Fakat yine de yeni modelin beklenenden çok daha erken, muhtemelen 9 Aralık Salı günü resmi olarak duyurulacağı iddia ediliyor.

The Verge’ün haberine göre OpenAI’nin planlarına aşina olan kaynaklar, şirketin Gemini 3’e ilk tepkisini yaklaşan GPT-5.2 güncellemesiyle hazırladığını vurguluyor. Güncellemenin yayınlanmaya hazır olduğu ve Google’ın Gemini 3 modeli ile oluşan boşluğu dolduracağı belirtiliyor.

Söylentilere göre OpenAI tarafından geliştirilen yeni model, yüksek bir hıza sahip olacak. Bunun yanı sıra modelin güvenilirlik ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri ile güçlendirileceği de öne sürülüyor.

Bununla birlikte OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kaynakları temel platforma odaklamak için ticari girişimleri, uzantıları ve hatta yeni asistanları askıya almasını istediği aktarılıyor. Şirket bu sayede ChatGPT’yi daha karmaşık soruları daha iyi yanıtlayabilir hale getirmek ve daha hızlı çalıştırmak istiyor.

Gemini 3 neden bu kadar ilgi gördü?

Birçok ChatGPT kullanıcısının benzer aralıklarda Gemini’a geçmesi aslında hiç de tesadüf değil. Google’ın yeni yapay zekası, OpenAI’ın mevcut teknolojisine kıyasla daha hızlı, daha başarılı ve daha ucuz bir hizmet veriyor.

Bunların yanı sıra Gemini 3’ün en büyük avantajı ise Nano Banana Pro adlı güçlendirilmiş yeni görüntü oluşturma modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, selefinden çok daha hızlı ve bağlama uygun sonuçlar üreterek kullanıcıları adeta mest etmeyi başardı.

Google’ın yapay zeka aracı son dönemlerde o kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştı ki şirket, ücretsiz kullanıcılar için Gemini 3 ve Nano Banana Pro kullanımına kısıtlama getirmek zorunda kaldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ChatGPT platformuna reklam eklenebileceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu durum pek çok kullanıcıyı rahatsız etti. OpenAI, kullanıcıların endişelerine kulak vererek bu planlarını askıya aldıklarını bildirdi.