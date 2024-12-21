Google Pixel, Noel reklamında iPhone ile dalga geçti

Google Pixel eğlence dolu yeni bir reklam videosu yayınladı.

Google'ın yeni reklamında amiral gemisi Pixel ile iPhone modelleri karşı karşıya geldi.

Apple'a gönderme yapan reklam, Google Pixel'in yapay zeka yeteneklerini öne çıkardı.

Teknoloji devi Google, “Best Phones Forever” (Sonsuza Kadar En İyi Telefonlar) serisine ait yeni bir Noel reklamı ile karşımıza çıktı. Şirket, yapay zeka (AI) alanındaki liderliğini vurgulamak için Noel tatilinden yararlanarak bir Pixel ile Noel ağacının altına hediye gibi sarılmış bir iPhone arasındaki eğlence dolu konuşmayı bizlere gösterdi.

Yayınlanan yeni reklam filmi, Google’ın Pixel serisini yapay zeka açısından en gelişmiş akıllı telefon olarak konumlandırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak geliyor. Geçmişte bu tarz reklamlar daha çok Samsung imzasıyla karşımıza çıkıyordu. Fakat bu kez, akıllı telefon pazarındaki pazar payını her geçen gün artıran Google ekibi Apple’ı hedef aldı.

Google Pixel yapay zeka yetenekleriyle iPhone’u tiye aldı

Paylaşılan reklamın hikayesi son derece basit olsa da büyük bir dikkat topluyor. Biri Pixel ve biri iPhone olmak üzere iki akıllı telefon, Noel hediyesi gibi paketleniyor. Durumdan dolayı aklı karışan Pixel, yardım için Gemini Live’a başvuruyor.

Bunların Noel hediyesi olduğunu keşfettiklerinde iPhone, rakibinin sunduğu Circle to Search gibi AI özelliklerine sahip olmadığını fark ettiğinde paniğe kapılıyor. Fakat bu noktada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Söz konusu özelliğin şu anda Pixel telefonlara özgü olmadığını; Samsung, Honor ve Motorola gibi markaların da bu fonksiyonu kullanıcılara sunduğunu belirtelim.

Yeni reklam filmi, Pixel’in iPhone’u teselli etmesiyle bir Noel dokunuşuyla sona eriyor: “Neşe zamanı olduğunu, seni olduğun gibi kabul eden arkadaşların ve ailenle birlikte olma zamanı olduğunu göremiyor musun?”

Bu kampanya, akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabette yapay zeka için artan çılgınlığı yansıtıyor. Google bu alandaki yeteneklerini vurgulamak istese de bu işlevlerin çoğunun artık Pixel serisine özel olmadığını ekleyelim. Yine de bu reklam ana hedefine ulaşıyor ve mobil cihazlarda yapay zeka devrimine gerçekten kimin öncülük ettiği konusundaki tartışmayı alevlendiriyor.

Google’ın son reklamı, akıllı telefon pazarında yapay zekanın artan öneminin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte bu alanda daha da sert bir rekabetin yaşanacağı düşünülüyor.

Google tarafından yayınlanan “Pixel vs iPhone” temalı yeni Noel reklamını aşağıdan da izleyebilirsiniz: