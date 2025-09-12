Google Pixel 10 Pro XL tamir edilebilirlik testine girdi: Sonuçlar pozitif

Teknoloji devi Google, Ağustos ayında yeni akıllı telefon ailesini resmi olarak piyasaya duyurmuştu. Şimdi ise serinin en gelişmiş modeli olan Pixel 10 Pro XL, YouTube’daki JerryRigEverything kanalı tarafından parçalarına ayrıldı.

Google’ın yeni telefonu daha önce bir dayanıklılık testinden geçerek bu konuda kendini başarıyla ispatlamıştı. Şimdi de cihaz tamir edilebilirliğini belirlemek için söküldü ve iç parçaları ortaya çıkarıldı. Testin sonuçları, şirketin bu konuda önemli iyileştirmeler yaptığını gözler önüne serdi.

Yayınlanan videoda görebileceğiniz gibi, testin öne çıkan noktalardan biri ekran sökme işlemiydi. JerryRigEverything’e göre ekran iki dakikalık bir işlemle profesyonel bir kişi tarafından kolayca değiştirilebiliyor. Ayrıca markanın önceki nesil cihazlarının aksine pil takılı olarak gelen pil, yeşil tırnak sistemi sayesinde kolayca çıkarılabiliyor.

Google’ın, kullanıcıları cihazlarını tamir etmeye teşvik etmek ve yönlendirmek amacıyla 234 sayfalık bir tamir kılavuzunu ücretsiz olarak yayınladığı ekleniyor. Aynı zamanda iFixit aracılığıyla orijinal parçaları da kullanıma sunduğu söyleniyor.

Google Pixel 10 Pro XL özellikleri

Boyutlar: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

Ağırlık: 232 gram

Ekran: Quad HD çözünürlüğe (1344 x 2992 piksel), 3.300 nit tepe parlaklığına ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran



İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 42 MP ön kamera, f/2.2 diyafram, otomatik odaklama

Arka kamera: 50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS

50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, uydu üzerinden SOS

Batarya kapasitesi: 45W şarj ve 25W Qi2.2 kablosuz şarj özellikli 5.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Google Pixel 10 Pro XL’ın ilerleyen süreçte markanın diğer akıllı telefonlarıyla birlikte Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Bu konuda daha fazla detaya ulaşmak için “Google Pixel telefonlar Türkiye’ye ne zaman gelecek?” başlıklı içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Son olarak Pixel 10 Pro XL’ın sökme testini aşağıdan da izleyebilirsiniz: