Google Pixel 10 Pro XL üst düzey dayanıklılığıyla kendini ispatladı

Pixel 10 Pro XL modeli zorlu bir dayanıklılık testine girdi.

Google'ın yeni amiral gemisi, güçlü özelliklerinden sonra direnç konusunda da kendisini ispatlamayı başardı.

Cihaz çizilme, bükülme ve ateş gibi engelleri atlatarak dikkatleri üzerinde topladı.

Google’ın amiral gemisi Pixel 10 Pro XL dayanıklılık testinden geçti. JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen bu test, cihazın zorlu şartlar altında ne kadar ayakta kaldığını gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

7 yıllık güncelleme garantisi ile piyasaya duyurulan yeni Google telefonu, parçalara ayrılarak mühendisliğinin bu iddialı kullanım ömrüne uygun olup olmadığı yönünde inceleniyor. Paylaşılan sonuçlar ise sağlam bir omurgaya sahip ve belirli pratik/estetik etkileri olan tasarım tercihleriyle tamamlanan bir cihaz ortaya koyuyor.

Amiral gemisi Pixel modelinden gövde gösterisi

Telefonun uzun ömürlülüğünün temeli, belirleyici bükülme testinde sınanan yapısal bütünlüğünde yatıyor. Her iki yönden uygulanan yoğun basınca maruz kalan Pixel 10 Pro XL’ın çerçevesi olağanüstü bir dayanıklılık sergiliyor.

Amiral gemisi telefonda herhangi bir esneme, çatlama veya yapısal arıza görülmüyor. Bu sonuç onu uzak Pixel 7 Pro’dan açıkça ayırıyor ve sağlamlığını doğruluyor. Bu dayanıklılık, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 koruyucu cam sayesinde mümkün kılınıyor.

6,8 inç Super Actua ekran ayrıca aşırı gerilime karşı olağanüstü bir dayanıklılık gösteriyor. 20 saniye boyunca açık aleve maruz kalmak piksellerde kalıcı bir hasara neden olmadı. Bu da yüzey korumasının ötesinde OLED panelin kalitesinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Corning Gorilla Glass Victus 2 ön camı, 6 Mohs sertlik seviyesindeki çiziklerden 7 Mohs sertlik seviyesindeki daha ciddi çiziklere kadar, endüstri standardı yüzey koruması sunuyor. Özellikle dikkat çeken nokta, 7 Mohs sertlik seviyesindeki çiziklerle alanı kasıtlı olarak hasar görse bile tamamen işlevsel ve doğru kalan ultrasonik parmak izi sensörünün performansı oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılan Google Pixel 10 Pro XL’ın aynı camla korunan 48 MP ön kamerası da bütünlüğünü koruyor. Kullanılan çözümler, telefonun temel özelliklerinin, küçük kozmetik hasarlarda bile uzun vadede verimliliğini ve kararlılığını korumasını sağlıyor.

Arka kapağın altında, kablosuz şarj aksesuarlarını takmak için görünmez bir şekilde entegre edilmiş işlevsel bir seçenek olan manyetik bir halka gizli. Kamera çubuğu, ışık kırılmasını önlemek ve optik kaliteyi garantilemek için cilalanmış tek bir cam panelin altında üçlü lens sistemi (48 MP geniş açı, 50 MP standart, 48 MP 5x telefoto) barındırıyor.

Titiz tasarım, IMEI kodunun kazındığı ve gri kauçuk contaya sahip SIM tepsisinde de kendini gösteriyor. Bu detay, su ve toz sızmasına karşı IP68 sertifikası sağlıyor.

Google Pixel 10 Pro XL teknik özellikleri

Boyutlar: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

Ağırlık: 232 gram

Ekran: Quad HD çözünürlüğe (1344 x 2992 piksel), 3.300 nit tepe parlaklığına ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran



İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 42 MP ön kamera, f/2.2 diyafram, otomatik odaklama

Arka kamera: 50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS

Batarya kapasitesi: 45W şarj ve 25W Qi2.2 kablosuz şarj özellikli 5.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

JerryRigEverything tarafından Google’ın amiral gemisi telefonu ile gerçekleştirilen dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: