Google Fotoğraflar’ın TikTok’tan esinlenen yeniliği: Otomatik video şablonları geliyor

Google Fotoğraflar, TikTok gibi platformlardan ilham alınarak geliştirilmiş yeni video düzenleme şablonları sunuyor.

Bu şablonlar, müzik ve metinleri videonun ritmiyle otomatik olarak senkronize ederek profesyonel görünümlü videoları kolayca oluşturmaya olanak tanıyor.

Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan yeni özellik, 2023'te tanıtılan "Highlight video" aracını temel alarak, daha fazla otomasyon ve yaratıcılık ortaya koyuyor.

Yıllardır medya depolama alanında liderliğini koruyan Google Fotoğraflar, artık basit bir arşiv uygulaması olmaktan çıkıyor, eğlence ve yaratıcılık odaklı yeniliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Platforma gelecek son yenilik, popüler video uygulaması TikTok’tan esinlenerek kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Google’ın test aşamasında olan yeni özelliği, video düzenleme konusunda hiçbir beceresi olmayan kullanıcılar için bile yalnızca birkaç dokunuşla pratik içerikler hazırlamaya yardımcı olacak. Sosyal medyada paylaşmaya hazır şablonlar sunacak platform, kullanıcılardan yalnızca video içeriğine dönüştürmek istediği anılarını seçmelerini isteyecek.

Birkaç dokunuşla profesyonel videolar oluşturmak mümkün

Yeni şablonlar, tüm video oluşturma sürecini basitleştirmek üzere karşımıza çıkıyor. Google, bunları şarkının ritmine göre senkronize edilmiş müzik, metin ve kesitler içeren “önceden hazırlanmış şablonlar” olarak tanımlıyor.

PhoneArena’nın haberine göre Google Fotoğraflar, kullanıcıların her çekimi manuel olarak düzenlemek zorunda kalmadan profesyonel görünümlü videolar oluşturmalarına olanak tanıyor. TikTok’tan esinlenen bu yenilik, kullanıcıların ihtiyaçlarını saniyeler içinde çözüyor.

Fakat bu özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Pek çok kullanıcı hala yalnızca orijinal Highlight video aracını kullanıyor. Google, destek sayfasında bu özelliğin kullanımına ilişkin resmi talimatları yayınladı. Şirket, merakla beklenen yeni özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını doğruladı.

Google Fotoğraflar’ın video şablon özelliği nasıl kullanılır?

Google’ın yeni özelliği şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılıyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla takip edip bu pratik özellikten yararlanarak profesyonel içerikler oluşturabilirsiniz:

Öncelikle Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Oluştur > Vurgulama videosu’nu seçin. Mevcut şablonlardan birini seçin ve Şablonu Uygula’ya tıklayın. Fotoğrafları ve videoları seçin. (İster manuel olarak, ister insanlara, yerlere veya tarihlere göre akıllı öneriler kullanan Help Me Choose [Seçim konusunda bana yardım et] özelliğini kullanarak seçebilirsiniz) İleri’ye tıkladığınızda video otomatik olarak oluşturulacak. Daha sonra klipleri, müzikleri veya metni özelleştirebilir ve sonucu kaydedip sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Google Fotoğraflar rakiplerine yanıt veriyor

Google, hızlı tempolu ve trend belirleyici video oluşturma alanına hakim olan Instagram, TikTok ve CapCut gibi uygulamaların rekabetine yanıt veriyor.

Google Fotoğraflar, öncelikle bir medya depolama ve düzenleyici olarak görülse de yeni şablonlar ona eğlenceli ve yaratıcı bir boyut katıyor.

Google’ın bu noktada temel motivasyonu, karmaşık düzenleyiciler kullanmak zorunda kalmadan etkileyici bir videoyu hızla oluşturmak isteyen kullanıcılara hitap etmek olarak vurgulanıyor.