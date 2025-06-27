Google daha fazla uygulamasına Gemini yapay zeka desteği getiriyor

Google, Gemini entegrasyonunu her geçen gün daha fazla uygulamasına getiriyor.

Gemini AI şimdi de Google Takvim, Keep, Görevler ve Haritalar desteğine kavuştu.

Google yakında daha fazla uygulamasında yapay zeka entegrasyonu sunacak.

Teknoloji devi Google, Gemini yapay zeka ekosistemine entegre etmek için son birkaç aydır çalışıyor. 9to5Google’a göre şirket artık Gemini Live sohbet robotunun konuşmalar sırasında Google Takvim, Keep, Görevler ve Haritalar uygulamasını kullanmasına izin verecek.

Yapay zeka yarışında teknoloji devleri kıyasıya bir rekabet izliyor. Google rakiplerinden geri kalmamak adına üst üste önemli atılımlara imza attı. Şirket, Gemini AI aracını sürekli olarak farklı uygulamalarına entegre etmeye ve ekosistemini genişletmeye devam ediyor.

Google Takvim, Keep, Görevler ve Haritalar için Gemini desteği geliyor

Bu yenilik ilk kez Mayıs ayında Google I/O 2025 konferansında tanıtıldı. Gemini Live, Google Takvim’de etkinlikler, Görevler’de hatırlatıcılar veya Google Keep’te notlar oluşturabilecek.

9to5Google’ın haberine göre sesli kontrole ek olarak akıllı telefonun kamerasıyla da çalışacak. Örneğin bir tarih içeren bir postere doğrultursanız, bunu Google Takvim’e yazacak.

Değişiklik olsun diye, kamerayı bir kağıt alışveriş listesine doğrulttuğunuzda listeyi Google Görevler’e aktaracak. Ekranın alt kısmında uygulamanın adının yazılı olduğu bir simge belirtecek. Gemini ayrıca “Not oluşturuldu” gibi görsel geri bildirimler gösterecek ve bir adım geri gitme seçeneği de sunacak.

Bu entegrasyon Gemini Live’ı temel bir konuşma asistanından daha sofistike bir çalışma aracına gözle görülür şekilde dönüştürüyor. Geri bildirimlere göre yeni özellik bugün itibarıyla Android cihazlara sunulmaya başlıyor.

Fakat bu yenilik önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacak. Google ayrıca Google ekosistemi içinde başka bağlantıların da planlandığını belirtti.

Gemini yapay zekası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Google yakın zaman önce Gemini’ye “bu şarkı neydi?” sorusuna yanıt getirecek şarkı tanımlama özelliği getirmişti. Aynı zamanda şirket, Gemini’nin 13 yaş altı çocuklara hitap eden özel bir versiyonu için de kollarını sıvadı.