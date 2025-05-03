Minikler için yapay zeka: 13 yaş altı çocuklara Google Gemini hazırlanıyor

Google yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket 13 yaş altı çocuklara hitap edecek bir Gemini versiyonu geliştiriyor.

Yeni sürüm Google Family Link üzerinden ebeveynler tarafından kontrol edilebilecek.

Google’ın yapay zeka aracı çok yakında miniklere de hitap etmeye başlayacak. Herkes için güçlü bir yapay zeka deneyimi sunmaya odaklanan Gemini, çocukları da bu teknolojiden dışlamadan, daha geniş ölçekli bir hizmet sunmayı planlıyor.

New York Times’ın haberine göre Google’ın ebeveynlerle e-posta yoluyla iletişime geçmeye başladığına dair son belgeler ortaya çıktı. Şirketten gelen duyuruda, Google Gemini aracının yakında 13 yaş altı çocukların kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

Gemini, Google Family Link ile çocuklara hizmet vermeye başlıyor

Google Gemini yapay zeka aracı önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen lansman ile birlikte nihayet çocuklara da ulaşacak. Bunun için ailelerin çocuklarının hesaplarını yönetmek için tasarlanan Google Family Link uygulamasının kullanmasını gerektiriyor.

Google ekosistemi bu nedenle teknoloji devinin üretken yapay zekasıyla etkileşime girme olanağını kolaylaştırmak için mevcut ebeveyn kontrol sistemleriyle doğrudan entegrasyon sağlıyor.

Google Gemini sisteminde reşit olmayan kullanıcılara yönelik bazı koruma önlemleri yer alıyor. Ancak ebeveynlerin çok küçük yaştaki çocuklarını bu ileri hizmete maruz bırakmayı uygun görüp görmeyecekleri henüz tartışılıyor.

Google, küçüklerin gizliliğini korumak adına çocukların Gemini ile yaptığı sohbetlerin yapay zekanın yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanılmayacağını söylüyor.

Ancak Google’ın denetimin bir kısmını doğrudan ebeveynlere devretme ihtimali de bulunuyor. Şirket, ebeveynlere Gemini’nin verdiği cevaplara karşı eleştirel bir tutum sergilemeleri konusunda çocuklarını eğitmelerini tavsiye ediyor. Onlara bilgilerin doğruluğunu dikkatlice kontrol etmeyi ve olası hataları tespit etmeyi öğretmeyi öneriyor.

Pek çok yetişkin, yapay zeka içerikleri konusunda gerekli şüpheciliği göstermekte zorlanıyor ve sıklıkla bunları incelemeden benimsiyor. Okul çağındaki çocuklar, başarılarına ilişkin bu tür değerlendirme ve ayırt etme yöntemlerini tutarlı bir şekilde uygulamak için gerekli bilişsel ve eleştirel becerilere henüz sahip olmayabilir.

Family Link üzerinden bağlanan ebeveynler, çocuklarının hesapları Gemini’yi deneyimlemek üzere etkinleştirildiğinde Google’dan belirli bir iletişim bekleyebilir. Bu teknolojinin küçüklere tanıtılması dijital aile etkileşiminde yeni dinamikler vaat ediyor.