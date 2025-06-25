Google Gemini artık “bu şarkı neydi?” sorusuna yanıt verecek

Google Gemini, aradığınız şarkıları kolaylıkla bulmanıza yardımcı oluyor.

Shazam benzeri bir özellik ile karşımıza çıkan AI aracı, saniyeler içinde merak ettiğiniz parçanın ne olduğunu sizlere gösteriyor.

Şimdilik sadece bazı Android kullanıcılarına sunulan yeni özellik, yakında tüm kullanıcılara ve iOS cihazlarına da genişletilecek.

Google bu yılın sonlarına doğru Asistan uygulamasını emekliye ayırmayı planlıyor. Bunun yerine şirket, yapay zeka aracı Gemini ile son derece pratik bir yeniliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AI hizmeti artık bir ortamda çalan şarkının hangisi olduğunu saniyeler içinde sizlere sunacak.

9to5Google’ın haberine göre Google artık Arama uygulaması üzerinden çalan şarkıları kolayca tanımlayabilecek. Bu sayede alternatif uygulamalara gerek kalmadan hoşunuza giden parçaları anında keşfetme şansına sahip olabileceksiniz.

Gemini, Shazam ve Soundhound’un yeteneklerini kopyalıyor

Android ekosisteminde şu anda çalan bir şarkıyı tanımlayabilen pek çok uygulama yer alıyor. Bunların en popülerleri arasında ise kesinlikle Shazam ve Soundhound gibi isimler karşımıza çıkıyor.

Bu hizmetler yalnızca yakınınızda çalan şarkıları değil, aynı zamanda akıllı telefonunuzda da çalan şarkıları tanımlama avantajına sahip. Şimdi ise Google’ın üretken AI Gemini bu uygulamalara katılıyor ve benzer bir fonksiyonu kullanıcılarla buluşturuyor.

Nisan ayının sonunda üretken yapay zeka aracı Gemini, kullanıcılara yalnızca “bu hangi şarkı?” diye sorulduğunda bir müzik tanıma uygulaması kullanmalarını önermeye başladı. Şimdi de şirket, direkt Google uygulamasından “Şarkı Arama” işlevini başlatıyor.

Şimdilik sadece Android kullanıcılarına sunuldu

Gemini’de doğrudan tam entegre bir çözüm olmasa da önceki duruma göre önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların artık müzik tanıma için üçüncü taraf uygulamalara geçmesine gerek kalmıyor. Yeni özellik şu anda Android’de yalnızca belirli bölgelerde mevcut. Rakip iOS platformunda ise işlev hiçbir şekilde çalışmıyor.

İlerleyen günlerde Google’ın bu yeni özelliğini hem iOS platformuna getirmesi, hem de tüm Android kullanıcılarının erişimine sunması bekleniyor. Eğer henüz bu özelliği göremediyseniz endişelenmenize gerek yok. Şirket ilerleyen günlerde bu yeniliği herkese açık hale getirecek.