One UI 8.5 ile hassas fotoğraflara ‘gizlilik kalkanı’ geliyor

Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte "Gizlilik Koruması" adlı yeni bir özellik sunacak.

Bu işlev, paylaşılan fotoğraflardaki kimlik veya adres gibi hassas verileri otomatik olarak gizleyip bulanıklaştıracak.

Daha önce sadece Çin'de kullanılabilen gizlilik özelliği küresel çapta tüm kullanıcılara açılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcı gizliliğini bir adım öteye taşıyacak önemli bir özelliği küresel çapta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yaklaşan One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte paylaşılan fotoğraflardaki hassas verileri otomatik olarak gizleyebilen “Gizlilik Koruması” (Privacy Protection) işlevi cihazlara entegre edilecek.

Çin’e özel özellik tüm dünyaya açılıyor

Samsung’un yeni geliştirdiği “Gizlilik Koruması” adı verilen işlev, görseller paylaşılırken içerikteki kritik bilgileri (örneğin kimlik numaraları, adresler ya da diğer kişisel veriler) otomatik olarak bulanıklaştırıyor veya karartıyor.

Kullanıcılar, ehliyet veya pasaport gibi belgeleri başkalarıyla paylaşırken, muhatabın görmesini istemediği kısımları hızla gizleme imkanına kavuşacak. Söz konusu özellik, daha önce One UI’ın eski sürümlerinde bulunuyordu. Ancak yalnızca Çin’deki cihazlarla sınırlıydı.

Şirket, One UI 8.5 güncellemesiyle özelliğin küresel kullanıma açılmasını planlıyor.

Yapay zeka desteğiyle anında gizleme

One UI 8.5 sürümünü çalıştıran bir cihazdan herhangi bir görsel paylaşılmak istendiğinde, paylaşım menüsündeki “Daha Fazla” bölümünden “Gizlilik Koruması” özelliğine erişim sağlanabilecek. Seçeneğe tıklandığında, sistem paylaşılan görüntüyü analiz ederek hassas bilgileri tespit ediyor ve anında bulanıklaştırıyor.

Kullanıcılar ayrıntılı ekranda karartma stilini ve hangi ögelerin gizlenip hangilerinin gösterileceğini seçebiliyor. Ayrıca ekranın sağ tarafındaki karşılaştırma düğmesi ile düzenlenmiş ve orijinal görüntüleri yan yana görme şansına sahip oluyor. Karartma işleminden emin olunduğunda paylaşma ya da kaydetme adımları gerçekleştirilebiliyor.

Özelliğin görselleri analiz etme sürecinde, Samsung’un cihaz içinde çalışan Gemini Nano benzeri bir yapay zeka modelinden faydalandığı tahmin ediliyor. Bu sayede verilerin cihaz dışına gönderilmeden, güvenli bir şekilde işlenmesi mümkün olacak.

One UI 8.5 destekleyecek Samsung telefonlar

Samsung’un yeni nesil yazılım güncellemesi aşağıdaki modeller için kullanıma sunulacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy M06, M05

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy XCover serisi