One UI 8.5 ile hassas fotoğraflara ‘gizlilik kalkanı’ geliyor

- Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte "Gizlilik Koruması" adlı yeni bir özellik sunacak.
- Bu işlev, paylaşılan fotoğraflardaki kimlik veya adres gibi hassas verileri otomatik olarak gizleyip bulanıklaştıracak.
- Daha önce sadece Çin'de kullanılabilen gizlilik özelliği küresel çapta tüm kullanıcılara açılacak.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcı gizliliğini bir adım öteye taşıyacak önemli bir özelliği küresel çapta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yaklaşan One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte paylaşılan fotoğraflardaki hassas verileri otomatik olarak gizleyebilen “Gizlilik Koruması” (Privacy Protection) işlevi cihazlara entegre edilecek.
Çin’e özel özellik tüm dünyaya açılıyor
Samsung’un yeni geliştirdiği “Gizlilik Koruması” adı verilen işlev, görseller paylaşılırken içerikteki kritik bilgileri (örneğin kimlik numaraları, adresler ya da diğer kişisel veriler) otomatik olarak bulanıklaştırıyor veya karartıyor.
Kullanıcılar, ehliyet veya pasaport gibi belgeleri başkalarıyla paylaşırken, muhatabın görmesini istemediği kısımları hızla gizleme imkanına kavuşacak. Söz konusu özellik, daha önce One UI’ın eski sürümlerinde bulunuyordu. Ancak yalnızca Çin’deki cihazlarla sınırlıydı.
Şirket, One UI 8.5 güncellemesiyle özelliğin küresel kullanıma açılmasını planlıyor.
Yapay zeka desteğiyle anında gizleme
One UI 8.5 sürümünü çalıştıran bir cihazdan herhangi bir görsel paylaşılmak istendiğinde, paylaşım menüsündeki “Daha Fazla” bölümünden “Gizlilik Koruması” özelliğine erişim sağlanabilecek. Seçeneğe tıklandığında, sistem paylaşılan görüntüyü analiz ederek hassas bilgileri tespit ediyor ve anında bulanıklaştırıyor.
Kullanıcılar ayrıntılı ekranda karartma stilini ve hangi ögelerin gizlenip hangilerinin gösterileceğini seçebiliyor. Ayrıca ekranın sağ tarafındaki karşılaştırma düğmesi ile düzenlenmiş ve orijinal görüntüleri yan yana görme şansına sahip oluyor. Karartma işleminden emin olunduğunda paylaşma ya da kaydetme adımları gerçekleştirilebiliyor.
Özelliğin görselleri analiz etme sürecinde, Samsung’un cihaz içinde çalışan Gemini Nano benzeri bir yapay zeka modelinden faydalandığı tahmin ediliyor. Bu sayede verilerin cihaz dışına gönderilmeden, güvenli bir şekilde işlenmesi mümkün olacak.
One UI 8.5 destekleyecek Samsung telefonlar
Samsung’un yeni nesil yazılım güncellemesi aşağıdaki modeller için kullanıma sunulacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9, Tab A9+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24, A12
- Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)
- Galaxy A06 (LTE/5G)
Galaxy M serisi
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15
- Galaxy M06, M05
Galaxy F serisi
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16, F15, F14 (LTE)
- Galaxy F06, F05
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro