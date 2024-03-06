iPhone’lar için büyük yenilikler sunan iOS 17.4 güncellemesi çıktı

Apple bugün yeni iOS 17.4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone cihazları için köklü yenilikler vaat eden güncelleme, şirketin geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olarak duyuruldu. Bir dizi önemli iyileştirme ve yeni özelliğe ev sahipliğinde bulunan yazılım, şimdiden kullanıcılar arasında büyük bir ilgi gördü.

Uyumlu iPhone modelleri için resmen yayınlanan güncelleme, uzun bir süredir heyecanla beklenen çok sayıda yeniliği bir araya getiriyor. Bunlar arasında ilk kez geçen yıl duyurulan ve Apple cihazlarına ilk defa gelen yeni emojiler öne çıkarken; aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan kullanıcılar için de bir dizi radikal değişiklik karşımıza çıkıyor.

iOS 17.4 ile gelen yeni özellikler

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına birçok ilgi çekici işlev sunulmaya başlandı. Apple’ın yeni AB politikalarına uyum sağlaması adına iPhone’lar için alternatif uygulama mağazalarına izin vermesi, güncellemenin ana değişikliklerinden biri oldu.

Bunun yanı sıra alternatif ödeme sitemleri ve üçüncü taraf internet tarayıcıları için de yeşil ışık yakıldı. Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Kanunu değişiklikleri bağlamında şirket, NFC teknolojisini üçüncü taraf hizmetlerin erişimine açtı. Fakat elbette tüm bu işlevler yalnızca AB ülkeleriyle sınırlı durumda.

iOS 17.4 güncellemesi ile beraber şirket, Unicode konsorsiyumu tarafından geçen yıl duyurulan Sürüm 15.1 paketini ilk kez iPhone cihazlarına getirdi. 118 yeni karaktere ev sahipliği yapan pakette yalnızca 6 adet yeni tasarım yer alıyor. Bunlar arasında limon dilimi, anka kuşu, kahverengi mantar, kırılan zincir, dikey olarak sallanan kafa ve yatay olarak sallanan kafa emojileri bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple, iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesinde pil durumu raporlamasında iyileştirmeler sunmaya başladı. CarPlay cihazları için çift ekranlı araçlarda Haritalar ile daha konforlu bir deneyim yaratılırken, ekran tipini değiştirme olanağı da sunulmaya başlandı. Son olarak Podcasts uygulamasında yer alan içerikler için transkript desteği getirildi.

iOS 17.4 güncellemesi nasıl indirilir?

Apple’ın yeni güncellemesi şu anda uyumlu iPhone’lar için erişime sunuldu. Peki ya iOS 17.4 nasıl indirilir? Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Öncelikle cihazınızın Ayarlar sayfasını açın. Genel ekranına gelin. Yazılım Güncellemeleri yazısına dokunun. İndir ve Yükle butonuna dokunun.

Dipnot: iOS 17.4 güncellemesi 1.41 GB dosya boyutuna sahip. Güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli alan olup olmadığını kontrol edin.