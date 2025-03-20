Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Gemini için Google hesabı oluşturma zorunluluğu kaldırıldı

    Gemini yapay zeka sohbet robotu artık Google hesabı oluşturma zorunluluğu olmadan rahatlıkla kullanılabilecek.
    Gemini
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google Gemini için hesap oluşturma zorunluluğu ortadan kalktı.
    • Gemini artık hesap açmadan da kullanılabilecek. Fakat üye olmayan kullanıcılar sınırlı bazı özelliklerden yararlanabilecek.
    • Gelişmiş özelliklerden yalnızca hesap oluşturan kullanıcılar faydalanabilecek.

    Google yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini için beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Geçmişte kişisel Google hesabıyla oturum açma zorunluluğu bulunduran platforma artık herhangi bir hesap olmadan da erişilebiliyor Bu değişikliğin başlangıçta yalnızca web platformuyla sınırlı olduğu söyleniyor.

    9to5Google’dan gelen bilgilere göre artık Google Gemini internet sitesini ziyaret ederek yapay zeka sohbet robotu ile anında görüşme başlatabilirsiniz. Fakat yine de bu durumun bazı kısıtlamalar içerdiğini hatırlatmakta fayda var.

    Giriş yapmadan yalnızca Gemini 2.0 Flash modeli kullanılabilecek

    Kullanıcılar giriş yapmadan sadece Gemini 2.0 Flash modeliyle etkileşimde bulunabiliyor. Google bu modeli günlük yardıma uygun bir araç olarak sunuyor. Gemini 2.0 Thinking, Deep Research ve Personalization gibi diğer modeller ise şu anda yalnızca Google hesabı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak kullanılabiliyor.

    Dosya yükleme ve konuşma geçmişi gibi özellikler de maalesef oturum açmadan kullanılamıyor. Ayrıca sohbet geçmişi de tarayıcı sekmesi kapatıldığında kalıcı olarak kayboluyor. Google Gemini’yi bir sonraki açışınızda yeni bir etkileşim başlatmanız gerekiyor. Yani eski aramalarınıza ulaşmanız mümkün olmuyor.

    Google Gemini hesap açmadan kullanma
    Google Gemini artık hesap açmadan da kullanılabiliyor / Kaynak: 9to5Google

    Gemini’yi yalnızca web üzerinden kullanmak için hesap gereksinimi kaldırılmış durumda. Android ve iPhone cihazlarda ise yapay zeka ile etkileşim için Google hesabına giriş yapılması zorunlu olmaya devam ediyor.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Daha iyi bir deneyim için Google hesabıyla kullanmanız öneriliyor

    Gemini AI hizmetinden daha verimli bir şekilde yararlanmak için Google hesabınızla birlikte kullanmanızda birçok fayda olacak. Böylelikle kullanıcılar daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimine kapı aralayabilir.

    Her ne kadar küçük görünse de oturum açma zorunluluğunun kaldırılması uzun vadede Google’a fayda sağlayabilir. Gemini hizmetine yeni kullanıcıların kolay erişebilmesi, platformu kullanıcılar için bir adım daha öne taşıyabilir.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    OpenAI da yakın zaman önce ChatGPT’yi hesap oluşturmadan kullanma özgürlüğünü sunmaya başlamıştı. Fakat ChatGPT de tıpkı Google’da olduğu gibi gelişmiş özellikleri yalnızca kayıtlı kullanıcılarla sınırlıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.