Gemini için Google hesabı oluşturma zorunluluğu kaldırıldı

Google Gemini için hesap oluşturma zorunluluğu ortadan kalktı.

Gemini artık hesap açmadan da kullanılabilecek. Fakat üye olmayan kullanıcılar sınırlı bazı özelliklerden yararlanabilecek.

Gelişmiş özelliklerden yalnızca hesap oluşturan kullanıcılar faydalanabilecek.

Google yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini için beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Geçmişte kişisel Google hesabıyla oturum açma zorunluluğu bulunduran platforma artık herhangi bir hesap olmadan da erişilebiliyor Bu değişikliğin başlangıçta yalnızca web platformuyla sınırlı olduğu söyleniyor.

9to5Google’dan gelen bilgilere göre artık Google Gemini internet sitesini ziyaret ederek yapay zeka sohbet robotu ile anında görüşme başlatabilirsiniz. Fakat yine de bu durumun bazı kısıtlamalar içerdiğini hatırlatmakta fayda var.

Giriş yapmadan yalnızca Gemini 2.0 Flash modeli kullanılabilecek

Kullanıcılar giriş yapmadan sadece Gemini 2.0 Flash modeliyle etkileşimde bulunabiliyor. Google bu modeli günlük yardıma uygun bir araç olarak sunuyor. Gemini 2.0 Thinking, Deep Research ve Personalization gibi diğer modeller ise şu anda yalnızca Google hesabı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak kullanılabiliyor.

Dosya yükleme ve konuşma geçmişi gibi özellikler de maalesef oturum açmadan kullanılamıyor. Ayrıca sohbet geçmişi de tarayıcı sekmesi kapatıldığında kalıcı olarak kayboluyor. Google Gemini’yi bir sonraki açışınızda yeni bir etkileşim başlatmanız gerekiyor. Yani eski aramalarınıza ulaşmanız mümkün olmuyor.

Gemini’yi yalnızca web üzerinden kullanmak için hesap gereksinimi kaldırılmış durumda. Android ve iPhone cihazlarda ise yapay zeka ile etkileşim için Google hesabına giriş yapılması zorunlu olmaya devam ediyor.

Daha iyi bir deneyim için Google hesabıyla kullanmanız öneriliyor

Gemini AI hizmetinden daha verimli bir şekilde yararlanmak için Google hesabınızla birlikte kullanmanızda birçok fayda olacak. Böylelikle kullanıcılar daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimine kapı aralayabilir.

Her ne kadar küçük görünse de oturum açma zorunluluğunun kaldırılması uzun vadede Google’a fayda sağlayabilir. Gemini hizmetine yeni kullanıcıların kolay erişebilmesi, platformu kullanıcılar için bir adım daha öne taşıyabilir.

OpenAI da yakın zaman önce ChatGPT’yi hesap oluşturmadan kullanma özgürlüğünü sunmaya başlamıştı. Fakat ChatGPT de tıpkı Google’da olduğu gibi gelişmiş özellikleri yalnızca kayıtlı kullanıcılarla sınırlıyor.