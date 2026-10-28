iPhone 18e’nin özellikleri sızdı, ekran yine 60 Hz kalıyor

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Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, 2027 baharında gelmesi beklenen iPhone 18e'nin temel özelliklerini paylaştı.

İddiaya göre telefon 2 nanometre A20 işlemciyle gelecek ve ön kamerası 24 megapiksele çıkabilecek.

6,12 inç ekran 60 Hz yenileme hızında kalırken arka yüzde yine tek bir 48 megapiksel kamera yer alacak.

Apple’ın 2027 baharında tanıtması beklenen giriş seviyesi telefonu iPhone 18e’nin temel özellikleri ortaya çıktı. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın 27 Ekim 2026 Salı günü paylaştığı bilgilere göre telefon, 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 işlemciyle gelecek, ancak ekranındaki 60 Hz yenileme hızı değişmeyecek.

Apple bu yıl iPhone ailesini iki aşamada tanıtıyor. Eylül’deki etkinlikte yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo sahneye çıktı. Standart iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise gelecek yılın ilk aylarına bırakıldı. iPhone 18e hakkında bugüne kadar çok az bilgi sızmıştı.

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iPhone 18e’de neler değişecek?

Digital Chat Station’ın Weibo paylaşımına göre iPhone 18e’de en büyük yenilik işlemci tarafında olacak. Bugüne kadar yalnızca Pro modellerde kullanılan A20, ilk kez bir Pro olmayan iPhone’a gelecek. iPhone 17e’de 3 nanometre üretim sürecine sahip A19 bulunuyordu, bu nedenle 2 nanometreye geçiş performans ve verimlilikte belirgin bir artış getirebilir. Analist Ming-Chi Kuo da daha önce telefonun A20 ve 9 GB RAM ile geleceğini öne sürmüştü.

İkinci değişiklik ön kamerada bekleniyor. Sızıntıya göre selfie kamerasının çözünürlüğü 12 megapikselden 24 megapiksele çıkabilir, ancak Digital Chat Station bu bilgiyi kesin bir dille vermiyor. 9to5Mac de ön kamera yükseltmesinin sürpriz olduğunu, gerçekleşmesi halinde diğer modellerdeki 18 megapiksellik sensörün kullanılabileceğini belirtiyor.

Ekran ve kamera aynı kalıyor

iPhone 18e’nin diğer özellikleri büyük ölçüde selefiyle aynı görünüyor. Telefonun 6,12 inç LTPS OLED ekranı yine 60 Hz yenileme hızında kalacak. Yani 120 Hz ProMotion ekran, Apple’ın en uygun fiyatlı telefonuna bu nesilde de gelmeyecek. Arka yüzde ise iPhone 17e’de olduğu gibi tek bir 48 megapiksel kamera yer alacak.

Sızıntıda çentiğin yerini Dynamic Island’ın alıp almayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Pil kapasitesi ve fiyat konusunda da şimdilik bir iddia yok. 9to5Mac’e göre bellek ve depolama fiyatlarındaki artış, Apple’ın fiyatı korumak için yükseltmeleri sınırlı tutmasının nedeni olabilir. Paylaşılan bilgiler ise henüz Apple tarafından doğrulanmış değil.

Mevcut bilgilere göre iki model arasındaki farklar şöyle.

Özellik iPhone 17e iPhone 18e (iddia) İşlemci A19 (3 nm) A20 (2 nm) Ekran 6,1 inç OLED, 60 Hz 6,12 inç LTPS OLED, 60 Hz Arka kamera 48 MP 48 MP Ön kamera 12 MP 24 MP olabilir RAM 8 GB 9 GB (Ming-Chi Kuo)

iPhone 17e Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 17e, Mart’ta 256 GB başlangıç depolamasıyla ABD’de 599 dolardan satışa çıkmıştı. Apple Türkiye çevrim içi mağazasında ise telefonun 256 GB sürümü 72.999 TL, 512 GB sürümü 89.999 TL olarak listeleniyor.

iPhone 18e’nin, sızıntılarda yer alan takvime göre 2027 baharında iPhone 18 ve iPhone Air 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Önceki raporlarda ise 9 GB RAM nedeniyle iPhone 18 ve 18e’nin bazı yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacağı öne sürülmüştü.