Google Asistan emekliye ayrılıyor: Yerini Gemini alacak

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Google, 2016 yılından bu yana Android cihazların önemli bir parçası olan Google Asistan’ı emekliye ayırıyor. Şirket, kullanıcılara gönderdiği e-postayla asistanın mobil cihazlarda kapatılacağı kesin tarihin 4 Eylül 2026 olacağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren Google, cihazlardan Asistan erişimini kaldırmaya başlayacak. Sürecin herkese ulaşmasının birkaç hafta sürebileceği belirtiliyor. Ancak kritik olan nokta şu ki, kapatma cihazınıza ulaştığında Google Asistan’a geri dönmeniz artık mümkün olmayacak.

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Hangi cihazlar etkileniyor?

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı e-postaya göre değişiklik yalnızca telefonlarla sınırlı değil. Google Asistan; Android telefonlar ve tabletlerin yanı sıra Wear OS çalıştıran akıllı saatlerde, Gemini ile uyumlu kulaklıklarda ve telefondan yansıtılan Android Auto sistemlerinde de kullanımdan kalkacak.

Bir istisna olduğunu belirtmek gerekiyor: Google yerleşik sistemine sahip araçlarda Google Asistan 4 Eylül’den sonra da çalışmaya devam edecek. Ayrıca bazı eski veya özel donanımların bu tarihten sonra da Asistan işlevini koruyabileceği belirtiliyor. Ancak Android ekosisteminin büyük çoğunluğu için bu kesin bir son.

Yerini Gemini alıyor

Google Asistan’ın yerini, şirketin yeni nesil yapay zeka asistanı Gemini alıyor. Kapatmanın ardından “Hey Google” komutunu kullanan ya da güç düğmesine basılı tutan kullanıcılar, Google Asistan yerine doğrudan Gemini’yi çalıştıracak.

Aslında yeni Android cihazlarda, örneğin Pixel 10 serisinde, uzun süredir yalnızca Gemini bulunuyor ve Asistan’dan bir iz bulunmuyor. Dolayısıyla çoğu kullanıcı bu geçişi zaten büyük ölçüde tamamlamış durumda. Hala Google Asistan kullananların ise önümüzdeki 30 gün içinde Gemini’ye geçmekten başka seçeneği kalmıyor.

Ertelenen bir geçişin sonu

Bu kapatma, Google’ın uzun süredir planladığı bir sürecin son adımı. Şirket başlangıçta Asistan’dan Gemini’ye geçişi 2025 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyordu. Ardından bu tarih önce 2026 Mart’a, sonra da eylül ayına kaydı.

Bu erteleme aslında dikkat çekici bir noktayı ortaya koyuyor. Google gibi devasa kaynaklara sahip bir şirket için bile, milyarlarca cihaza yerleşmiş bir ürünü değiştirmek gerçekten zor. Gemini’nin, kullanıcıların günlük olarak kullandığı Asistan işlevlerini tam olarak karşılayabilmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Yıl boyunca aldığı geliştirmelerle Gemini’nin artık birkaç ay öncesine göre çok daha yetenekli bir asistan haline geldiği ifade ediliyor.

Google ayrıca Google TV cihazları ile Google Home hoparlörleri ve akıllı ekranları için Gemini’yi getirme planlarının ayrı bir süreç olarak devam ettiğini belirtiyor.