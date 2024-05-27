Galaxy S25 Ultra’nın mobil fotoğrafçıları sevindirecek kamera özellikleri sızdı

Temmuz ayında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerinden oluşan yeni katlanabilir akıllı telefon ailesini piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung, bunun yanı sıra yeni amiral gemisi telefonları üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Performans canavarı bir donanıma sahip olacak ve 2025 yılının telefon trendlerini belirleyecek cihazlar, gelişmiş yapısıyla adından sıkça söz ettirecek. Ortaya çıkan son iddialar, beklenen yeni modelde şirketin kamera setini bir adım daha öteye taşıyacağına işaret ediyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen raporlara göre Galaxy S25 Ultra kamera setiyle olağanüstü bir mobil fotoğrafçılık deneyimine ev sahipliği yapacak. Son dönemlerde ortaya çıkan bazı dedikodular cihazın üçlü kamerayla geleceğini öne sürse de bunun böyle olmayacağı, telefonun dörtlü kamerayla güçlendirileceği vurgulanıyor. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S25 Ultra kamera detayları belli oldu

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra cihazı dörtlü arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkacak. İddialar doğrultusunda cihaz, selefinde yer alan 200 MP ana kamera ve 50 MP 5x kamerasını korumaya devam edecek.

Fakat şirketin ultra geniş açılı sensör ve 3x kamera tarafında önemli bazı iyileştirmelerde bulunacağı ifade ediliyor. Kaynağın paylaştığı sızıntılar, telefonda 50 MP Ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x kameranın yer alacağına işaret ediyor.

Samsung’un tercih edeceği daha yüksek çözünürlük kalitesine sahip bir telefoto kamera, cihazın bu lenste piksel gruplama teknolojisini kullanmasına imkan sağlayacak. Böylelikle düşük ışık koşulları altında bile 3x kamerayla çekilen görüntüler iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Şu anda piyasada mevcut olan Xiaomi 14 serisi ve Google Pixel 8 Pro gibi performans canavarı bazı modeller, düşük ışıkta görüntü kalitesini artırmak için piksel gruplama teknolojisinden yararlanan ultra geniş açılı kameralara ev sahipliği yapıyor. Samsung’un da bu teknolojiden faydalanacağı söylenirken, şirketin bu sayede en iyi kameralı telefonlar arasında daha güçlü bir şekilde rekabet sağlayacağı vurgulanıyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bazı söylentiler, heyecan uyandıran Galaxy S25 Ultra modelinin kamera yakınlaştırması konusunda da önemli yükseltmeler yapacağını öne sürmüştü. Cihazın 4x ya da 7x yakınlaştırma yeteneğine sahip 50 MP değişken telefoto kamerayla karşımıza çıkacağı iddia edilmişti. Fakat gelen son raporlar şirketin böyle bir hazırlık içinde olmadığını, bunun yerine genel görüntü kalitesini artırmaya odaklandığını ifade etti.

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