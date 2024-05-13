Samsung Galaxy S25 Ultra selefine göre bir kamera eksik gelecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisi akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin duyurduğu Galaxy S24 serisi modelleri kısa sürede Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada büyük satış rakamlarına ulaştı. Cihazların etkileyici başarısı sonrası şirket şimdiden serinin yeni modeli üzerinde çalışmalara başladı. Önümüzdeki yılın performans canavarı modeli Galaxy S25 Ultra cihazının kamera setinde küçülmeye gideceği ortaya çıktı.

Gelen son iddialara göre Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli kamera modülünde önemli bir değişime gidecek. Söylentiler doğrultusunda cihaz, serinin bir önceki modeline göre bir adet daha az kamerayla sunulacak. 10 MP’lik telefoto lens yerine periskop yakınlaştırma ve gelişmiş görüntü işleme yeteneğine sahip bir ana sensör taşınacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra kamera performansıyla öne çıkacak

GSMArena’nın haberine göre Samsung mobil fotoğrafçılar için önemli bir yeniliğe imza atacak. Galaxy S25 Ultra modelinde 10 MP telefoto kamera sensörünü kaldırmayı tercih edecek şirket, bunun yerine ana kamerasını daha da güçlendirecek. Ana kamerada 3x optik yakınlaştırma ile telefoto sensörün yerinin aratılmaması bekleniyor.

Samsung’un yapacağı bu değişiklik ilk bakışta kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış görünse de ana kameraya yapılacak iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlanacağı düşünülüyor. Bunun için şirketin ana kamerasının görüntü işlemesini geliştireceği belirtiliyor.

Galaxy S24 Ultra’nın çözünürlük ve sensör boyutunu korumaya devam edecek Samsung, ışık yakalama performansını artırmak ve bu sayede düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli çekimler sunmak istiyor.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra, ultra geniş açılı kamera açısından muhtemelen herhangi bir değişiklik sunmayacak. Fakat cihazın periskop zoom kamerasında önemli yeniliklere yer verilecek. İddialara göre şirket şu sıralar 4x-5x ve 6x-7x arasında değişen iki sabit odak uzaklığına sahip değişken yakınlaştırma seçeneklerini test ediyor.

Sony Xperia 1 V modelinde de buna benzer bir şekilde sürekli değişken yakınlaştırma bulunuyor. Ancak bundan farklı olarak Samsung, şimdilik hangi odak uzunluklarını kullanacağı bilinmese de büyük olasılıkla çift sabit odak uzaklığı çözümüyle karşımıza çıkabilir.

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