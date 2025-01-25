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    Samsung Galaxy S25 Ultra yurt dışı fiyatları: Türkiye kaçıncı sırada?

    Samsung Galaxy S25 Ultra yurt dışı fiyatları ne kadar? Amiral gemisi telefon modelinin en ucuz olduğu ülkeleri bir araya getirdik. Peki ya Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...
    Samsung Galaxy S25 Ultra
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    Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları adeta cep yakıyor. Dudak uçuklatan rakamlarla Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayan model, 256 GB dahili depolama alanına sahip en uygun seçeneğiyle 83 bin 499 TL’den tüketicilere sunuluyor. Cihazın en pahalı 1 TB’lık sürümü ise 100 bin TL’yi aşkın fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi tarafından bu hafta resmi olarak tanıtılıp piyasaya sunulan Galaxy S25 Ultra, Türkiye’de vergilerden dolayı yüksek fiyatlardan alıcılara hitap ediyor. Peki ya Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yurt dışı fiyatları ne kadar? Cihazın farklı ülkelerdeki fiyat listesini ve Türkiye’nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

    Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra’nın en ucuz olduğu ülke, yaklaşık 1.184 dolar (42 bin 142 TL) fiyat etiketi ile markanın anavatanı olan Güney Kore oluyor. Kanada 1.334 dolarla ikinci sırada yer alırken, Avustralya ise 1.348 dolarlık etiketiyle üçüncülüğü üstleniyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları arasından Türkiye’ye göz attığımızda, 40. basamakta ülkemizi görüyoruz. Üst düzey akıllı telefon modeli ülkemizde 83 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, dolar cinsinden baktığımızda bunun yaklaşık 2.342 dolara tekabül ettiğini belirtelim.

    Samsung Galaxy S25 Ultra

    Galaxy S25 Ultra’nın yurt dışı fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Sıra Ülke Fiyat (Dolar) Yaklaşık Fiyat (TL)
    1 Güney Kore 1.184 42.142,40
    2 Kanada 1.334 47.502,40
    3 Avustralya 1.348 48.008,80
    4 Singapur 1.349 48.044,40
    5 Malezya 1.352 48.151,20
    6 Yeni Zelanda 1.359 48.400,40
    7 Kosta Rika 1.379 49.112,40
    8 Ekvador 1.379 49.112,40
    9 BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) 1.388 49.436,80
    10 Çin 1.403 49.970,80
    11 Amerika Birleşik Devletleri 1.430 50.908,00
    12 İsviçre 1.433 51.014,80
    13 Suudi Arabistan 1.439 51.229,40
    14 Filipinler 1.453 51.726,80
    15 Şili 1.485 52.886,00
    16 Çek Cumhuriyeti 1.490 53.064,00
    17 Hindistan 1.503 53.526,80
    18 Hollanda 1.508 53.704,80
    19 Almanya 1.508 53.704,80
    20 Avusturya 1.508 53.704,80
    21 Belçika 1.508 53.704,80
    22 İspanya 1.519 54.096,40
    23 Macaristan 1.521 54.167,60
    24 İrlanda 1.529 54.452,40
    25 Fransa 1.532 54.559,20
    26 Peru 1.533 54.594,80
    27 Birleşik Krallık 1.538 54.772,80
    28 İtalya 1.560 55.556,00
    29 Finlandiya 1.560 55.556,00
    30 Portekiz 1.562 55.627,20
    31 Polonya 1.576 56.137,60
    32 Norveç 1.595 56.812,00
    33 Danimarka 1.605 57.168,00
    34 Meksika 1.609 57.310,40
    35 Kolombiya 1.621 57.731,60
    36 İsveç 1.635 58.238,00
    37 Güney Afrika 1.677 59.721,20
    38 Brezilya 1.818 64.752,80
    39 Uruguay 2.099 74.744,40
    40 Türkiye 2.342 83.499,00
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    Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri

    • Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
    • Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
    • Selfie kamerası: 12MP ön kamera
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil
    • Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
    • Ağırlık: 218 gram
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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