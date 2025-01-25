Samsung Galaxy S25 Ultra dayanıklılık konusunda bir ilke imza attı

Galaxy S25 Ultra üst düzey teknik özellikleri ile öne çıkıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi, Gorilla Armor 2 cam korumasıyla geliyor.

Bu anlamda model, rakiplerine oranla ciddi bir dayanıklılık sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta en gelişmiş akıllı telefonu olan Galaxy S25 Ultra ile karşımıza çıktı. Amiral gemisi model, Gorilla Armor 2 korumasıyla gelen ilk cihaz olarak piyasaya çıktı.

Seramik cam teknolojisi Corning tarafından düşmelere, çizilmelere ve yansımalara karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. Samsung, mobil cihazlar için koruma ve görsel kalite standartlarını yeniden tanımlamayı vaat eden materyali kullanıcılarına tanıttı.

Corning Gorilla Armor 2 üstün dayanıklılık vaat ediyor

Android Authority’nin haberine göre Gorilla Armor 2 farklı bir üretim süreciyle geliyor. Bunun nedeni ise malzeme matrisine gömülü kristalli bir yapı oluşturmak için özel bir camın ısıl işlemini kullanması olarak belirtiliyor. Corning’e göre bu yapı camın mekanik, optik ve termal özelliklerini geliştiriyor.

Bu sayede Apple’ın iPhone’larda kullandığı Ceramic Shield gibi geleneksel ve rakip malzemelerden üstün hale geliyor. Corning tarafından gerçekleştirilen testlerde Gorilla Armor 2, betonu simüle eden yüzeylerde 2,2 metreye kadar düşmelere dayanıyor.

Bununla birlikte alternatif malzemeler sadece 1 metrelik düşüşlerle başarısız oluyor. Ek olarak seramik camın, yansıma önleyici kaplamalı diğer lityum-alümino-silikat kapak camlarına kıyasla çizilmeye dört kat daha dayanıklı olduğu gösteriliyor.

Dayanıklılığın yanı sıra Gorilla Armor 2’nin yansıma önleyici kaplamasının iç ve dış mekandaki yansımaları önemli ölçüde azalttığı vurgulanıyor. Corning’e göre bu teknoloji ekran kontrastını iyileştirerek farklı aydınlatma koşullarında daha net bir görsel deneyime olanak tanıyor. Dolayısıyla bu özellik Gorilla Armor 2’yi Ceramic Shield dahil piyasadaki diğer çözümlerden farklılaştırıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri