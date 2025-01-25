Samsung Galaxy S25 Ultra dayanıklılık konusunda bir ilke imza attı

- Galaxy S25 Ultra üst düzey teknik özellikleri ile öne çıkıyor.
- Samsung'un yeni amiral gemisi, Gorilla Armor 2 cam korumasıyla geliyor.
- Bu anlamda model, rakiplerine oranla ciddi bir dayanıklılık sunuyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta en gelişmiş akıllı telefonu olan Galaxy S25 Ultra ile karşımıza çıktı. Amiral gemisi model, Gorilla Armor 2 korumasıyla gelen ilk cihaz olarak piyasaya çıktı.
Seramik cam teknolojisi Corning tarafından düşmelere, çizilmelere ve yansımalara karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. Samsung, mobil cihazlar için koruma ve görsel kalite standartlarını yeniden tanımlamayı vaat eden materyali kullanıcılarına tanıttı.
Corning Gorilla Armor 2 üstün dayanıklılık vaat ediyor
Android Authority’nin haberine göre Gorilla Armor 2 farklı bir üretim süreciyle geliyor. Bunun nedeni ise malzeme matrisine gömülü kristalli bir yapı oluşturmak için özel bir camın ısıl işlemini kullanması olarak belirtiliyor. Corning’e göre bu yapı camın mekanik, optik ve termal özelliklerini geliştiriyor.
Bu sayede Apple’ın iPhone’larda kullandığı Ceramic Shield gibi geleneksel ve rakip malzemelerden üstün hale geliyor. Corning tarafından gerçekleştirilen testlerde Gorilla Armor 2, betonu simüle eden yüzeylerde 2,2 metreye kadar düşmelere dayanıyor.
Bununla birlikte alternatif malzemeler sadece 1 metrelik düşüşlerle başarısız oluyor. Ek olarak seramik camın, yansıma önleyici kaplamalı diğer lityum-alümino-silikat kapak camlarına kıyasla çizilmeye dört kat daha dayanıklı olduğu gösteriliyor.
Dayanıklılığın yanı sıra Gorilla Armor 2’nin yansıma önleyici kaplamasının iç ve dış mekandaki yansımaları önemli ölçüde azalttığı vurgulanıyor. Corning’e göre bu teknoloji ekran kontrastını iyileştirerek farklı aydınlatma koşullarında daha net bir görsel deneyime olanak tanıyor. Dolayısıyla bu özellik Gorilla Armor 2’yi Ceramic Shield dahil piyasadaki diğer çözümlerden farklılaştırıyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri
- Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
- Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
- Selfie kamerası: 12MP ön kamera
- Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil
- Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
- Ağırlık: 218 gram
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü