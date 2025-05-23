Free Fire 3 yıl sonra yeni bir haritaya kavuştu

Garena, Free Fire'ın sekizinci yılını kutluyor.

Şirket üç yıl sonra oyuna yeni bir harita getiriyor.

Solara adlı yeni harita Free Fire oyuncuları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor.

Free Fire, 8. yıl dönümünü büyük bir yeni özellik ile kutluyor. Popüler oyun Solara adlı yeni haritası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Garena, Solara’nın lansmanını resmen duyurdu. Bu sayede oyuncular üç yıl aradan sonra oyunun ilk yeni haritasının keyfini çıkarabilecek.

Yeni haritada tüm alanı kapsayan bir kaydırma sistemi yer alıyor. Oyuncular bununla daha hızlı ve stratejik hareket edebilecek.

Bu sistemde ayrıca kalkanlar bulunuyor. Düşman yaklaştığında sizi uyarmak için renk değiştiriyor. Ayrıca haritada maç sırasında gündüzden gün batımına değişen dinamik hava durumu özelliği de mevcut. Bu da oyunu daha güzel ve farklı bir görünürlüğe kavuşturuyor.

Free Fire Solara haritası neler sunuyor?

Garena’nın açıkladığı bilgilere göre Solara, 1.400 metreye 1.400 metre boyutlarında büyüklüğe sahip. Ayrıca oyuncular haritanın doğayla modern yapıları harmanladığını fark edecek.

Bloomtown, Studio, Funfair ve TV Tower gibi yerlerin farklı oyuncu tiplerine göre farklı stilleri karşımıza çıkıyor. Haritanın ortasında iki zirvenin yer aldığı dağın etrafı fütüristik tarzda binalarla çevrili ve bu da ortamın teknolojik görünümünü güçlendiriyor.

Ayrıca oyuncular gizli alanları ziyaret edebiliyor. Riders Club’daki at heykeli ve Delta Isle’daki gizli oda gibi gizli sürprizlerle karşılaşabiliyor. TV Kulesi yakınında Kelly Show’dan özel bir sahneyi de izlemek mümkün.

Bu lansmanı kutlamak için Garena, “Solarush!” adında bir etkinlik oluşturdu. Bu etkinlikte günlük görevler yer alıyor.

Lansmana katılan oyuncular animasyonlar, emojiler, paraşütler ve özel tahtalar kazanabilecek. Ayrıca Kelly Show alanında Doğum Günü Jetonları toplamak da mümkün. Fakat bunun yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olduğunu da ekleyelim.