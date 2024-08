Circle to Search özelliği uygun fiyatlı Samsung cihazlarına da geliyor

Google’ın Circle to Search özelliği kullanıcıların pratik bir şekilde görsel araması yapmalarına olanak tanıyor. Şirketin bu yılın başlarında tanıttığı ve ilk olarak uyumlu Google Pixel cihazları ile birlikte Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinde yer almaya başlayan Circle to Search çok yakında Samsung’un uygun fiyatlı modellerine de gelmeye başlayacak.

Samsung ürün ekosisteminde ilk kez Galaxy S24 ailesinde gördüğümüz, son olarak da Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazlarında karşımıza çıkan Circle to Search işlevi iddialara göre yakında Samsung’un orta seviye Galaxy A serisi telefon modelleri ve uygun fiyatlı Galaxy Tab S9 FE tablet serisinde de karşımıza çıkacak.

Circle to Search özelliği hale erişilebilir hale geliyor

MySmartPrice tarafından paylaşılan bilgilere göre Circle to Search işlevi bu ay Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ ile birlikte Galaxy A55, A54, A35 ve A34 cihazlarında da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin bu hamlesiyle birlikte Circle to Search özelliği artık yalnızca üst düzey modellerde değil, giriş ve orta seviye pazarına hitap eden cihazlarda da yer alarak daha erişilebilir bir hale gelmeye başlayacak.

Şu anda Circle to Search özelliğini destekleyen az sayıda cihaz bulunuyor. Şimdilik yalnızca Google ve Samsung modellerinde karşımıza çıkan özelliğin başka markaların telefonlarında da yer alıp almayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Circle to Search’ü şu an destekleyen telefon ve tabletlerin şunlar olduğunu belirtelim:

Samsung Galaxy: Galaxy S24, S23, S22, S21 | Galaxy Z Fold 5, 4, 3 | Galaxy Z Flip 5, 4, 3 | Galaxy Tab S9 serileri

Galaxy S24, S23, S22, S21 | Galaxy Z Fold 5, 4, 3 | Galaxy Z Flip 5, 4, 3 | Galaxy Tab S9 serileri Google Pixel: Pixel 8, 7, 6 serisi | 6A, 7A | Pixel Fold | Pixel Tablet

Google tarafından bu yıl kullanıcılara sunulmaya başlanan Circle to Search özelliği oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Bu işlevsel özellik ile birlikte sadece basit bir parmak hareketiyle aramak istediğiniz öğeyi daire içine alarak, vurgulayarak, karalayarak ya da yalnızca dokunarak seçip işaretlemeniz yeterli olacak. Sonraki aşamada ise Google aradığınız öğeyi hızlı bir şekilde karşınıza çıkaracak.

