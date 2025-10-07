Türkiye’de de satılacak Honor Magic 8 Pro üstün performansıyla öne çıkacak

Honor Magic 8 Pro'nun iddialı teknik özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

Performans canavarı telefon, Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle donatılacak.

Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek.

Honor’un yeni performans canavarı akıllı telefonu Geekbench’ten geçti. Merakla beklediğimiz Honor Magic 8 Pro modeli güçlü teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Olağanüstü bir puanla testlerden ayrılan cihaz, üst düzey performansını bizlere ispatlamayı başardı.

Türkiye pazarında da satışa çıkması beklenen telefon, Qualcomm’un geliştirdiği yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kalbinde taşıyacak. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak model, kullanıcı dostu konforlu bir deneyime ev sahipliğinde bulunacak.

Honor Magic 8 Pro teknik özellikleri netleşti

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile donatılacak yeni Honor telefonu, Geekbench veritabanınd tek çekirdek testinde 3.563 puana, çok çekirdek testinde ise 7.632 puana ulaştı. 12 GB RAM ile görülen modelin aynı zamanda daha güçlü bir 16 GB’lık seçenek de sunacağı tahmin ediliyor.

BKQ-N49 model numarasıyla Geekbench platformunda listelenen Honor Magic 8 Pro, Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Amiral gemisi telefon modeli, Honor’un tescilli MagicOS 10 arayüzüyle donatılacak.

1,5K çözünürlüğe sahip 6,7 inç mikro dörtlü kavisli OLED ekran, optimum tüketim için 1 ila 120 Hz arasında değişen LTPO uyarlanabilir yenileme hızı sayesinde akıcı görüntüler sunuyor. Aynı zamanda modelde 7.200 mAh pil, 120W kablolu şarj ve 80W kablosuz şarj destekleniyor.

Mobil fotoğrafçılar için de önemli sürprizler yer alıyor. Hassas yakınlaştırma sağlamak için tasarlanmış 200 MP periskop telefoto lens öne çıkıyor.

50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açılı kamerayla çevrelenen lens aynı yüksek kalite standartlarını koruyor. Ön tarafta da benzer bir çözüm uygulanıyor. Selfie çekimleri için 50 MP’lik bir sensöre yer veriliyor.

Son olarak ortaya çıkan söylentiler, lansmanda siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulacağına işaret ediyor. İddialar, telefonun ayrıca Ekim ayı sonunda Çin’de ve ardından dünyanın geri kalanında piyasaya sürüleceğini bizlere gösteriyor.

Ayrıca yakın tarihli raporlar, serinin en gelişmiş seçeneği olarak öne çıkacak Honor Magic 8 Ultra modelinin gelişmiş kamera yetenekleri ile çıkacağına işaret ediyor. Söylentilere göre cihaz, yeni OV50R kamera sensörünü kullanan ilk telefon olarak gelecek