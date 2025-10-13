Premium katlanabilir telefon Samsung W26, Çin’de satışa çıktı

Samsung W26, Çin pazarına özel olarak duyuruldu.

Üst düzey özelliklerle güçlendirilen cihaz, Galaxy Z Fold 7 ile aynı özellikleri taşıyor.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Çin pazarına özel yeni amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Samsung W26 resmen duyuruldu. Bu yaz global pazarda piyasaya sunulan Galaxy Z Fold 7 ile aynı teknik özelliklere ev sahipliği yapan model, açıkken 4,2 milimetre ile açıkken 8,9 milimetreye kadar boyutlara sahip.

Samsung, “premium” segmente hitap eden modelinde yeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Öte yandan cihaz, uydu bağlantısı desteği sayesinde acil durumlarda kesintisiz iletişim vaat ediyor.

Samsung W26 özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 72,8 x 158,4 x 8,9 mm / Açık hali 143,2 x 158,4 x 4,2 mm

Ağırlık: 215 gram

Dahili ekran: QXGA+ desteği ile dahili LTPO Dynamic AMOLED 2X 8 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı

Harici ekran: FHD+, LTPO Dynamic AMOLED 2X 6,5 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB depolama

Ön kamera: 10 MP (f/2.2) dahili sensör ve 10 MP (f/2.2) yüksek hızlı sensör

Arka kamera: 200 MP’lik ana sensör (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (AF, 120°) ve 10 MP’lik telefoto (OIS, PDAF, f/2.4)

Bağlantı: 5G, uydu üzerinden Bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC

Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

SamMobile’ın haberine göre Samsung’un yeni üst düzey telefonu 8 inç dahili ekran, 6,5 inç LTPO Dynamic AMOLED harici ekranla karşımıza çıkıyor. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı desteği bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipini kalbinde taşıyan Samsung W26, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 arayüzüyle hizmet veriyor. Bununla birlikte şirket, kullanıcılar için 7 büyük Android güncellemesi ve güvenlik yamaları vaat ediyor.

16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, 25W şarj desteğine sahip 4.400 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Bununla birlikte modelde 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve IP48 sertifikası da yer alıyor.

Üst düzey özelliklerle güçlendirilen cihaz, kamera tarafında da bu iddiasını sürdürüyor. 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırma destekli 10 MP telefoto kamera mevcut. Öte yandan telefonda iki tane 10 MP selfie kamerası bulunuyor.

Samsung W26 fiyatı

Samsung’un yeni modeli yalnızca Çin pazarında raflara geliyor. Cihaz şu anda 16.999 CNY başlangıç fiyatıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 100 bin TL’ye tekabül ediyor.