    Rekorlara doymayan Honor Magic V5 bir ilke daha imza attı

    Honor Magic V5 yepyeni bir rekora daha imza atarak dünyanın ilk dahili büyük dil modeline (LLM) sahip telefonu oldu.
    • Honor Magic V5 dünyanın ilk dahili büyük dil modeline (LLM) sahip telefonu oldu.
    • Popüler katlanabilir telefon modeli yakın zaman önce yüksek dayanıklılığı sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.
    • Temmuz ayı başında duyurulan cihazın çok yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

    Zorlu dayanıklılık testini kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Honor Magic V5 şimdi de dünyada entegre büyük dil modeli (LLM) sertifikasına sahip ilk telefon olarak yepyeni bir başarıya daha imza attı.

    Bu önemli başarı, konuşulan dil bilimi ve teknolojisi alanında dünyanın en önemli konferansı olan INTERSPEECH 2025 tarafından resmen tanındı. Söz konusu özellik şimdiye kadar iki bilimsel makalede belgelendi.

    Honor Magic V5, LLM sertifikalı ilk telefon oldu

    Temmuz ayı başında duyurulan Honor Magic V5’te dilleri yerel olarak cihazın kendisinde çevirmek için kullanılan yapay zeka bazı önemli avantajlar sağlıyor.

    Gelişmiş gizlilik ile ses, fotoğraf ve metinler çeviri için bulut sunucularına gönderilmiyor. Yerel işleme sayesinde yüzde 38 oranında daha hızlı çeviri sağlanıyor. Bulut modellerine kıyasla çeviri hataları yüzde 16 seviyesinde düşüyor. Ayrıca model yerel olarak çalıştığından dolayı internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

    Honor Magic V5

    Dil fonksiyonlarının mobil veri tüketmediği de ekleniyor. Honor ayrıca büyük dil modelinin boyutunu 3-4 GB’tan sadece 800 MB’a düşürdüğünü ve bu sayede Magic V5’te kullanıcılara daha fazla depolama alanı sağladığını belirtiyor.

    FoneArena’nın haberine göre gelecekte daha fazla telefonun benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat Honor şimdilik başka hangi telefonlarının bu özelliği destekleyeceğini henüz paylaşmadı.

    Honor Magic V5 özellikleri

    • Dahili ekran: 2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED
    • Harici ekran: 2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
    • Selfie kamerası: 20 MP + 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom)
    • Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps)
    • Dayanıklılık: IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu
    • Boyutlar: Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
    • Ağırlık: 217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler)
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 kullanıcı arayüzü

