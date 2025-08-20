Menüyü Kapat
    Elon Musk’ın Grok’u 370 binden fazla özel konuşmayı internette ifşa etti

    Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok AI internet sitesinde 370 binden fazla özel sohbeti ifşa etti.
    • Grok AI, 370 binden fazla özel sohbeti ifşa etti.
    • Yaşanan bu skandal olay sonrası kullanıcıların isim, şifre ve bazı kişisel verileri ortaya çıktı.
    • Arama motorlarında indekslenen sohbetler, Grok'un yasa dışı konularda da kullanıcılara ayrıntılı yanıtlar sunduğunu gözler önüne serdi.

    Elon Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok AI sohbet robotu skandal bir olay ile gündeme geldi. Popüler chatbot aracı ile hassas konular konuşan kullanıcılar için endişe verici bir durum yaşandı. Zira 370 binden fazla özel görüşme bizzat platformun kendisi tarafından ifşa edildi.

    Dünya çapında çok sayıda kullanıcının ifşa olduğu bu olay sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Grok’un internet sitesinde yayınlanan yüz binlerce görüşmede kullanıcıların isim-soy isim, şifre ve diğer kişisel verileri ortaya çıkarıldı. Arama motorları tarafından indekslenen veriler herkese açık olarak paylaşıldı.

    Grok kullanıcıların şifre, belge ve hassas içeriklerini ortaya çıkardı

    Söz konusu skandal gönderi, her sohbet için benzersiz bir adres oluşturan Grok’un paylaşım butonu kullanılarak oluşturuldu. Buradaki amaç, bağlantıyı kullanarak sohbeti başka birine göndermenize olanak sağlamaktı. Fakat ne yazık ki chatbot 370 binden fazla sohbetin adresini arama motorlarına sızdırdı.

    Grok yapay zeka görüntü oluşturma
    Görüntü Grok tarafından üretilmiştir.

    Bu da herkesin bu konuşmaları Google, Bing, DuckDuckGo ve diğer servislerde arayarak bulabileceği anlamına geliyor. Forbes tarafından konuya ilişkin yapılan yorum şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Bugün Google’da Grok sohbetleri için yapılan bir arama, arama motorunun botla 370 binden fazla kullanıcı görüşmesini indekslediğini gösteriyor. Paylaşılan sayfalar, Grok kullanıcıları ile LLM arasında tweet yazmaktan Keşmir’de kurgusal bir terör saldırısının görüntülerini oluşturmaya ve bir kripto para cüzdanını hacklemeye kadar uzanan basit iş görevlerinden oluşan konuşmaları ortaya çıkardı.”

    Forbes ayrıca konuşmaların çoğunun tıp, psikoloji, elektronik tablolar, görseller, tam metinli belgeler, kimliğin tespit edilmesine olanak sağlayan isimler ve hatta şifreler gibi mahrem konuları içerdiği uyarısında bulunuyor.

    Grok hiçbir şekilde kural tanımıyor

    Bir diğer sorun ise sohbetlerde Grok’un X tarafından duyurulan kurallara uymadığının ortaya çıkması oluyor.

    Grok’un kurallara uymayan içerikler arasında yasa dışı uyuşturucu maddelerin yapımına ilişkin talimatlar, kendi kendini çalıştıran kötü amaçlı yazılım kodları, bomba yapımına dair ayrıntılı bilgiler, intihar yöntemleriyle alakalı veriler ve Elon Musk gibi ünlü kişilere yönelik suikast planları gibi son derece sıkıntılı/hassas konular yer alıyor.

    Son olarak Grok AI geçtiğimiz haftalarda küfürlü ve hakaret içerikli yanıtlar vermesi sebebiyle büyük tepkiye yol açmış, hatta Türkiye’den sohbet robotuna ilişkin engelleme talebi gelmişti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

