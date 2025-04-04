Elon Musk, ABD hükümetindeki görevinden ayrılıyor

Elon Musk, ABD hükümetindeki görevine veda ediyor.

Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olarak hükümetindeki Hükümet Verimliliği Ofisi'nde (DOGE) göreve başlayan Musk, yakında koltuğunu devredecek.

Başkan Yardımcısı JD Vance bu önemli gelişmeyi resmi olarak doğruladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Ofisi’ndeki (DOGE) görevinden ayrılacak. Fakat ABD başkanına gayriresmi olarak danışmanlık yapmaya devam edecek.

Ortaya çıkan bu önemli gelişmeler, Elon Musk’ın Beyaz Saray yönetimiyle yakın ilişkilerini sürdüreceğinin güvencesini veren Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından da doğrulandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Elon Musk’ın DOGE’den ayrılacağı doğrulandı

JD Vance, Fox News’e verdiği röportajda Musk’ın DOGE’den ayrılmasına rağmen departmandaki çalışmaların devam edeceğini açıkladı. ABD başkan yardımcısı, “DOGE’nin önünde çok iş var ve bu iş Elon ayrıldıktan sonra da devam edecek. Ama en önemlisi, hem bana hem de başkana dost ve danışman olmaya devam edecek” dedi.

Musk’ın resmi hükümet görevinden istifa etme kararı, ilk kez Politico tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Bu haberlere göre Donald Trump, Tesla ve SpaceX CEO’sunun yaklaşan ayrılışı konusunda kabine üyelerini bilgilendirdi. Ancak Musk’ın mayıs ayı sonunda sona ermesi planlanan 130 günlük görev süresi dolmadan istifa edip etmeyeceği henüz belli değil.

Trump’ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana Musk, yönetim içinde etkili bir isim oldu. Teknoloji, inovasyon ve hükümetin etkinliğiyle ilgili stratejilerin belirlenmesinde aktif rol oynadı. Hükümette doğrudan yer alması, özellikle tartışmalı açıklamaları ve şirketlerini agresif bir şekilde yönetmesi nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Musk’ın istifa etmesine rağmen Beyaz Saray ile ilişkisi sağlam kalacak. Milyarderin nüfuzunun, Trump ve yönetimin diğer üyeleriyle yakın bağları ve teknoloji sektöründeki lider konumu nedeniyle hissedilmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

DOGE’den çıkışın geçici bir stratejik adım mı yoksa Musk’ın ABD hükümetiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı mı olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.