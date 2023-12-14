Ekşi Sözlük’e bir kez daha erişim engeli getirildi

1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan Ekşi Sözlük platformuna bir kez daha erişim engeli getirildi. Her gün milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan yerli sosyal medya platformu, Şubat ayında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeline çarptırılmıştı. Bunun üzerine platform eksisozluk2023.com alan adıyla faaliyet göstermeye devam etmişti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin almış olduğu son kararla birlikte internet sitesine yeniden erişim engeli getirildi.

Uzun bir süredir zaten erişim engeli uygulanan platform, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan yeni kararla birlikte engellenmeye devam edecek. Fakat yine de bu durum platformun sonu olmayacak. “Kutsal bilgi kaynağı” sloganıyla faaliyet gösteren internet sitesi, başka bir alan adı üzerinden devam edecek.

Ekşi Sözlük’ün yeni domain’i (alan adı) eksisozluk1999.com oldu

Ekşi Sözlük’ün X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre platform, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Aralık tarihli kararıyla birlikte erişim engeline uğradı. Henüz konuya ilişkin bir bilgiye ulaşamadıklarını belirten ekip, yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını ifade etti. Konuyla alakalı gelişmeler yaşandıkça paylaşmaya devam edeceğini açıklayan platform, şu anda yeni bir alan adıyla kullanıcılarını ağırlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Merhaba, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük. Ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız. eksisozluk1999.com domain’i üzerinden Sözlük’e erişebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Site Bilgileri Sorgu Sayfası üzerinden eksisozluk1923.com alan adını arattığımızda, hakkında uygulanmakta olan karar kısmında şu bilgiye yer veriliyor: “eksisozluk1923.com, 14/12/2023 tarihli ve 2023/13768 D.İş sayılı Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Şu anda maalesef ki Ekşi Sözlük için uygulanan erişim engeli kararının sebebi kesin olarak bilinmiyor. Platformdan bu konuda hiçbir bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada öne çıkan bazı iddialar, engel kararının “milli güvenlik ve kamu düzenini koruma” gerekçesiyle alındığını ileri sürüyor. Yine de bunun doğrulanmış bir bilgi olmadığını hatırlatmakta yarar var.