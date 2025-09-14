Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini 80’den fazla cihazda test etmeye başladı

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3 güncellemesinin geniş kapsamlı test sürecine başladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Ağustos ayında görücüye çıkarmış olduğu HyperOS 3 kullanıcı arayüzü için test süreci devam ediyor. Android 16 tabanlı yeni sürüm Xiaomi, POCO ve Redmi markalarına ait 80’den fazla cihazda test edilmeye başlandı.

Yazılım yatırımlarına hız vererek cihaz performansını ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesi ile kullanıcılarını daha modern bir tasarım, akıcı arayüz ve yeni özelliklerle buluşturacak. Telefonunuzu daha verimli bir şekilde kullanabilmenizi sağlayacak iyileştirmelere, çok yakında stabil sürümle birlikte sahip olacaksınız.

HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazların listesi

XiaomiTime sitesinin haberine göre, HyperOS 3 güncellemesi sadece Xiaomi’nin kendi cihazlarıyla sınırlı olmayacak. Şirketin alt markası olarak faaliyet göstermeye devam eden POCO ve Redmi’nin modellerinde de kullanılabilecek.

Xiaomi cihazları

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13T / 13T Pro

Xiaomi 14 / 14 Civi / 14 Pro / 14 Ultra / 14T / 14T Pro

Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro / Civi 4 Pro

Xiaomi MIX Flip / MIX Flip 2 / MIX Fold 4 / Mix Fold 3

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 / Pad 7 / Pad 7 Pro / Pad 7 Ultra / Pad 7S Pro 12.5

Redmi cihazları

REDMI 15 / 15 4G

REDMI K Pad / K80 / K80 Pro / K80 Ultra

REDMI Note 15 / Note 15 Pro

REDMI Pad 2 / Pad 2 4G

REDMI Turbo 4 / Turbo 4 Pro

Redmi 13 / 13 5G / 13X

Redmi 14C / 14R 5G

Redmi A3 Pro / A4

Redmi K60 Ultra / K70 / K70 Pro / K70 Ultra / K70E

Redmi Note 13 Pro / Note 13 Pro 4G / Note 13 Pro+ / Note 13R

Redmi Note 14 / Note 14 4G / Note 14 Pro / Note 14 Pro 4G / Note 14 Pro+

Redmi Pad Pro 5G / Pad SE 4G / Pad SE 8.7 Wi-Fi

Redmi Turbo 3

POCO cihazları

POCO C75 / C75 5G

POCO F6 / F6 Pro / F7 / F7 Pro / F7 Ultra

POCO M6 / M6 Plus 5G / M6 Pro 4G

POCO M7 4G / M7 5G / M7 Plus / M7 Pro 5G

POCO X6 5G / X6 Pro / X7 / X7 Pro

HyperOS güncellemesi nasıl yüklenir?

Güncelleme, MemeOS Enhancer uygulaması üzerinden beklemeden indirilebiliyor. Uygulama sayesinde en son sürümler anında yüklenebiliyor ve yeni özelliklerden hemen faydalanmak mümkün oluyor.

Xiaomi HyperOS’un resmi X hesabından da kullanıcıların Beta programına nasıl katılabileceklerini gösteren kısa bir gönderi paylaşıldı.