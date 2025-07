EA Sports FC 25 oyuncuları Ultimate Team’de can sıkıcı hatalarla karşılaştı

Yılın en popüler futbol oyunu olan EA Sports FC 25, köklü FIFA serisinin geleneğini de arkasına alarak günümüzde milyonlarca oyunseverin ilgisini üzerinde topluyor. En dikkat çekici oyun modlarından biri de aldığınız farklı oyuncu kartları sayesinde kendi takımınızı kurabileceğiniz Ultimate Team olarak biliniyor.

Fakat ne yazık ki son günlerde bazı PC kullanıcılarının oyuna erişimde sorun yaşadığı anlaşılıyor. Neyse ki geliştiricinin kendi açıklamasına göre bu sorun zaten çözülmüş olmalı ve artık sorunsuz bir şekilde erişebilmeniz gerekiyor.

Bu bağlantı sorunu binlerce kişinin Ultimate Team’e erişememesine neden oldu. Beklendiği gibi bu endişe hızla yayıldı. EA’in kendi açıklamasına göre bu problem yalnızca PC kullanıcılarını etkiledi.

The issue affecting connectivity to Ultimate Team should now be resolved.

Thank you for your patience.

— EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) July 30, 2025