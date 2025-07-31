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    EA Sports FC 25 oyuncuları Ultimate Team’de can sıkıcı hatalarla karşılaştı

    EA Sports FC 25 oyuncuları Ultimate Team modunda meydana gelen can sıkıcı bir hatayla karşılaştı. Şirket kısa sürede sorunu çözdü.
    EA Sports FC 25
    • EA Sports FC 25 oyuncuları son birkaç gündür Ultimate Team'de çeşitli sorunlarla karşılaştı.
    • Yalnızca PC oyuncularını etkileyen bu hata kısa süre içerisinde EA ekibi tarafından düzeltildi.

    Yılın en popüler futbol oyunu olan EA Sports FC 25, köklü FIFA serisinin geleneğini de arkasına alarak günümüzde milyonlarca oyunseverin ilgisini üzerinde topluyor. En dikkat çekici oyun modlarından biri de aldığınız farklı oyuncu kartları sayesinde kendi takımınızı kurabileceğiniz Ultimate Team olarak biliniyor.

    Fakat ne yazık ki son günlerde bazı PC kullanıcılarının oyuna erişimde sorun yaşadığı anlaşılıyor. Neyse ki geliştiricinin kendi açıklamasına göre bu sorun zaten çözülmüş olmalı ve artık sorunsuz bir şekilde erişebilmeniz gerekiyor.

    Sorun yalnızca PC oyuncularını etkiledi

    Bu bağlantı sorunu binlerce kişinin Ultimate Team’e erişememesine neden oldu. Beklendiği gibi bu endişe hızla yayıldı. EA’in kendi açıklamasına göre bu problem yalnızca PC kullanıcılarını etkiledi.

    EA Sports FC 26 yakında yayınlanacağı için FC 25’in popülaritesi yavaş yavaş azalıyor. Fakat bu arada geliştirici mükemmel bir oyun deneyimi sunmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Electronic Arts ekibi hem mevcut oyunu iyileştirmeye, hem de yeni oyunun son hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi bu oyun modu EA için bu ikonik spor serisinin en popüler ve elbette önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Sorunun çözümü son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat yine de şu anda hala bazı küçük hatalar ile karşılaşabilirsiniz.

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    EA Sports FC 26 için geri sayım başladı

    Çok yakında çıkacak EA Sports FC 26 yakın zaman önce ilk fragman videosuyla karşımıza çıktı. Burada oyunun sunacağı tüm yenilikler ile ilgili ipuçları verildi.

    EA ekibinin yeni oyunu, gerçek bir futbol sahasının nasıl göründüğünü olabildiğince gerçekçi bir şekilde simüle etmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca farklı oyun türleri arasındaki temel farklardan biri olan futbolda takım çalışmasının önemini yansıtacak şekilde savunma yapay zekasının iyileştirileceğini de vurguluyor.

    Artık otomatik savunma biraz daha az etkili olacak. Bu yüzden tüm becerilerinizi kontrollerin arkasına koymanız gerekecek gibi görünüyor.

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    EA Sports FC 26 oyunu Türkçe spiker desteğine sahip olacak. 26 Eylül’de piyasaya çıkacak oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar, 1 hafta erken, 19 Eylül’de oyuna erişim sağlayabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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