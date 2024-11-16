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    Editörden Oyun

    EA Sports FC 25: Kariyer modu için en iyi genç ve potansiyelli oyuncular

    EA Sports FC 25 Kariyer modu için 21 yaş altı en iyi genç oyuncular hangileri? İşte potansiyeli yüksek olan kaçırılmayacak yıldızlar...
    EA Sports FC 25 Kariyer modu için en iyi genç oyuncular
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    EA Sports FC 25 oyununda en iyi genç oyuncular sayesinde Kariyer modundan maksimum verim alabilirsiniz. Oyunda uzun vadeli bir kariyer oluşturmak isteyen oyunseverler için genç ve yüksek potansiyelli yıldızların kilit bir rol üstlendiği biliniyor. Siz de bu isimlerden bazılarına sahip olarak takımınızın hedeflerini başarıyla tamamlamasına katkıda bulunabilirsiniz.

    FC 25 Kariyer modundaki en yaygın ve aynı zamanda en eğlenceli stratejilerden biri, hiç şüphesiz ki genç oyuncu takviyesiyle kadronuzu uzun rotalı bir şekilde güçlendirmek olacaktır. Siz de bu taktikten faydalanarak yedek kulübenizi zenginleştirebilir; bu oyuncuları yavaş yavaş geliştirerek kadronuzun güçlü isimlerinden biri haline getirebilirsiniz.

    EA Sports FC 25 – Kariyer modu için en iyi genç oyuncular

    Kariyer modunun anahtar noktalarından biri olan genç yıldızlar, takımınıza yavaş yavaş etki ederek “uzun yıllar boyunca” rekabetçi üst seviyelerde taşımanıza yardımcı olacak. Sizler için farklı pozisyonlarda forma giyen FC 25’in en iyi genç oyuncularını bir araya getirdik.

    Listede yer alan tüm oyuncuların 21 yaşından küçük olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda listemiz kaleci, defans, bek, orta saha, kanat ve forvet gibi farklı tablolardan onlarca isim taşıyor. İşte EA Sports FC 25 Kariyer modunda mükemmel bir şekilde işinize yarayacak en iyi genç oyuncular…

    En iyi genç kaleciler

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Guillaume Restes 78 Tolouse 19
    Antonin Kinsky 74 Slavia Praga 21
    Jonas Urbig 73 Köln 21
    James Trafford 73 Burnley 21
    Konstantinos Tzolakis 73 Olympiacos 21
    Pascal Loretz 71 Luzern 21
    Dogan Alemdar 70 Rennes 21
    Sebastiano Desplanches 69 Palermo 21
    James Beadle 69 S.Wednesday 20
    Owusu-Oduro 69 AZ Alkmaar 20

    En iyi genç defans oyuncuları

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Antonio Silva 79 Benfica 20
    Castello Lukeba 79 RB Leipzig 21
    Ousmane Diomande 78 Sporting 20
    Leny Yoro 78 Man. United 18
    Giorgio Scalvini 78 Atalanta 20
    Lucas Beraldo 77 PSG 20
    Cristhian Mosquera 77 Valencia 20
    Levi Colwill 77 Chelsea 21
    Zeno Debast 76 Sporting 20
    Jarell Quansah 75 Liverpool 21

    EA Sports FC 25 Kariyer modu için en iyi genç oyuncular

    En iyi genç sağ bekler

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Malo Gusto 80 Chelsea 21
    Arnau Martinez 79 Girona 21
    Tino Livramento 78 Newcastle 21
    Rico Lewis 76 Man. City 19
    Conor Bradley 75 Liverpool 21
    Joe Scally 74 B. M’gladbach 21
    Mattia Zanotti 73 Lugano 21
    Iván Fresneda 73 Sporting 20
    Elias Jelert 73 Galatasaray 21
    Omar El Hilali 73 Espanyol 21

    En iyi genç sol bekler

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Destiny Udogie 82 Tottenham 21
    Alejandro Balde 81 Barcelona 20
    Milos Kerkez 77 Bournemouth 20
    Jorrel Hato 75 Ajax 18
    Victor Kristiansen 75 Leicester 21
    Luca Netz 74 B. M’gladbach 21
    Alvaro Carreras 73 Benfica 21
    Lewis Hall 73 Newcastle 20
    Valentin Barco 73 Sevilla 20
    Bjorn Meijer 73 Club Brugge 21

    EA Sports FC 25 Kariyer modu için en iyi genç oyuncular

    En iyi genç defansif orta saha oyuncuları

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Adam Wharton 78 Crystal Palace 20
    Kobbie Mainoo 77 Man. United 19
    Arthur Vermeeren 76 RB Leipzig 19
    Romeo Lavia 75 Chelsea 20
    Gabriel Moscardo 73 Reims 18
    Aleksandar Pavlovic 73 Bayern 20
    Matteo Prati 73 Cagliari 20
    Carlos Baleba 73 Brighton 20
    Archie Gray 73 Tottenham 18
    Johann Lepenant 73 Nantes 21

    En iyi genç merkez orta saha oyuncuları

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Pedri 86 Barcelona 21
    Gavi 83 Barcelona 20
    Eduardo Camavinga 83 Real Madrid 21
    Warren Zaire-Emery 80 PSG 18
    João Neves 79 PSG 19
    Fermín López 76 Barcelona 21
    Pablo Barrios 76 A. Madrid 21
    Giovanni Fabbian 75 Bologna 21
    Javi Guerra 75 Valencia 21
    Elliot Anderson 75 N. Forest 21

    En iyi genç ofansif orta saha oyuncuları

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Jude Bellingham 90 Real Madrid 21
    Florian Wirtz 88 B. Leverkusen 21
    Jamal Musiala 87 Bayern 21
    Xavi Simons 83 RB Leipzig 21
    Arda Guler 78 Real Madrid 19
    Harvey Elliott 78 Liverpool 21
    Fares Chaibi 77 E. Frankfurt 21
    Ansu Fati 77 Barcelona 21
    Oscar Gloukh 76 RB Salzburg 20
    Tommaso Baldanzi 76 Roma 21

    EA Sports FC 25 Arda Güler

    En iyi genç sağ kanatlar

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Lamine Yamal 81 Barcelona 17
    Johan Bakayoko 79 PSV 21
    Abdul Fatawu 76 Leicsester 20
    Ernest Nuamah 74 Lyon 20
    Mohamed-Ali Cho 74 Nice 20
    Matej Jurasek 73 Slavia Praga 21
    Ilias Akhomach 73 Villareal 20
    Oscar Bobb 72 Man. City 21
    Yaser Asprilla 72 Girona 20
    Rodrigo Gomes 72 Wolves 21

    En iyi genç sol kanatlar

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Savinho 82 Man. City 20
    Desire Doue 76 PSG 19
    Yeremay Hernández 73 La Coruña 21
    Wesley 73 Al Nassr 19
    Andreas Schjelderup 72 Benfica 20
    Malick Fofana 72 Lyon 19
    Marcelo Flores 71 Free Agent 20
    Carlos Forbs 70 Wolves 20
    Samuel Edozie 70 Anderlecht 21
    Kevin 70 Shakhtar 21

    En iyi genç forvetler

    İsim Puan Kulüp Yaş
    Melchie Dumornay 83 Lyon 21
    Benjamin Sesko 79 RB Leipzig 21
    Rasmus Hojlund 78 Man. United 21
    Maximilian Beier 78 B. Dortmund 21
    Marcos Leonardo 77 Al Hilal 21
    Endrick 77 Real Madrid 18
    Mathys Tel 77 Bayern 19
    Elye Wahi 77 O. Marseille 21
    Youssoufa Moukoko 77 Nice 19
    Vitor Roque 76 Real Betis 19

    EA Sports FC 25 Kariyer modu için en iyi genç oyuncular

    Sonuç

    Sizler için EA Sports FC 25’te “Kariyer modunun olmazsa olmazları” olarak nitelendirilen en yüksek potansiyelli genç yıldızları bir araya getirdik. Uzun vadeli bir Kariyer planı çizenler için bu oyuncular büyük ölçüde işleri kolaylaştırmanıza ve emin adımlarla takımın geleceğini belirlemenize fayda sağlayacak.

    Artık oyundaki genç yıldızları tanıdığınıza göre hangi mevkilerde ihtiyacınız olduğunuzu belirlemeniz ve onları takımınıza katmanızın zamanı geldi. Bu oyuncuların yeteneklerini yavaş yavaş geliştirerek takımın ilk 11’ine dahil edebilir ve onları oyununuzun yapı taşları arasına yerleştirebilirsiniz.

    EA Sports FC 25 en iyi genç oyuncular listemizin sonuna gelirken, sizler de potansiyelini yüksek olarak gördüğünüz 21 yaş altı yetenekleri yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kariyeriniz için sizlere bol şans ve iyi eğlenceler dileriz!

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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