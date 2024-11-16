EA Sports FC 25 oyununda en iyi genç oyuncular sayesinde Kariyer modundan maksimum verim alabilirsiniz. Oyunda uzun vadeli bir kariyer oluşturmak isteyen oyunseverler için genç ve yüksek potansiyelli yıldızların kilit bir rol üstlendiği biliniyor. Siz de bu isimlerden bazılarına sahip olarak takımınızın hedeflerini başarıyla tamamlamasına katkıda bulunabilirsiniz.

FC 25 Kariyer modundaki en yaygın ve aynı zamanda en eğlenceli stratejilerden biri, hiç şüphesiz ki genç oyuncu takviyesiyle kadronuzu uzun rotalı bir şekilde güçlendirmek olacaktır. Siz de bu taktikten faydalanarak yedek kulübenizi zenginleştirebilir; bu oyuncuları yavaş yavaş geliştirerek kadronuzun güçlü isimlerinden biri haline getirebilirsiniz.

EA Sports FC 25 – Kariyer modu için en iyi genç oyuncular

Kariyer modunun anahtar noktalarından biri olan genç yıldızlar, takımınıza yavaş yavaş etki ederek “uzun yıllar boyunca” rekabetçi üst seviyelerde taşımanıza yardımcı olacak. Sizler için farklı pozisyonlarda forma giyen FC 25’in en iyi genç oyuncularını bir araya getirdik.

Listede yer alan tüm oyuncuların 21 yaşından küçük olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda listemiz kaleci, defans, bek, orta saha, kanat ve forvet gibi farklı tablolardan onlarca isim taşıyor. İşte EA Sports FC 25 Kariyer modunda mükemmel bir şekilde işinize yarayacak en iyi genç oyuncular…

En iyi genç kaleciler

İsim Puan Kulüp Yaş Guillaume Restes 78 Tolouse 19 Antonin Kinsky 74 Slavia Praga 21 Jonas Urbig 73 Köln 21 James Trafford 73 Burnley 21 Konstantinos Tzolakis 73 Olympiacos 21 Pascal Loretz 71 Luzern 21 Dogan Alemdar 70 Rennes 21 Sebastiano Desplanches 69 Palermo 21 James Beadle 69 S.Wednesday 20 Owusu-Oduro 69 AZ Alkmaar 20

En iyi genç defans oyuncuları

İsim Puan Kulüp Yaş Antonio Silva 79 Benfica 20 Castello Lukeba 79 RB Leipzig 21 Ousmane Diomande 78 Sporting 20 Leny Yoro 78 Man. United 18 Giorgio Scalvini 78 Atalanta 20 Lucas Beraldo 77 PSG 20 Cristhian Mosquera 77 Valencia 20 Levi Colwill 77 Chelsea 21 Zeno Debast 76 Sporting 20 Jarell Quansah 75 Liverpool 21

En iyi genç sağ bekler

İsim Puan Kulüp Yaş Malo Gusto 80 Chelsea 21 Arnau Martinez 79 Girona 21 Tino Livramento 78 Newcastle 21 Rico Lewis 76 Man. City 19 Conor Bradley 75 Liverpool 21 Joe Scally 74 B. M’gladbach 21 Mattia Zanotti 73 Lugano 21 Iván Fresneda 73 Sporting 20 Elias Jelert 73 Galatasaray 21 Omar El Hilali 73 Espanyol 21

En iyi genç sol bekler

İsim Puan Kulüp Yaş Destiny Udogie 82 Tottenham 21 Alejandro Balde 81 Barcelona 20 Milos Kerkez 77 Bournemouth 20 Jorrel Hato 75 Ajax 18 Victor Kristiansen 75 Leicester 21 Luca Netz 74 B. M’gladbach 21 Alvaro Carreras 73 Benfica 21 Lewis Hall 73 Newcastle 20 Valentin Barco 73 Sevilla 20 Bjorn Meijer 73 Club Brugge 21

En iyi genç defansif orta saha oyuncuları

İsim Puan Kulüp Yaş Adam Wharton 78 Crystal Palace 20 Kobbie Mainoo 77 Man. United 19 Arthur Vermeeren 76 RB Leipzig 19 Romeo Lavia 75 Chelsea 20 Gabriel Moscardo 73 Reims 18 Aleksandar Pavlovic 73 Bayern 20 Matteo Prati 73 Cagliari 20 Carlos Baleba 73 Brighton 20 Archie Gray 73 Tottenham 18 Johann Lepenant 73 Nantes 21

En iyi genç merkez orta saha oyuncuları

İsim Puan Kulüp Yaş Pedri 86 Barcelona 21 Gavi 83 Barcelona 20 Eduardo Camavinga 83 Real Madrid 21 Warren Zaire-Emery 80 PSG 18 João Neves 79 PSG 19 Fermín López 76 Barcelona 21 Pablo Barrios 76 A. Madrid 21 Giovanni Fabbian 75 Bologna 21 Javi Guerra 75 Valencia 21 Elliot Anderson 75 N. Forest 21

En iyi genç ofansif orta saha oyuncuları

İsim Puan Kulüp Yaş Jude Bellingham 90 Real Madrid 21 Florian Wirtz 88 B. Leverkusen 21 Jamal Musiala 87 Bayern 21 Xavi Simons 83 RB Leipzig 21 Arda Guler 78 Real Madrid 19 Harvey Elliott 78 Liverpool 21 Fares Chaibi 77 E. Frankfurt 21 Ansu Fati 77 Barcelona 21 Oscar Gloukh 76 RB Salzburg 20 Tommaso Baldanzi 76 Roma 21

En iyi genç sağ kanatlar

İsim Puan Kulüp Yaş Lamine Yamal 81 Barcelona 17 Johan Bakayoko 79 PSV 21 Abdul Fatawu 76 Leicsester 20 Ernest Nuamah 74 Lyon 20 Mohamed-Ali Cho 74 Nice 20 Matej Jurasek 73 Slavia Praga 21 Ilias Akhomach 73 Villareal 20 Oscar Bobb 72 Man. City 21 Yaser Asprilla 72 Girona 20 Rodrigo Gomes 72 Wolves 21

En iyi genç sol kanatlar

İsim Puan Kulüp Yaş Savinho 82 Man. City 20 Desire Doue 76 PSG 19 Yeremay Hernández 73 La Coruña 21 Wesley 73 Al Nassr 19 Andreas Schjelderup 72 Benfica 20 Malick Fofana 72 Lyon 19 Marcelo Flores 71 Free Agent 20 Carlos Forbs 70 Wolves 20 Samuel Edozie 70 Anderlecht 21 Kevin 70 Shakhtar 21

En iyi genç forvetler

İsim Puan Kulüp Yaş Melchie Dumornay 83 Lyon 21 Benjamin Sesko 79 RB Leipzig 21 Rasmus Hojlund 78 Man. United 21 Maximilian Beier 78 B. Dortmund 21 Marcos Leonardo 77 Al Hilal 21 Endrick 77 Real Madrid 18 Mathys Tel 77 Bayern 19 Elye Wahi 77 O. Marseille 21 Youssoufa Moukoko 77 Nice 19 Vitor Roque 76 Real Betis 19

Sonuç

Sizler için EA Sports FC 25’te “Kariyer modunun olmazsa olmazları” olarak nitelendirilen en yüksek potansiyelli genç yıldızları bir araya getirdik. Uzun vadeli bir Kariyer planı çizenler için bu oyuncular büyük ölçüde işleri kolaylaştırmanıza ve emin adımlarla takımın geleceğini belirlemenize fayda sağlayacak.

Artık oyundaki genç yıldızları tanıdığınıza göre hangi mevkilerde ihtiyacınız olduğunuzu belirlemeniz ve onları takımınıza katmanızın zamanı geldi. Bu oyuncuların yeteneklerini yavaş yavaş geliştirerek takımın ilk 11’ine dahil edebilir ve onları oyununuzun yapı taşları arasına yerleştirebilirsiniz.

EA Sports FC 25 en iyi genç oyuncular listemizin sonuna gelirken, sizler de potansiyelini yüksek olarak gördüğünüz 21 yaş altı yetenekleri yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kariyeriniz için sizlere bol şans ve iyi eğlenceler dileriz!

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