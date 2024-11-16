EA Sports FC 25 oyununda en iyi genç oyuncular sayesinde Kariyer modundan maksimum verim alabilirsiniz. Oyunda uzun vadeli bir kariyer oluşturmak isteyen oyunseverler için genç ve yüksek potansiyelli yıldızların kilit bir rol üstlendiği biliniyor. Siz de bu isimlerden bazılarına sahip olarak takımınızın hedeflerini başarıyla tamamlamasına katkıda bulunabilirsiniz.
FC 25 Kariyer modundaki en yaygın ve aynı zamanda en eğlenceli stratejilerden biri, hiç şüphesiz ki genç oyuncu takviyesiyle kadronuzu uzun rotalı bir şekilde güçlendirmek olacaktır. Siz de bu taktikten faydalanarak yedek kulübenizi zenginleştirebilir; bu oyuncuları yavaş yavaş geliştirerek kadronuzun güçlü isimlerinden biri haline getirebilirsiniz.
EA Sports FC 25 – Kariyer modu için en iyi genç oyuncular
Kariyer modunun anahtar noktalarından biri olan genç yıldızlar, takımınıza yavaş yavaş etki ederek “uzun yıllar boyunca” rekabetçi üst seviyelerde taşımanıza yardımcı olacak. Sizler için farklı pozisyonlarda forma giyen FC 25’in en iyi genç oyuncularını bir araya getirdik.
Listede yer alan tüm oyuncuların 21 yaşından küçük olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda listemiz kaleci, defans, bek, orta saha, kanat ve forvet gibi farklı tablolardan onlarca isim taşıyor. İşte EA Sports FC 25 Kariyer modunda mükemmel bir şekilde işinize yarayacak en iyi genç oyuncular…
En iyi genç kaleciler
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Guillaume Restes
|78
|Tolouse
|19
|Antonin Kinsky
|74
|Slavia Praga
|21
|Jonas Urbig
|73
|Köln
|21
|James Trafford
|73
|Burnley
|21
|Konstantinos Tzolakis
|73
|Olympiacos
|21
|Pascal Loretz
|71
|Luzern
|21
|Dogan Alemdar
|70
|Rennes
|21
|Sebastiano Desplanches
|69
|Palermo
|21
|James Beadle
|69
|S.Wednesday
|20
|Owusu-Oduro
|69
|AZ Alkmaar
|20
En iyi genç defans oyuncuları
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Antonio Silva
|79
|Benfica
|20
|Castello Lukeba
|79
|RB Leipzig
|21
|Ousmane Diomande
|78
|Sporting
|20
|Leny Yoro
|78
|Man. United
|18
|Giorgio Scalvini
|78
|Atalanta
|20
|Lucas Beraldo
|77
|PSG
|20
|Cristhian Mosquera
|77
|Valencia
|20
|Levi Colwill
|77
|Chelsea
|21
|Zeno Debast
|76
|Sporting
|20
|Jarell Quansah
|75
|Liverpool
|21
En iyi genç sağ bekler
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Malo Gusto
|80
|Chelsea
|21
|Arnau Martinez
|79
|Girona
|21
|Tino Livramento
|78
|Newcastle
|21
|Rico Lewis
|76
|Man. City
|19
|Conor Bradley
|75
|Liverpool
|21
|Joe Scally
|74
|B. M’gladbach
|21
|Mattia Zanotti
|73
|Lugano
|21
|Iván Fresneda
|73
|Sporting
|20
|Elias Jelert
|73
|Galatasaray
|21
|Omar El Hilali
|73
|Espanyol
|21
En iyi genç sol bekler
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Destiny Udogie
|82
|Tottenham
|21
|Alejandro Balde
|81
|Barcelona
|20
|Milos Kerkez
|77
|Bournemouth
|20
|Jorrel Hato
|75
|Ajax
|18
|Victor Kristiansen
|75
|Leicester
|21
|Luca Netz
|74
|B. M’gladbach
|21
|Alvaro Carreras
|73
|Benfica
|21
|Lewis Hall
|73
|Newcastle
|20
|Valentin Barco
|73
|Sevilla
|20
|Bjorn Meijer
|73
|Club Brugge
|21
En iyi genç defansif orta saha oyuncuları
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Adam Wharton
|78
|Crystal Palace
|20
|Kobbie Mainoo
|77
|Man. United
|19
|Arthur Vermeeren
|76
|RB Leipzig
|19
|Romeo Lavia
|75
|Chelsea
|20
|Gabriel Moscardo
|73
|Reims
|18
|Aleksandar Pavlovic
|73
|Bayern
|20
|Matteo Prati
|73
|Cagliari
|20
|Carlos Baleba
|73
|Brighton
|20
|Archie Gray
|73
|Tottenham
|18
|Johann Lepenant
|73
|Nantes
|21
En iyi genç merkez orta saha oyuncuları
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Pedri
|86
|Barcelona
|21
|Gavi
|83
|Barcelona
|20
|Eduardo Camavinga
|83
|Real Madrid
|21
|Warren Zaire-Emery
|80
|PSG
|18
|João Neves
|79
|PSG
|19
|Fermín López
|76
|Barcelona
|21
|Pablo Barrios
|76
|A. Madrid
|21
|Giovanni Fabbian
|75
|Bologna
|21
|Javi Guerra
|75
|Valencia
|21
|Elliot Anderson
|75
|N. Forest
|21
En iyi genç ofansif orta saha oyuncuları
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Jude Bellingham
|90
|Real Madrid
|21
|Florian Wirtz
|88
|B. Leverkusen
|21
|Jamal Musiala
|87
|Bayern
|21
|Xavi Simons
|83
|RB Leipzig
|21
|Arda Guler
|78
|Real Madrid
|19
|Harvey Elliott
|78
|Liverpool
|21
|Fares Chaibi
|77
|E. Frankfurt
|21
|Ansu Fati
|77
|Barcelona
|21
|Oscar Gloukh
|76
|RB Salzburg
|20
|Tommaso Baldanzi
|76
|Roma
|21
En iyi genç sağ kanatlar
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Lamine Yamal
|81
|Barcelona
|17
|Johan Bakayoko
|79
|PSV
|21
|Abdul Fatawu
|76
|Leicsester
|20
|Ernest Nuamah
|74
|Lyon
|20
|Mohamed-Ali Cho
|74
|Nice
|20
|Matej Jurasek
|73
|Slavia Praga
|21
|Ilias Akhomach
|73
|Villareal
|20
|Oscar Bobb
|72
|Man. City
|21
|Yaser Asprilla
|72
|Girona
|20
|Rodrigo Gomes
|72
|Wolves
|21
En iyi genç sol kanatlar
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Savinho
|82
|Man. City
|20
|Desire Doue
|76
|PSG
|19
|Yeremay Hernández
|73
|La Coruña
|21
|Wesley
|73
|Al Nassr
|19
|Andreas Schjelderup
|72
|Benfica
|20
|Malick Fofana
|72
|Lyon
|19
|Marcelo Flores
|71
|Free Agent
|20
|Carlos Forbs
|70
|Wolves
|20
|Samuel Edozie
|70
|Anderlecht
|21
|Kevin
|70
|Shakhtar
|21
En iyi genç forvetler
|İsim
|Puan
|Kulüp
|Yaş
|Melchie Dumornay
|83
|Lyon
|21
|Benjamin Sesko
|79
|RB Leipzig
|21
|Rasmus Hojlund
|78
|Man. United
|21
|Maximilian Beier
|78
|B. Dortmund
|21
|Marcos Leonardo
|77
|Al Hilal
|21
|Endrick
|77
|Real Madrid
|18
|Mathys Tel
|77
|Bayern
|19
|Elye Wahi
|77
|O. Marseille
|21
|Youssoufa Moukoko
|77
|Nice
|19
|Vitor Roque
|76
|Real Betis
|19
Sonuç
Sizler için EA Sports FC 25’te “Kariyer modunun olmazsa olmazları” olarak nitelendirilen en yüksek potansiyelli genç yıldızları bir araya getirdik. Uzun vadeli bir Kariyer planı çizenler için bu oyuncular büyük ölçüde işleri kolaylaştırmanıza ve emin adımlarla takımın geleceğini belirlemenize fayda sağlayacak.
Artık oyundaki genç yıldızları tanıdığınıza göre hangi mevkilerde ihtiyacınız olduğunuzu belirlemeniz ve onları takımınıza katmanızın zamanı geldi. Bu oyuncuların yeteneklerini yavaş yavaş geliştirerek takımın ilk 11’ine dahil edebilir ve onları oyununuzun yapı taşları arasına yerleştirebilirsiniz.
EA Sports FC 25 en iyi genç oyuncular listemizin sonuna gelirken, sizler de potansiyelini yüksek olarak gördüğünüz 21 yaş altı yetenekleri yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kariyeriniz için sizlere bol şans ve iyi eğlenceler dileriz!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 2.600 TL’ye EA Sports FC 25 alınır mı? | Artıları ve eksileri