Battlefield 6’nın ilk oynanış videoları internete sızdırıldı

Battlefield 6'nın oynanış videoları internete sızdı.

Electronic Arts'ın henüz resmi olarak duyurmadığı oyun, ilk ayrıntılarıyla oyunseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Merakla beklenen oyunun 2026'nın başlarında PC ve yeni nesil konsollar için yayınlanması bekleniyor.

Battlefield 6’nın oynanış videosu internete sızdırıldı. Electronic Arts’ın popüler savaş oyunu serisinin bir sonraki yapımı için henüz çıkış tarihi ya da herhangi resmi bilgi paylaşılmadı. Fakat ilginç bir şekilde heyecan uyandıran sıradaki oyunun videoları internette dolaşmaya başladı.

“Battlefield 6” basın ve oyunseverler tarafından öne sürülen serinin bir sonraki oyunu olarak biliniyor. Zira şimdiye dek Electronic Arts ekibi gelecekteki oyununun resmi ismini paylaşmadı. Ancak merak yaratan yeni oyun, oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı ve sızdırılan videoların her biri sosyal medyada alevli bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Battlefield 6 görüntüleri ortaya çıktı

Kısa süre önce sızdırılan Battlefield 6 oynanış videoları “alisaad40002” adlı X kullanıcı tarafından X platformunda paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde oyunda bulunması muhtemel dizginsiz yıkımı, farklı senaryoları, silahları ve araçları görme şansına sahip oluyoruz.

İlk videoda bir tankın haritada tam bir yıkıma yol açtığı görülüyor. Tank ağır hasar veren monte edilmiş silahlara sahip olmasının yanı sıra, binalara ve diğer çevresel unsurlara çarparak onları yok etme yeteneğine de sahip.

Sızdırılan ikinci videoda ise oyuncuların ve takım arkadaşlarının bir savaş alanındaki düşmanlarla karşı karşıya geldiği kara muharebesi gösteriliyor. Ancak bu sefer tank tarafından takip ediliyorlar ve düşman oyuncuya karşı yoğun ateş gücü kullanıyor.

Görüntülerde oyuncu bir binaya sığınmaya çalışıyor. Ancak birkaç top atışı duvarı yıkmaya ve oyuncunun siperde olduğunu açığa çıkarmaya yetiyor.

Battlefield 6’nın üçüncü ve son oynanış videosu farklı arazilerdeki çatışmaları gösteriyor. Bu videonun çözünürlüğü iyi olmasa da bazı detayları ayırt etmek mümkün oluyor.

Oyuncu kayalık yüzeylerin ve kırsal alanların yer aldığı yeni bir araziye mücadeleyi taşıyor. Arka planda karla kaplı dağları, yıkılmış binaları ve siper olarak kullandığımız devasa tepeleri de görüyoruz.

Battlefield 6 ne zaman piyasaya çıkacak?

Electronic Arts ekibi henüz Battlefield 6 çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Fakat yine de oyunla ilgili geliştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, 2026 yılının başlarında ise resmi olarak piyasaya sürüleceği tahmine diliyor.

PC oyuncuları tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyun ayrıca yeni nesil konsol cihazları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında da yayınlanacak.