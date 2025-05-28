Samsung Galaxy S26 Ultra ince ve çıkıntısız kamera tasarımıyla gelecek

Galaxy S26 Ultra ince tasarımı ve çıkıntısız kamera dizaynıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Merakla beklenen amiral gemisi Samsung telefonu önümüzdeki yılın başlarında duyurulacak.

Performans canavarı telefon Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy çipinden güç alacak.

Samsung’un gelecek yıl piyasaya süreceği amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinin değişken diyaframlı bir lense sahip bir kamera ile geleceği konuşuluyor. The Elec tarafından paylaşılan son rapor, yeni lens sisteminin modülü daha ince hale getireceğini belirtiyor.

Uygulamada Galaxy S26 Ultra’nın tasarımının arka tarafta çıkıntılı modüller olmadan daha şık olması bekleniyor. Dikkat çeken bu iddialar; The Elec’in çip parçaları, kamera modülleri ve diğer bileşenleri üreten Samsung Electro-Mechanics’in yeni bir kamera modülü tasarımı üzerinde çalışmaya başladığını keşfetmesinin ardından geldi.

Galaxy S26 Ultra kameraları sıfır çıkıntıya sahip olacak

Kamera lens kaburgalarının yüzeyleri arasına film kaplamak yerine mürekkep püskürtmeli baskı kullanıyor. Böylece yansımalardan kaynaklanan gürültünün sensöre ulaşmasını engelleyen fiziksel katmanlar, ultra ince mürekkep püskürtmeli sistemlerle değiştiriliyor.

Bu katmanlar her kamera lensi arasında tekrarlandığı için modüllerin boyutu önemli ölçüde küçültülebilir. Aynı zamanda cihazın tasarımındaki çıkıntılar ortadan kaldırılabilir.

Bu yöntemle ilgili bir Samsung patenti 2018 yılında alınmıştı. Fakat o dönemde bu teknoloji akıllı telefonlarda kullanılmaya yetecek kadar olgunlaşmamıştı.

Ancak Samsung Electro-Mechanics’in bunu uygulamaya koymasıyla bu durumun değiştiği anlaşılıyor. Merakla beklenen bu yeniliğin önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak tanıtılacak üst düzey Galaxy S26 Ultra’da karşımıza çıkacağına işaret ediliyor.

Ortaya çıkan son dedikodular eğer doğruysa, amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra’nın ana modülünde şu kameralar yer alacak:

200 MP değişken diyafram sensörü (f/1.4-4.0)

1/1.3″ ve 23.6mm (f/1.9) ile 50 MP ultra geniş sensör

3,5x yakınlaştırmalı 50 MP (f/2,4) 1/3,15″ telefoto sensör

8x zoom desteğine sahip 50 MP (f/3.0) 1/2.76″ telefoto sensör

Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy çipinden güç alacak

Beklenen lansmanının 2026 yılında gerçekleşmesine rağmen Samsung Galaxy S26 Ultra , söylenti ve sızıntıların hedefi olmaya devam ediyor. Panda Flash’ın iddialarına göre cihaz üç farklı bellek seçeneğine sahip olacak:

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

16 GB + 1 TB

Performans canavarı donanıma sahip olacak Galaxy S26 Ultra’nın küresel olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy yonga setinden güç alması bekleniyor. Samsung’un bu modelde Exynos çipi kullanmayacağı belirtiliyor.

Son olarak Samsung’un Galaxy S26 Ultra’da S Pen stylus desteğini sürdüreceği aktarılıyor. Şirketin kullanıcılar tarafından talep edilen özellikleri geri getirip getirmeyeceği konusunda ise henüz net bir şey söylenmiyor.