EA Sports FC 25 için PlayStation, Xbox ve PC’de 2.400 TL’ye varan indirim fırsatı

EA Sports FC 25 için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı.

Popüler futbol oyunu şimdiye kadarki en düşük fiyat etiketleriyle listeleniyor.

Oyun şu anda tüm platformlarda, yani PlayStation, Xbox ve PC'de aynı anda indirimli fiyatlarla satılıyor.

EA Sports FC 25 için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Electronic Arts imzalı popüler futbol oyunu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında 2 bin 400 TL’ye varan büyük bir kampanya duyuruldu.

Ramazan ayında boş vakitlerini oyun oynayarak değerlendirmek isteyen oyunseverler için başlayan bu promosyon, tüm platformlarda cazip rakamlarla karşımıza çıkıyor. Oyunun “Standart” ve “Ultimate” paketlerinde son derece avantajlı fiyatlar sunuluyor.

EA Sports FC 25 şimdiye kadarki en düşük fiyatları gördü

FIFA futbol oyunu serisinin halefi olan EA Sports FC 25 indirim fırsatı ile oyunseverlerin dikkatini üzerine çekti. Oyunun PC sürümü şu anda Steam platformunda yüzde 70 indirimle karşımıza çıkıyor. 13 Mart’a kadar devam eden indirimde “Standart” sürüm 69,99 dolardan 20,99 dolara düşüyor. “Ultimate” versiyonu ise 99,99 dolar yerine 39,99 dolarlık fiyat etiketiyle avantajı rakamlar sunuyor.

EA Sports FC 25’in Xbox One ve Xbox Series X/S sürümleri de mükemmel bir indirime ev sahipliği yapıyor. “Standart” versiyon 2.899,99 TL’den 869,99 TL’ye, “Ultimate” sürüm ise 3.999,99 TL’den 1.599,99 TL’ye düştü.

Son olarak oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonları yalnızca “Ultimate” pakette 4.000 TL yerine 1.600 TL‘lik bir kampanya sunuyor. Yüzde 60 oranındaki bu indirimin 13 Mart’a kadar devam edeceği vurgulanıyor.

EA Sports FC 25 (PC) sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

Ekran kartı: AMD Radeon RX 570 4 GB veya NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB

AMD Radeon RX 570 4 GB veya NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K

AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K RAM: 8 GB

8 GB Depolama alanı: 100 GB SSD öneriliyor

100 GB SSD öneriliyor İşletim sistemi: Windows 64 bit son güncellemeleri almış

Windows 64 bit son güncellemeleri almış DirectX: Versiyon 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

Ekran kartı: AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660 İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X RAM: 12 GB

12 GB Depolama alanı: 100 GB SSD öneriliyor

100 GB SSD öneriliyor İşletim sistemi: Windows 10-64 bit en son güncellemeleri almış

Windows 10-64 bit en son güncellemeleri almış DirectX: Versiyon 12

Son olarak EA Sports FC 25 inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz. İyi oyunlar!