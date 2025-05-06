EA Sports FC Mobile bu hafta 4 futbol maçını ücretsiz yayınlayacak

EA Sports FC Mobile ücretsiz futbol maçları yayınlamaya başlayacak.

Electronic Arts ekibi bazı MLS maçlarının yayın haklarını aldıklarını bildirdi.

Bu hafta karşılaşmaların yayınlanmaya başlayacağı söyleniyor.

Electronic Arts ve Major League Soccer (MLS) tarafından EA Sports FC Mobile oyunu için önemli bir işbirliği gerçekleştirildi, Apple TV’de MLS Season Pass eşzamanlı canlı yayını sayesinde oyunun FCM TV portalı üzerinden 4 MLS maçını ücretsiz olarak yayınlayacağı duyuruldu.

Bu etkinlik EA SPORTS FC, MLS ve MLS Season Pass’in Apple TV’deki uzun süreli ortaklığında yeni bir aşamayı temsil ediyor. Aynı zamanda EA SPORTS’un ilk kez canlı maçları serinin hayranlarıyla buluşturduğu etkinlik oluyor.

EA Sports FC Mobile oyuncularına ücretsiz MLS maçları sunuyor

Merakla beklenen etkinlik 10 Mayıs Cumartesi günü mevcut şampiyon LA Galaxy ile New York Red Bulls arasındaki MLS Cup 2024 finalinin rövanş maçının EA SPORTS FC Mobile oynayanlara canlı yayınlanmasıyla başlayacak.

17 Mayıs tarihinde FCM TV’de canlı olarak yayınlanan ikinci maç, Atlanta United FC ile Philadelphia Union arasında olacak. EA SPORTS FC Mobile’da yayınlanacak son iki MLS Season Pass maçı Eylül ayında gerçekleşecek ve takımlar çok yakında açıklanacak.

EA SPORTS FC Mobile Başkan Yardımcısı Lawrence Koh konuya ilişkin şunları söyledi:

“EA SPORTS FC Mobile’da seçili MLS Season Pass maçlarını izlemeyi mümkün kılarak, yeniliğe yatırım yaparak ve platformda sunulan deneyimleri genişleterek oyuncuları sevdikleri oyuna yakınlaştırma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. MLS ve Apple TV’deki ortaklarımızla birlikte, taraftarların her şeyden önce geldiği futbolun geleceğine adanmış durumdayız ve EA SPORTS FC Mobile’ın geleceğini inşa etmeye devam ederken dünyanın dört bir yanındaki taraftarların tepkisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Major League Soccer’ın İcra Başkan Yardımcısı Camilo Durana ise şunları söyledi: