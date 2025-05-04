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    Eğlenceli futbol oyunu Football Heroes League, PC için yayınlandı

    Süper kahraman temalı eğlence dolu yeni futbol oyunu Football Heroes League, PC için Steam ve Epic Games Store'da yayınlandı.
    • Süper kahraman temalı yeni futbol oyunu Football Heroes League duyuruldu.
    • Eğlence dolu oyun, PC platformunda erken erişim olarak yayınlandı.
    • Şu anda oyunu Steam ve Epic Games Store platformlarından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

    Oyuncuların sahada insanüstü güçler kullanabildiği ve hatta Kaptan Tsubasa’yı bile kıskandıracak özel atışlar gerçekleştirebildiği ücretsiz çok oyunculu futbol oyunu Football Heroes League resmen duyuruldu. İlgi çekici öğelere sahip olan oyun şu anda PC için erken erişimde yayınlandı.

    Oyunun tanıtımı bir oynanış fragmanıyla yapıldı. Bu fragman videosu bizlere çeşitli oynanabilir karakterlerin yetenekleri hakkında ilk izlenimleri sunuyor. Şu anda oyuna Steam ve Epic Games Store üzerinden erişmeniz mümkün.

    Football Heroes League neler vadediyor?

    Aşağıda yer alan fragman videosundan da görebileceğimiz üzere Football Heroes League özel yetenekleri hassas kontrollerle birleştiren, hızlı tempolu bir 2v2, 3v3 ve 5v5 çok oyunculu futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyun kusursuz paslar, güçlü şutlar ve hassas top sürme için yenilikçi bir nişan alma sistemi sunuyor. Her biri benzersiz yeteneklere sahip çeşitli karakterler arasından seçim yapmanız mümkün kılınıyor.

    Örneğin Frostine, rakiplerini hareket halindeyken dondurabiliyor, Beckers manyetik botları kullanarak topa vurduktan sonra yönünü kontrol edebiliyor. Öte yandan Kenzo ise jet botlarıyla hızlı koşular yapabiliyor.

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    Elbette estetik özelleştirmeler için nesneler aracılığıyla yeni karakterler keşfetmek ve görünümlerini değiştirmek mümkün olacak. Çeşitli ödüller elde etmek için günlük ve haftalık zorluklar sunulacak.

    Football Heroes League sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler
    İşlemci Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i9-11900K veya AMD Ryzen 7 5800X
    İşletim sistemi Windows 10 veya Windows 11 (64-bit) Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)
    Bellek (RAM) 8 GB RAM 32 GB RAM
    Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 (6 GB VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 (8 GB VRAM veya üzeri)
    DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
    Genişbant internet bağlantısı Genişbant internet bağlantısı
    Depolama alanı 5 GB kullanılabilir alan 5 GB kullanılabilir alan
    Mimari 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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