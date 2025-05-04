Eğlenceli futbol oyunu Football Heroes League, PC için yayınlandı

Süper kahraman temalı yeni futbol oyunu Football Heroes League duyuruldu.

Eğlence dolu oyun, PC platformunda erken erişim olarak yayınlandı.

Şu anda oyunu Steam ve Epic Games Store platformlarından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Oyuncuların sahada insanüstü güçler kullanabildiği ve hatta Kaptan Tsubasa’yı bile kıskandıracak özel atışlar gerçekleştirebildiği ücretsiz çok oyunculu futbol oyunu Football Heroes League resmen duyuruldu. İlgi çekici öğelere sahip olan oyun şu anda PC için erken erişimde yayınlandı.

Oyunun tanıtımı bir oynanış fragmanıyla yapıldı. Bu fragman videosu bizlere çeşitli oynanabilir karakterlerin yetenekleri hakkında ilk izlenimleri sunuyor. Şu anda oyuna Steam ve Epic Games Store üzerinden erişmeniz mümkün.

Football Heroes League neler vadediyor?

Aşağıda yer alan fragman videosundan da görebileceğimiz üzere Football Heroes League özel yetenekleri hassas kontrollerle birleştiren, hızlı tempolu bir 2v2, 3v3 ve 5v5 çok oyunculu futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun kusursuz paslar, güçlü şutlar ve hassas top sürme için yenilikçi bir nişan alma sistemi sunuyor. Her biri benzersiz yeteneklere sahip çeşitli karakterler arasından seçim yapmanız mümkün kılınıyor.

Örneğin Frostine, rakiplerini hareket halindeyken dondurabiliyor, Beckers manyetik botları kullanarak topa vurduktan sonra yönünü kontrol edebiliyor. Öte yandan Kenzo ise jet botlarıyla hızlı koşular yapabiliyor.

Elbette estetik özelleştirmeler için nesneler aracılığıyla yeni karakterler keşfetmek ve görünümlerini değiştirmek mümkün olacak. Çeşitli ödüller elde etmek için günlük ve haftalık zorluklar sunulacak.

Football Heroes League sistem gereksinimleri