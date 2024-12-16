EA Sports FC 25: Sözleşmesi biten en iyi oyuncular

FIFA Kariyer modu için takımınıza takviye yapabileceğiniz EA Sports FC 25 oyununda yer alan sözleşmesi biten en iyi oyuncular hakkında sizlere kapsamlı bir rehber oluşturduk. Kariyer’de güçlü bir takım inşa etmek için muhakkak yararlanmanız gereken bu tablo, özellikle de ilk sezondan itibaren hızlı bir yükseliş elde etmek isteyen oyuncular için önemli bir rol oynayacak.
FC 25 Kariyer modu oyuncuları, seçtiği takıma bağlı olarak kısıtlı bütçeler ile karşılaşabilir. Bu noktada yüksek fiyatlara sahip olan en iyi oyuncuları transfer etmek yerine daha ekonomik bir çözüm olarak sözleşmesi sona eren isimlere göz atabilirsiniz. Bu sayede oyuncunun bağlı olduğu kulübe herhangi bir para ödemeden, yalnızca oyuncunun maaşı ve ikramiyelerini ödeyerek takım dinamiğini artırabilirsiniz.
Kariyer modu oyuncuları için her yıl FIFA oyunlarında sıklıkla başvurulan bu yöntem, ilk sezonlarınızda daha ekonomik bir yaklaşım sergileyerek kulübünüzün kasasını büyütmenize ve gelecek sezonlarda daha iyi oyuncular transfer etmenize yardımcı olacak. 2025’te sözleşmeleri sona eren ve yeni bir takım arayan oyuncuları bulacağınız bu liste, daha kolay başarıya ulaşmanıza ve oyundan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak.
EA Sports FC 25 – Kariyer modu için sözleşmesi biten en iyi oyuncular
FC 25’te Kariyer modu için bu yıl sözleşmesi biten çok sayıda başarılı oyuncu yer alıyor. Bu oyuncular sözleşmelerinin bitiminden sonra kulüp değiştiren ya da serbest kalan isimlerden oluşuyor. Düşük maliyetler karşılığında yetenekli futbolcuları kadronuza dahil edebileceğiniz bu yöntem, oyundaki en önemli stratejilerden biri olarak kabul ediliyor.
Sözleşmesi sona eren oyuncular ile takımlarını güçlendirmek isteyen oyunseverler, kulübe para ödemeden yalnızca oyuncu masraflarını karşılayarak düşük bütçeli ideal bir seçenek olarak görülüyor. Siz de bu yöntemden faydalanarak kontrolü elinize alabilir, takımınızın mali durumunu göz ardı etmeden kadronuzu bir dizi yıldız oyuncuyla güçlendirebilirsiniz.
Sözleşmesi sona eren en iyi kaleciler
EA Sports FC 25 oyununda sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “kaleci” kategorisinde birçok tecrübeli isim karşımıza çıkıyor. Bayern Münih yıldızı Manuel Neuer, 86 reyting oranıyla takımınız için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Öte yandan 84 reytingli David de Gea’yı takımınıza ekstra bir ücret ödemeden katabilirsiniz.
Listenin dikkat çeken ismi ise uzun yıllardır Galatasaray filelerini koruyan tecrübeli kaleci Fernando Muslera oluyor. 38 yaşındaki tecrübeli isim, oyunda 81 reytingle dikkat çeken kalecilerden biri olmayı başarıyor.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Manuel Neuer
|86
|Bayern
|38
|David de Gea
|84
|Fiorentina
|33
|Bernd Leno
|82
|Fulham
|32
|Álvaro Vallés
|81
|Las Palmas
|26
|Alex Meret
|81
|Napoli
|27
|Fernando Muslera
|81
|Galatasaray
|38
|Walter Benitez
|80
|PSV
|31
|Kasper Schmeichel
|80
|Kelt
|37
|Juan Musso
|79
|Atletico Madrid
|30
|Anthony Lopes
|79
|Lyon
|33
|Mattia Perin
|79
|Juventus
|31
Sözleşmesi sona eren en iyi defanslar
FC 25’te sözleşmesi biten en iyi defans oyuncuları arasında da liste dopdolu görünüyor. 89 reytinge sahip olan Virgil van Dijk, oyundaki en yüksek puanlı defans olarak da tanınıyor. 32 yaşındaki Liverpool oyuncusunu sizler de yakından takip ederek sözleşmesi bittiği gibi kadronuza katabilirsiniz.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Virgil van Dijk
|89
|Liverpool
|32
|Jonathan Tah
|86
|Bayer Leverkusen
|28
|Mats Hummels
|85
|Roma
|35
|Francesco Acerbi
|84
|Inter
|36
|José Giménez
|83
|Atletico Madrid
|29
|Stefan de Vrij
|83
|Inter
|32
|Fabian Schar
|82
|Newcastle
|32
|Danilo
|82
|Juventus
|32
|Iñigo Martínez
|81
|Barselona
|33
|Sebastián Coates
|81
|International
|33
|Nicolás Otamendi
|81
|Benfica
|36
Sözleşmesi sona eren en iyi sağ bekler
Sağ bek kategorisinde de yine birçok başarılı oyuncu karşımıza çıkıyor. 25 yaşındaki Liverpool yıldızı Trent Alexander-Arnold, 86 reytingle ideal bir seçenek gibi görünüyor. Öte yandan yine aynı puana sahip olan 29 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu Joshua Kimmich de kadronuza güzel bir aday olabilir.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Trent Alexander-Arnold
|86
|Liverpool
|25
|Joshua Kimmich
|86
|Bayern Münih
|29
|Dani Carvajal
|86
|Real Madrid
|32
|Denzel Dumfries
|82
|Inter
|28
|Lucas Vázquez
|81
|Real Madrid
|33
|Matteo Darmian
|81
|Inter
|34
|Davide Calabria
|80
|Milano
|27
|Óscar de Marcos
|80
|Athletic Bilbao
|35
|Jesus Navas
|80
|Sevilla
|38
|Arnau Martínez
|79
|Girona
|21
|Vladimir Coufal
|78
|West Ham
|31
Sözleşmesi sona eren en iyi sol bekler
Sol bek tablosunun öne çıkan oyuncusu ise 84 reytingle Real Madrid savunmasına katkıda bulunan 29 yaşındaki Ferland Mendy oluyor. Öte yandan alternatifler arasında Alphonso Davies, Reinildo veya Jordi Alba gibi isimleri de tercih edebilirsiniz.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Ferland Mendy
|84
|Real Madrid
|29
|Alphonso Davies
|82
|Bayern
|23
|Reinildo
|80
|Atletico Madrid
|30
|Jordi Alba
|80
|Inter Miami
|35
|Adam Marusic
|79
|Lazio
|31
|Davide Zappacosta
|79
|Atalanta
|32
|Cristiano Biraghi
|79
|Fiorentina
|31
|Yuri Berchiche
|79
|Athletic Bilbao
|34
|Nicolás Tagliafico
|78
|Lyon
|31
|İsmaili
|78
|Lille
|34
|Alfie Doughty
|77
|Luton Town
|24
Sözleşmesi sona eren en iyi defansif orta sahalar
EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “defansif orta saha” köşesinde de birçok tanıdık simaya rastlıyoruz. 32 yaşındaki Atletico Madrid yıldızı Koke, 83 reyting oranıyla kadronuz için kuvvetli bir takviye olmaya aday duruyor.
35 yaşındaki Inter Miami yıldızı Sergio Busquest de öne çıkan isimlerden biri olurken, Fenerbahçe forması giyen ve şimdiden taraftarın kalbini kazanmayı başaran 27 yaşındaki Sofyan Amrabat da Kariyer modundaki takımınız için ideal opsiyonlardan biri olabilir.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Koke
|83
|Atletico Madrid
|32
|Thomas Partey
|82
|Arsenal
|31
|Jorginho
|82
|Arsenal
|32
|Sergio Busquets
|81
|Inter Miami
|35
|Zambo Anguissa
|80
|Napoli
|28
|Pierre-Emile Hojbjerg
|80
|Marsilya
|28
|Iñigo Ruiz
|80
|Athletic Bilbao
|30
|Pierre Lees-Melou
|79
|Brest
|31
|Mario Lemina
|79
|Wolverhampton Wanderers FC
|30
|Jordy Clasie
|79
|AZ Alkmaar
|33
|Sofyan Amrabat
|78
|Fenerbahçe
|27
Sözleşmesi sona eren en iyi orta sahalar
Olağanüstü isimlerden oluşan bu tabloda adeta boş yok… Manchester City ile harikalar yaratan ve adından sıkça söz ettiren Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, 90 reytingle listenin zirvesine çıkıyor. Aynı takımda forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan da 87 reytingle ikinciliği Paulo Dybala ile paylaşıyor.
Listede yer alan dikkat çekici isimlerden bir tanesi ise Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens oluyor.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Kevin De Bruyne
|90
|Manchester City
|33
|Paulo Dybala
|87
|Roma
|30
|İlkay Gündoğan
|87
|Manchester City
|33
|Luka Modric
|86
|Real Madrid
|38
|Adrien Rabiot
|83
|Serbest Oyuncu
|29
|Thomas Müller
|82
|Bayern
|34
|James Rodríguez
|81
|Rayo Vallecano
|32
|Mario Pasalic
|80
|Atalanta
|29
|Dries Mertens
|80
|Galatasaray
|37
|Ivan Rakitic
|80
|Hajduk Split
|36
|Hany Mukhtar
|79
|Nashville
|29
Sözleşmesi sona eren en iyi sağ kanatlar
Liverpool’da şimdiden bir efsane haline gelen Muhammed Salah, sezon sonunda sözleşmesi sona eren isimler arasında bulunuyor. 89 reytinge sahip olan başarılı oyuncu, Kariyer modunda her takımda mükemmel işler başarabilecek bir potansiyele sahip.
Öte yandan listede dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında kabul edilen Lionel Messi de göze çarpıyor. Barcelona kariyeriyle tüm dünyaya kendini ispatlayan Arjantinli yıldız, sezon sonunda Inter Miami ile yollarını ayıracak. Belki de Messi, Barcelona’ya randevu vermediği takdirde sizin takımınızda forma giyebilir…
Listede göze çarpan iki isimden de bahsetmekte fayda var. Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen 79 reytingli iki oyuncunun bu sene sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor takımında oynayan Edin Visca’yı da kadronuzda düşünebilirsiniz.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Muhammed Salah
|89
|Liverpool
|32
|Lionel Messi
|88
|Inter Miami
|37
|Leroy Sané
|85
|Bayern
|28
|Ángel Di María
|83
|Benfica
|36
|İrfan Can Kahveci
|79
|Fenerbahce
|28
|Edin Visca
|79
|Trabzonspor
|34
|Steven Berghuis
|79
|Ajax
|32
|Juan Cuadrado
|79
|Atalanta
|36
|Mourad Batna
|76
|El Fetih
|34
|Uriel Antuna
|76
|Serbest Oyuncu
|26
|Pedro Rodríguez
|76
|Lazio
|36
Sözleşmesi sona eren en iyi sol kanatlar
Sol kanat listesi de oldukça dolu görünüyor. Al Hilal takımında forma giyen efsane 32 yaşındaki oyuncu Neymar, Kariyer modunda işlerinizi bir hayli kolaylaştırabilir. 87 reytinge sahip olan futbolcu, uyum yakalamanız halinde daha uzun yıllar takımınızın formasını terletebilir.
Öte yandan listenin bir diğer dikkat çeken ismi Fenerbahçe yıldızı, 10 numarası ve aynı zamanda ikinci kaptanı olan Dusan Tadiç oluyor. 83 reytinge sahip olan başarılı isim, mükemmel teknik kabiliyetleriyle takımınızın havasını değiştirebilir.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Neymar
|87
|Al Hilal
|32
|Dusan Tadiç
|83
|Fenerbahçe
|35
|Salem Al-Dawsari
|80
|Al Hilal
|32
|Stephan El Shaarawy
|79
|Roma
|31
|Lukás Haraslín
|78
|Sparta Prag
|28
|Georges-Kévin Nkoudou
|77
|Damac
|29
|Willian
|77
|Olympiakos
|35
|Davidson
|77
|Başakşehir
|33
|Alan Velasco
|75
|Dallas
|21
|Henry Chukwuemeka
|75
|Al Fayha
|27
|Mathias Pereira
|75
|Brest
|27
Sözleşmesi sona eren en iyi forvetler
İyi bir golcü arayanlar için çok sayıda mükemmel seçenek yer alıyor. Tabloda en yüksek reytingli isimden başlamak gerekirse, 87 puana sahip Tottenham oyuncusu Heung-Min Son’un bu sene sözleşmesi sona eriyor.
Öte yandan şu anda Al Nassr forması giyen ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında birçok kişinin favorisi olan Cristiano Ronaldo da takımınız için olağanüstü bir seçenek olabilir. 39 yaşında olmasına rağmen kalitesinden ve performansından ödün vermeyen Portekizli efsane, 86 reytingle “hala buradayım!” diyor.
Memphis Depay şu anda serbest bir oyuncu olarak hemen takımınıza dahil edebileceğiniz bir isim olurken; tanıdık bir simadan da bahsetmekte fayda var. 82 reyting oranına sahip olan Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko bu yıl sözleşmesi sona eren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
|Oyuncu
|Reyting
|Takım
|Yaş
|Heung-Min Son
|87
|Tottenham
|31
|Cristiano Ronaldo
|86
|Al Nassr
|39
|Iago Aspas
|84
|Celta de Vigo
|36
|Olivier Giroud
|83
|Los Angeles FC
|37
|Memphis Depay
|82
|Serbest Oyuncu
|30
|Alexandre Lacazette
|82
|Lyon
|33
|Edin Dzeko
|82
|Fenerbahçe
|38
|Luis Suárez
|82
|Inter Miami
|37
|Jonathan David
|81
|Lille
|24
|Andrej Kramaric
|81
|Hoffenheim
|33
|Callum Wilson
|81
|Newcastle
|32
|Luuk de Jong
|81
|PSV
|33
Sonuç
EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listesi sayesinde takımınızı hızlı bir şekilde yükseltebilir, önünüze çıkan harika fırsatları değerlendirebilirsiniz. Doğruluğu pek çok kez ispatlanan bu yöntem, çabucak takım dinamizmini artırmanıza ve o sırada kulüp ekonomisini de kontrol altında tutmanıza fayda sağlayacak.
Takımınız için en doğru oyuncuları keşfederek hem bütçenizi verimli bir şekilde değerlendirebilir, hem de birbirinden yetenekli yıldız futbolcuları formanıza bağlayabilirsiniz. Kariyer modunda bu transfer stratejisini şimdiye kadar hiç denemediyseniz, hemen bunu uygulayarak kısa sürede çalışmanızın meyvelerini alabilirsiniz.
İyi bir teknik direktör olmak istiyorsanız, doğru zamanda doğru hamleleri yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. İyi oyunlar!