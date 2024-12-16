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    Editörden Oyun

    EA Sports FC 25: Sözleşmesi biten en iyi oyuncular

    EA Sports FC 25 oyununda bu sene sözleşmesi biten en iyi oyuncular hangileri? İşte Kariyer modunda size işlerinizi kolaylaştıracak o isimler...
    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular
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    FIFA Kariyer modu için takımınıza takviye yapabileceğiniz EA Sports FC 25 oyununda yer alan sözleşmesi biten en iyi oyuncular hakkında sizlere kapsamlı bir rehber oluşturduk. Kariyer’de güçlü bir takım inşa etmek için muhakkak yararlanmanız gereken bu tablo, özellikle de ilk sezondan itibaren hızlı bir yükseliş elde etmek isteyen oyuncular için önemli bir rol oynayacak.

    FC 25 Kariyer modu oyuncuları, seçtiği takıma bağlı olarak kısıtlı bütçeler ile karşılaşabilir. Bu noktada yüksek fiyatlara sahip olan en iyi oyuncuları transfer etmek yerine daha ekonomik bir çözüm olarak sözleşmesi sona eren isimlere göz atabilirsiniz. Bu sayede oyuncunun bağlı olduğu kulübe herhangi bir para ödemeden, yalnızca oyuncunun maaşı ve ikramiyelerini ödeyerek takım dinamiğini artırabilirsiniz.

    Kariyer modu oyuncuları için her yıl FIFA oyunlarında sıklıkla başvurulan bu yöntem, ilk sezonlarınızda daha ekonomik bir yaklaşım sergileyerek kulübünüzün kasasını büyütmenize ve gelecek sezonlarda daha iyi oyuncular transfer etmenize yardımcı olacak. 2025’te sözleşmeleri sona eren ve yeni bir takım arayan oyuncuları bulacağınız bu liste, daha kolay başarıya ulaşmanıza ve oyundan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak.

    EA Sports FC 25 – Kariyer modu için sözleşmesi biten en iyi oyuncular

    FC 25’te Kariyer modu için bu yıl sözleşmesi biten çok sayıda başarılı oyuncu yer alıyor. Bu oyuncular sözleşmelerinin bitiminden sonra kulüp değiştiren ya da serbest kalan isimlerden oluşuyor. Düşük maliyetler karşılığında yetenekli futbolcuları kadronuza dahil edebileceğiniz bu yöntem, oyundaki en önemli stratejilerden biri olarak kabul ediliyor.

    Sözleşmesi sona eren oyuncular ile takımlarını güçlendirmek isteyen oyunseverler, kulübe para ödemeden yalnızca oyuncu masraflarını karşılayarak düşük bütçeli ideal bir seçenek olarak görülüyor. Siz de bu yöntemden faydalanarak kontrolü elinize alabilir, takımınızın mali durumunu göz ardı etmeden kadronuzu bir dizi yıldız oyuncuyla güçlendirebilirsiniz.

    Sözleşmesi sona eren en iyi kaleciler

    EA Sports FC 25 oyununda sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “kaleci” kategorisinde birçok tecrübeli isim karşımıza çıkıyor. Bayern Münih yıldızı Manuel Neuer, 86 reyting oranıyla takımınız için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Öte yandan 84 reytingli David de Gea’yı takımınıza ekstra bir ücret ödemeden katabilirsiniz.

    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular

    Listenin dikkat çeken ismi ise uzun yıllardır Galatasaray filelerini koruyan tecrübeli kaleci Fernando Muslera oluyor. 38 yaşındaki tecrübeli isim, oyunda 81 reytingle dikkat çeken kalecilerden biri olmayı başarıyor.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Manuel Neuer 86 Bayern 38
    David de Gea 84 Fiorentina 33
    Bernd Leno 82 Fulham 32
    Álvaro Vallés 81 Las Palmas 26
    Alex Meret 81 Napoli 27
    Fernando Muslera 81 Galatasaray 38
    Walter Benitez 80 PSV 31
    Kasper Schmeichel 80 Kelt 37
    Juan Musso 79 Atletico Madrid 30
    Anthony Lopes 79 Lyon 33
    Mattia Perin 79 Juventus 31

    Sözleşmesi sona eren en iyi defanslar

    FC 25’te sözleşmesi biten en iyi defans oyuncuları arasında da liste dopdolu görünüyor. 89 reytinge sahip olan Virgil van Dijk, oyundaki en yüksek puanlı defans olarak da tanınıyor. 32 yaşındaki Liverpool oyuncusunu sizler de yakından takip ederek sözleşmesi bittiği gibi kadronuza katabilirsiniz.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Virgil van Dijk 89 Liverpool 32
    Jonathan Tah 86 Bayer Leverkusen 28
    Mats Hummels 85 Roma 35
    Francesco Acerbi 84 Inter 36
    José Giménez 83 Atletico Madrid 29
    Stefan de Vrij 83 Inter 32
    Fabian Schar 82 Newcastle 32
    Danilo 82 Juventus 32
    Iñigo Martínez 81 Barselona 33
    Sebastián Coates 81 International 33
    Nicolás Otamendi 81 Benfica 36

    Sözleşmesi sona eren en iyi sağ bekler

    Sağ bek kategorisinde de yine birçok başarılı oyuncu karşımıza çıkıyor. 25 yaşındaki Liverpool yıldızı Trent Alexander-Arnold, 86 reytingle ideal bir seçenek gibi görünüyor. Öte yandan yine aynı puana sahip olan 29 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu Joshua Kimmich de kadronuza güzel bir aday olabilir.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Trent Alexander-Arnold 86 Liverpool 25
    Joshua Kimmich 86 Bayern Münih 29
    Dani Carvajal 86 Real Madrid 32
    Denzel Dumfries 82 Inter 28
    Lucas Vázquez 81 Real Madrid 33
    Matteo Darmian 81 Inter 34
    Davide Calabria 80 Milano 27
    Óscar de Marcos 80 Athletic Bilbao 35
    Jesus Navas 80 Sevilla 38
    Arnau Martínez 79 Girona 21
    Vladimir Coufal 78 West Ham 31

    Sözleşmesi sona eren en iyi sol bekler

    Sol bek tablosunun öne çıkan oyuncusu ise 84 reytingle Real Madrid savunmasına katkıda bulunan 29 yaşındaki Ferland Mendy oluyor. Öte yandan alternatifler arasında Alphonso Davies, Reinildo veya Jordi Alba gibi isimleri de tercih edebilirsiniz.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Ferland Mendy 84 Real Madrid 29
    Alphonso Davies 82 Bayern 23
    Reinildo 80 Atletico Madrid 30
    Jordi Alba 80 Inter Miami 35
    Adam Marusic 79 Lazio 31
    Davide Zappacosta 79 Atalanta 32
    Cristiano Biraghi 79 Fiorentina 31
    Yuri Berchiche 79 Athletic Bilbao 34
    Nicolás Tagliafico 78 Lyon 31
    İsmaili 78 Lille 34
    Alfie Doughty 77 Luton Town 24

    Sözleşmesi sona eren en iyi defansif orta sahalar

    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “defansif orta saha” köşesinde de birçok tanıdık simaya rastlıyoruz. 32 yaşındaki Atletico Madrid yıldızı Koke, 83 reyting oranıyla kadronuz için kuvvetli bir takviye olmaya aday duruyor.

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    35 yaşındaki Inter Miami yıldızı Sergio Busquest de öne çıkan isimlerden biri olurken, Fenerbahçe forması giyen ve şimdiden taraftarın kalbini kazanmayı başaran 27 yaşındaki Sofyan Amrabat da Kariyer modundaki takımınız için ideal opsiyonlardan biri olabilir.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Koke 83 Atletico Madrid 32
    Thomas Partey 82 Arsenal 31
    Jorginho 82 Arsenal 32
    Sergio Busquets 81 Inter Miami 35
    Zambo Anguissa 80 Napoli 28
    Pierre-Emile Hojbjerg 80 Marsilya 28
    Iñigo Ruiz 80 Athletic Bilbao 30
    Pierre Lees-Melou 79 Brest 31
    Mario Lemina 79 Wolverhampton Wanderers FC 30
    Jordy Clasie 79 AZ Alkmaar 33
    Sofyan Amrabat 78 Fenerbahçe 27

    Sözleşmesi sona eren en iyi orta sahalar

    Olağanüstü isimlerden oluşan bu tabloda adeta boş yok… Manchester City ile harikalar yaratan ve adından sıkça söz ettiren Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, 90 reytingle listenin zirvesine çıkıyor. Aynı takımda forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan da 87 reytingle ikinciliği Paulo Dybala ile paylaşıyor.

    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular

    Listede yer alan dikkat çekici isimlerden bir tanesi ise Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens oluyor.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Kevin De Bruyne 90 Manchester City 33
    Paulo Dybala 87 Roma 30
    İlkay Gündoğan 87 Manchester City 33
    Luka Modric 86 Real Madrid 38
    Adrien Rabiot 83 Serbest Oyuncu 29
    Thomas Müller 82 Bayern 34
    James Rodríguez 81 Rayo Vallecano 32
    Mario Pasalic 80 Atalanta 29
    Dries Mertens 80 Galatasaray 37
    Ivan Rakitic 80 Hajduk Split 36
    Hany Mukhtar 79 Nashville 29

    Sözleşmesi sona eren en iyi sağ kanatlar

    Liverpool’da şimdiden bir efsane haline gelen Muhammed Salah, sezon sonunda sözleşmesi sona eren isimler arasında bulunuyor. 89 reytinge sahip olan başarılı oyuncu, Kariyer modunda her takımda mükemmel işler başarabilecek bir potansiyele sahip.

    Öte yandan listede dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında kabul edilen Lionel Messi de göze çarpıyor. Barcelona kariyeriyle tüm dünyaya kendini ispatlayan Arjantinli yıldız, sezon sonunda Inter Miami ile yollarını ayıracak. Belki de Messi, Barcelona’ya randevu vermediği takdirde sizin takımınızda forma giyebilir…

    Listede göze çarpan iki isimden de bahsetmekte fayda var. Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen 79 reytingli iki oyuncunun bu sene sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor takımında oynayan Edin Visca’yı da kadronuzda düşünebilirsiniz.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Muhammed Salah 89 Liverpool 32
    Lionel Messi 88 Inter Miami 37
    Leroy Sané 85 Bayern 28
    Ángel Di María 83 Benfica 36
    İrfan Can Kahveci 79 Fenerbahce 28
    Edin Visca 79 Trabzonspor 34
    Steven Berghuis 79 Ajax 32
    Juan Cuadrado 79 Atalanta 36
    Mourad Batna 76 El Fetih 34
    Uriel Antuna 76 Serbest Oyuncu 26
    Pedro Rodríguez 76 Lazio 36

    Sözleşmesi sona eren en iyi sol kanatlar

    Sol kanat listesi de oldukça dolu görünüyor. Al Hilal takımında forma giyen efsane 32 yaşındaki oyuncu Neymar, Kariyer modunda işlerinizi bir hayli kolaylaştırabilir. 87 reytinge sahip olan futbolcu, uyum yakalamanız halinde daha uzun yıllar takımınızın formasını terletebilir.

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    Öte yandan listenin bir diğer dikkat çeken ismi Fenerbahçe yıldızı, 10 numarası ve aynı zamanda ikinci kaptanı olan Dusan Tadiç oluyor. 83 reytinge sahip olan başarılı isim, mükemmel teknik kabiliyetleriyle takımınızın havasını değiştirebilir.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Neymar 87 Al Hilal 32
    Dusan Tadiç 83 Fenerbahçe 35
    Salem Al-Dawsari 80 Al Hilal 32
    Stephan El Shaarawy 79 Roma 31
    Lukás Haraslín 78 Sparta Prag 28
    Georges-Kévin Nkoudou 77 Damac 29
    Willian 77 Olympiakos 35
    Davidson 77 Başakşehir 33
    Alan Velasco 75 Dallas 21
    Henry Chukwuemeka 75 Al Fayha 27
    Mathias Pereira 75 Brest 27

    Sözleşmesi sona eren en iyi forvetler

    İyi bir golcü arayanlar için çok sayıda mükemmel seçenek yer alıyor. Tabloda en yüksek reytingli isimden başlamak gerekirse, 87 puana sahip Tottenham oyuncusu Heung-Min Son’un bu sene sözleşmesi sona eriyor.

    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular

    Öte yandan şu anda Al Nassr forması giyen ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında birçok kişinin favorisi olan Cristiano Ronaldo da takımınız için olağanüstü bir seçenek olabilir. 39 yaşında olmasına rağmen kalitesinden ve performansından ödün vermeyen Portekizli efsane, 86 reytingle “hala buradayım!” diyor.

    Memphis Depay şu anda serbest bir oyuncu olarak hemen takımınıza dahil edebileceğiniz bir isim olurken; tanıdık bir simadan da bahsetmekte fayda var. 82 reyting oranına sahip olan Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko bu yıl sözleşmesi sona eren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyuncu Reyting Takım Yaş
    Heung-Min Son 87 Tottenham 31
    Cristiano Ronaldo 86 Al Nassr 39
    Iago Aspas 84 Celta de Vigo 36
    Olivier Giroud 83 Los Angeles FC 37
    Memphis Depay 82 Serbest Oyuncu 30
    Alexandre Lacazette 82 Lyon 33
    Edin Dzeko 82 Fenerbahçe 38
    Luis Suárez 82 Inter Miami 37
    Jonathan David 81 Lille 24
    Andrej Kramaric 81 Hoffenheim 33
    Callum Wilson 81 Newcastle 32
    Luuk de Jong 81 PSV 33

    Sonuç

    EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listesi sayesinde takımınızı hızlı bir şekilde yükseltebilir, önünüze çıkan harika fırsatları değerlendirebilirsiniz. Doğruluğu pek çok kez ispatlanan bu yöntem, çabucak takım dinamizmini artırmanıza ve o sırada kulüp ekonomisini de kontrol altında tutmanıza fayda sağlayacak.

    Takımınız için en doğru oyuncuları keşfederek hem bütçenizi verimli bir şekilde değerlendirebilir, hem de birbirinden yetenekli yıldız futbolcuları formanıza bağlayabilirsiniz. Kariyer modunda bu transfer stratejisini şimdiye kadar hiç denemediyseniz, hemen bunu uygulayarak kısa sürede çalışmanızın meyvelerini alabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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