EA Sports FC 25: Sözleşmesi biten en iyi oyuncular

FIFA Kariyer modu için takımınıza takviye yapabileceğiniz EA Sports FC 25 oyununda yer alan sözleşmesi biten en iyi oyuncular hakkında sizlere kapsamlı bir rehber oluşturduk. Kariyer’de güçlü bir takım inşa etmek için muhakkak yararlanmanız gereken bu tablo, özellikle de ilk sezondan itibaren hızlı bir yükseliş elde etmek isteyen oyuncular için önemli bir rol oynayacak.

FC 25 Kariyer modu oyuncuları, seçtiği takıma bağlı olarak kısıtlı bütçeler ile karşılaşabilir. Bu noktada yüksek fiyatlara sahip olan en iyi oyuncuları transfer etmek yerine daha ekonomik bir çözüm olarak sözleşmesi sona eren isimlere göz atabilirsiniz. Bu sayede oyuncunun bağlı olduğu kulübe herhangi bir para ödemeden, yalnızca oyuncunun maaşı ve ikramiyelerini ödeyerek takım dinamiğini artırabilirsiniz.

Kariyer modu oyuncuları için her yıl FIFA oyunlarında sıklıkla başvurulan bu yöntem, ilk sezonlarınızda daha ekonomik bir yaklaşım sergileyerek kulübünüzün kasasını büyütmenize ve gelecek sezonlarda daha iyi oyuncular transfer etmenize yardımcı olacak. 2025’te sözleşmeleri sona eren ve yeni bir takım arayan oyuncuları bulacağınız bu liste, daha kolay başarıya ulaşmanıza ve oyundan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak.

EA Sports FC 25 – Kariyer modu için sözleşmesi biten en iyi oyuncular

FC 25’te Kariyer modu için bu yıl sözleşmesi biten çok sayıda başarılı oyuncu yer alıyor. Bu oyuncular sözleşmelerinin bitiminden sonra kulüp değiştiren ya da serbest kalan isimlerden oluşuyor. Düşük maliyetler karşılığında yetenekli futbolcuları kadronuza dahil edebileceğiniz bu yöntem, oyundaki en önemli stratejilerden biri olarak kabul ediliyor.

Sözleşmesi sona eren oyuncular ile takımlarını güçlendirmek isteyen oyunseverler, kulübe para ödemeden yalnızca oyuncu masraflarını karşılayarak düşük bütçeli ideal bir seçenek olarak görülüyor. Siz de bu yöntemden faydalanarak kontrolü elinize alabilir, takımınızın mali durumunu göz ardı etmeden kadronuzu bir dizi yıldız oyuncuyla güçlendirebilirsiniz.

Sözleşmesi sona eren en iyi kaleciler

EA Sports FC 25 oyununda sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “kaleci” kategorisinde birçok tecrübeli isim karşımıza çıkıyor. Bayern Münih yıldızı Manuel Neuer, 86 reyting oranıyla takımınız için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Öte yandan 84 reytingli David de Gea’yı takımınıza ekstra bir ücret ödemeden katabilirsiniz.

Listenin dikkat çeken ismi ise uzun yıllardır Galatasaray filelerini koruyan tecrübeli kaleci Fernando Muslera oluyor. 38 yaşındaki tecrübeli isim, oyunda 81 reytingle dikkat çeken kalecilerden biri olmayı başarıyor.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Manuel Neuer 86 Bayern 38 David de Gea 84 Fiorentina 33 Bernd Leno 82 Fulham 32 Álvaro Vallés 81 Las Palmas 26 Alex Meret 81 Napoli 27 Fernando Muslera 81 Galatasaray 38 Walter Benitez 80 PSV 31 Kasper Schmeichel 80 Kelt 37 Juan Musso 79 Atletico Madrid 30 Anthony Lopes 79 Lyon 33 Mattia Perin 79 Juventus 31

Sözleşmesi sona eren en iyi defanslar

FC 25’te sözleşmesi biten en iyi defans oyuncuları arasında da liste dopdolu görünüyor. 89 reytinge sahip olan Virgil van Dijk, oyundaki en yüksek puanlı defans olarak da tanınıyor. 32 yaşındaki Liverpool oyuncusunu sizler de yakından takip ederek sözleşmesi bittiği gibi kadronuza katabilirsiniz.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Virgil van Dijk 89 Liverpool 32 Jonathan Tah 86 Bayer Leverkusen 28 Mats Hummels 85 Roma 35 Francesco Acerbi 84 Inter 36 José Giménez 83 Atletico Madrid 29 Stefan de Vrij 83 Inter 32 Fabian Schar 82 Newcastle 32 Danilo 82 Juventus 32 Iñigo Martínez 81 Barselona 33 Sebastián Coates 81 International 33 Nicolás Otamendi 81 Benfica 36

Sözleşmesi sona eren en iyi sağ bekler

Sağ bek kategorisinde de yine birçok başarılı oyuncu karşımıza çıkıyor. 25 yaşındaki Liverpool yıldızı Trent Alexander-Arnold, 86 reytingle ideal bir seçenek gibi görünüyor. Öte yandan yine aynı puana sahip olan 29 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu Joshua Kimmich de kadronuza güzel bir aday olabilir.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Trent Alexander-Arnold 86 Liverpool 25 Joshua Kimmich 86 Bayern Münih 29 Dani Carvajal 86 Real Madrid 32 Denzel Dumfries 82 Inter 28 Lucas Vázquez 81 Real Madrid 33 Matteo Darmian 81 Inter 34 Davide Calabria 80 Milano 27 Óscar de Marcos 80 Athletic Bilbao 35 Jesus Navas 80 Sevilla 38 Arnau Martínez 79 Girona 21 Vladimir Coufal 78 West Ham 31

Sözleşmesi sona eren en iyi sol bekler

Sol bek tablosunun öne çıkan oyuncusu ise 84 reytingle Real Madrid savunmasına katkıda bulunan 29 yaşındaki Ferland Mendy oluyor. Öte yandan alternatifler arasında Alphonso Davies, Reinildo veya Jordi Alba gibi isimleri de tercih edebilirsiniz.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Ferland Mendy 84 Real Madrid 29 Alphonso Davies 82 Bayern 23 Reinildo 80 Atletico Madrid 30 Jordi Alba 80 Inter Miami 35 Adam Marusic 79 Lazio 31 Davide Zappacosta 79 Atalanta 32 Cristiano Biraghi 79 Fiorentina 31 Yuri Berchiche 79 Athletic Bilbao 34 Nicolás Tagliafico 78 Lyon 31 İsmaili 78 Lille 34 Alfie Doughty 77 Luton Town 24

Sözleşmesi sona eren en iyi defansif orta sahalar

EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listemizin “defansif orta saha” köşesinde de birçok tanıdık simaya rastlıyoruz. 32 yaşındaki Atletico Madrid yıldızı Koke, 83 reyting oranıyla kadronuz için kuvvetli bir takviye olmaya aday duruyor.

35 yaşındaki Inter Miami yıldızı Sergio Busquest de öne çıkan isimlerden biri olurken, Fenerbahçe forması giyen ve şimdiden taraftarın kalbini kazanmayı başaran 27 yaşındaki Sofyan Amrabat da Kariyer modundaki takımınız için ideal opsiyonlardan biri olabilir.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Koke 83 Atletico Madrid 32 Thomas Partey 82 Arsenal 31 Jorginho 82 Arsenal 32 Sergio Busquets 81 Inter Miami 35 Zambo Anguissa 80 Napoli 28 Pierre-Emile Hojbjerg 80 Marsilya 28 Iñigo Ruiz 80 Athletic Bilbao 30 Pierre Lees-Melou 79 Brest 31 Mario Lemina 79 Wolverhampton Wanderers FC 30 Jordy Clasie 79 AZ Alkmaar 33 Sofyan Amrabat 78 Fenerbahçe 27

Sözleşmesi sona eren en iyi orta sahalar

Olağanüstü isimlerden oluşan bu tabloda adeta boş yok… Manchester City ile harikalar yaratan ve adından sıkça söz ettiren Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, 90 reytingle listenin zirvesine çıkıyor. Aynı takımda forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan da 87 reytingle ikinciliği Paulo Dybala ile paylaşıyor.

Listede yer alan dikkat çekici isimlerden bir tanesi ise Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens oluyor.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Kevin De Bruyne 90 Manchester City 33 Paulo Dybala 87 Roma 30 İlkay Gündoğan 87 Manchester City 33 Luka Modric 86 Real Madrid 38 Adrien Rabiot 83 Serbest Oyuncu 29 Thomas Müller 82 Bayern 34 James Rodríguez 81 Rayo Vallecano 32 Mario Pasalic 80 Atalanta 29 Dries Mertens 80 Galatasaray 37 Ivan Rakitic 80 Hajduk Split 36 Hany Mukhtar 79 Nashville 29

Sözleşmesi sona eren en iyi sağ kanatlar

Liverpool’da şimdiden bir efsane haline gelen Muhammed Salah, sezon sonunda sözleşmesi sona eren isimler arasında bulunuyor. 89 reytinge sahip olan başarılı oyuncu, Kariyer modunda her takımda mükemmel işler başarabilecek bir potansiyele sahip.

Öte yandan listede dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında kabul edilen Lionel Messi de göze çarpıyor. Barcelona kariyeriyle tüm dünyaya kendini ispatlayan Arjantinli yıldız, sezon sonunda Inter Miami ile yollarını ayıracak. Belki de Messi, Barcelona’ya randevu vermediği takdirde sizin takımınızda forma giyebilir…

Listede göze çarpan iki isimden de bahsetmekte fayda var. Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen 79 reytingli iki oyuncunun bu sene sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor takımında oynayan Edin Visca’yı da kadronuzda düşünebilirsiniz.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Muhammed Salah 89 Liverpool 32 Lionel Messi 88 Inter Miami 37 Leroy Sané 85 Bayern 28 Ángel Di María 83 Benfica 36 İrfan Can Kahveci 79 Fenerbahce 28 Edin Visca 79 Trabzonspor 34 Steven Berghuis 79 Ajax 32 Juan Cuadrado 79 Atalanta 36 Mourad Batna 76 El Fetih 34 Uriel Antuna 76 Serbest Oyuncu 26 Pedro Rodríguez 76 Lazio 36

Sözleşmesi sona eren en iyi sol kanatlar

Sol kanat listesi de oldukça dolu görünüyor. Al Hilal takımında forma giyen efsane 32 yaşındaki oyuncu Neymar, Kariyer modunda işlerinizi bir hayli kolaylaştırabilir. 87 reytinge sahip olan futbolcu, uyum yakalamanız halinde daha uzun yıllar takımınızın formasını terletebilir.

Öte yandan listenin bir diğer dikkat çeken ismi Fenerbahçe yıldızı, 10 numarası ve aynı zamanda ikinci kaptanı olan Dusan Tadiç oluyor. 83 reytinge sahip olan başarılı isim, mükemmel teknik kabiliyetleriyle takımınızın havasını değiştirebilir.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Neymar 87 Al Hilal 32 Dusan Tadiç 83 Fenerbahçe 35 Salem Al-Dawsari 80 Al Hilal 32 Stephan El Shaarawy 79 Roma 31 Lukás Haraslín 78 Sparta Prag 28 Georges-Kévin Nkoudou 77 Damac 29 Willian 77 Olympiakos 35 Davidson 77 Başakşehir 33 Alan Velasco 75 Dallas 21 Henry Chukwuemeka 75 Al Fayha 27 Mathias Pereira 75 Brest 27

Sözleşmesi sona eren en iyi forvetler

İyi bir golcü arayanlar için çok sayıda mükemmel seçenek yer alıyor. Tabloda en yüksek reytingli isimden başlamak gerekirse, 87 puana sahip Tottenham oyuncusu Heung-Min Son’un bu sene sözleşmesi sona eriyor.

Öte yandan şu anda Al Nassr forması giyen ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında birçok kişinin favorisi olan Cristiano Ronaldo da takımınız için olağanüstü bir seçenek olabilir. 39 yaşında olmasına rağmen kalitesinden ve performansından ödün vermeyen Portekizli efsane, 86 reytingle “hala buradayım!” diyor.

Memphis Depay şu anda serbest bir oyuncu olarak hemen takımınıza dahil edebileceğiniz bir isim olurken; tanıdık bir simadan da bahsetmekte fayda var. 82 reyting oranına sahip olan Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko bu yıl sözleşmesi sona eren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncu Reyting Takım Yaş Heung-Min Son 87 Tottenham 31 Cristiano Ronaldo 86 Al Nassr 39 Iago Aspas 84 Celta de Vigo 36 Olivier Giroud 83 Los Angeles FC 37 Memphis Depay 82 Serbest Oyuncu 30 Alexandre Lacazette 82 Lyon 33 Edin Dzeko 82 Fenerbahçe 38 Luis Suárez 82 Inter Miami 37 Jonathan David 81 Lille 24 Andrej Kramaric 81 Hoffenheim 33 Callum Wilson 81 Newcastle 32 Luuk de Jong 81 PSV 33

Sonuç

EA Sports FC 25 sözleşmesi biten en iyi oyuncular listesi sayesinde takımınızı hızlı bir şekilde yükseltebilir, önünüze çıkan harika fırsatları değerlendirebilirsiniz. Doğruluğu pek çok kez ispatlanan bu yöntem, çabucak takım dinamizmini artırmanıza ve o sırada kulüp ekonomisini de kontrol altında tutmanıza fayda sağlayacak.

Takımınız için en doğru oyuncuları keşfederek hem bütçenizi verimli bir şekilde değerlendirebilir, hem de birbirinden yetenekli yıldız futbolcuları formanıza bağlayabilirsiniz. Kariyer modunda bu transfer stratejisini şimdiye kadar hiç denemediyseniz, hemen bunu uygulayarak kısa sürede çalışmanızın meyvelerini alabilirsiniz.

İyi bir teknik direktör olmak istiyorsanız, doğru zamanda doğru hamleleri yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. İyi oyunlar!