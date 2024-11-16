EA Sports FC 25: Rakiplerinizi silip süpüreceğiniz en iyi 15 takım

EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi 15 takım hangisi? Popüler futbol oyunu, karşınızdaki rakipleri adeta tuz duman edeceğiniz birçok kaliteli takıma ev sahipliği yapıyor. FC 25’te reyting puanı en yüksek takımlar sayesinde rakibinizi adeta domine etmeniz mümkün.

EA Sports FC 25 en iyi takımlar ile büyük ölçüde yeşil sahadaki rekabeti ortadan kaldırmanızı mümkün kılıyor. Bilindiği üzere oyunda yer alan kulüpler yıldızlara göre sınıflandırılıyor. Bu nedenle bir takımın ne kadar çok yıldızı varsa, kadrosunun da aynı ölçüde güçlü olduğunu söylemek mümkün.

Siz de FC 25’te en iyi takımlar sayesinde rakiplerinizi alt etmek istiyorsanız, sizler için oluşturduğumuz bu listeye detaylı olarak göz atarak işlerinizi daha da kolay bir hale getirebilirsiniz. Tabii bu noktada tüm işi takımlardan ve güçlü futbolculardan beklememek, rakibinize göre daha iyi bir oyun donimasyonu sağlamanız gerektiğini de belirtelim.

Fakat yine de bu takımlarla beraber sırtınıza binen yükü oyuncularınızla paylaşabilir, hem daha keyifli hem de daha baskın bir oyun ortaya koyabilirsiniz. İşte EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi 15 takım…

EA Sports FC 25 en iyi ve güçlü 15 takım hangisi?

Farklı modlarda oyunda işinizi daha kolay bir hale getirecek birbirinden güçlü takımları sizler için bir araya getirdik. EA Sports FC 25’in en iyi takımları arasında ilk 15 sırayı üstlenen kulüpleri sıraladık.

Genel bir göz gezdirmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilir; öte yandan daha detaylı olarak takımlara göz atıp onlardan hangi modlarda daha verimli bir şekilde yararlanabileceğinizi, takımda hangi unsurlara ve oyunculara dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. İşte öne çıkan o takımlar…

Sıra Kulüp Ülke Lig Puan #1 Real Madrid İspanya La Liga 5 yıldız #2 Manchester City İngiltere Premier Lig 5 yıldız #3 Bayern Münih Almanya Bundesliga 5 yıldız #4 Barcelona İspanya La Liga 5 yıldız #5 Liverpool İngiltere Premier Lig 5 yıldız #6 Arsenal İngiltere Premier Lig 5 yıldız #7 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga 5 yıldız #8 Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1 4,5 yıldız #9 Atletico Madrid İspanya La Liga 4,5 yıldız #10 Tottenham İngiltere Premier Lig 4,5 yıldız #11 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga 4,5 yıldız #12 Newcastle İngiltere Premier Lig 4,5 yıldız #13 RB Leipzig Almanya Bundesliga 4,5 yıldız #14 Juventus İtalya La Liga 4,5 yıldız #15 Manchester United İngiltere Premier Lig 4,5 yıldız

1. Real Madrid

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu En iyi oyuncular: Kylian Mbappe (91)

EA Sports FC 25 oyunundaki en iyi takım olarak zirvede karşımıza çıkan Real Madrid, bu anlamda elbette kimseyi şaşırtmıyor. Muazzam bir kadro yapısına sahip olan İngiliz kulüp, oyunun tüm modlarında eksiksiz bir performans sağlamanıza yardımcı olacak.

Örneğin Kariyer modunda Real Madrid ile diğer takımlara nazaran son derece kolay bir maceraya adım atmak mümkün. Bu modun Madrid takımıyla hiç de zorlu olmayacağını, zira takımın her mevkide dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğunu, ayrıca bütçesinin de korkunç düzeyde yüksek olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla Kariyer’de Madrid’in başına geçerek oyunda tam anlamıyla “istediğiniz her şeyi” rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Ultimate Team modu için belki de en iyi seçenek olabilecek Real Madrid ekibi Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Jr. gibi tecrübeli genç yıldızları sayesinde ortalığı adeta toz duman edecek. Seasons modunda dengeli bir kadro yapısından yararlanabilir, Kick-Off’ta istediğiniz her taktik veya formasyonda arkadaşlarınızı alt edebilir, Rush modunda ise hızlı ve yaratıcı oyuncularınızı sahaya atarak başarıya koşturabilirsiniz.

2. Manchester City

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Etihad Stadyumu

Etihad Stadyumu En iyi oyuncu: Rodri (91)

EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi 2. takım olan Manchester City, Pep Guardiola yönetimindeki dengeli ve yüksek kimyalı oyun anlayışıyla müthiş bir dinamizm sağlıyor. Her pozisyonda sayısız yıldız isme yer veren oyun, yüksek puanlı oyuncuların yanı sıra taktiksel açıdan esneklik sağlamasıyla da fark yaratıyor.

Farklı formasyonlarda çeşitli oyun kurulumlarını deneyebileceğiniz Manchester ekibi Erling Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish ve Ederson gibi yıldız futbolcularla oyunun her hattında baskın bir performans gösterebilirsiniz.

Hem online hem de çevrimdışı modlarda üst düzey bir deneyime kapı aralayan Manchester City takımı neredeyse tüm modlarda kusursuza yakın bir deneyim sunuyor. Örnek vermek gerekirse Kariyer modunda City’yi arkanıza alıp genç oyuncuların gelişimini izleyebilir, mevcut yüksek puanlı oyuncularınızla başarıdan başarıya koşabilir, Premier Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nin en üst basamaklarına da tırmanmaya başlayabilirsiniz. Kulübün devasa bir bütçeye sahip olduğunu, bu nedenle neredeyse istediğiniz her transferi gözü kapalı gerçekleştirebileceğinizi de ekleyelim.

Oyunun her bölgesinde gelişmiş isimlere sahip olan Manchester City, Ultimate Team için en iyi takımlardan biri olarak görülüyor. Öte yandan Seasons modunda da kulübün taktiksel esnekliğinden yararlanarak hem defansif hem de ofansif açıdan rakiplerinizi silip süpürebilirsiniz. Son olarak Kick-Off ve Rush gibi modlarda da City’nin oyundaki en iyi seçeneklerden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var.

3. Bayern Münih

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: Almanya

Almanya Lig: Bundesliga

Bundesliga Stadyum: Allianz Arena

Allianz Arena En iyi oyuncu: Harry Kane (90)

Pek çok kişiye göre La Liga’nın en iyi takımı olarak bilinen Bayern Münih, yıldızlar geçidi kadro yapılanması sayesinde EA Sports FC 25’in öne çıkan kulüplerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor. Harry Kane, Jamal Musiala ve Alphonso Davies gibi global çapta büyük şöhrete sahip olan oyuncularla güçlendirilen takım, yüksek skor vadeden hücum hattı ve başarılı savunma dizilimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ofansif özelliklerinin yanı sıra hız ve çeviklik anlamında da öne çıkan Bayern Münih, aynı zamanda yıllardır Bavyeralılar için fileleri savunan Manuel Neuer sayesinde de dinamik bir oyun ortaya koymanıza olanak sağlıyor. Bu güçlü kadro ile oyunda yer alan neredeyse tüm modlarda başarıya ulaşmanız adeta kaçınılmaz oluyor.

Kariyer modunda Musiala gibi genç yetenekleri sayesinde Bayern Münih ile uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz. Dengeli kadro planlamasıyla Online Seasons modunda rakiplerinize karşı güçlü bir oyun ortaya koyabilir, öte yandan yıldız isimleriniz sayesinde Ultimate Team’de de güçlü sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kick-Off modunda arkadaşınıza karşı güçlü bir takım arıyorsanız, Bayern Münih muhtemelen işinizi epey bir kolaylaştırabilir. Bunun yanı sıra takımda bulunan hızlı oyuncular sayesinde Rush gibi modlarda da hem maksimum eğlence hem de maksimum dinamizm yakalayabilirsiniz.

4. Barcelona

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Camp Nou

Camp Nou En iyi oyuncu: Marc-André ter Stegen (89)

En iyi EA Sports FC 25 takımları arasında yer alan Barcelona, İspanya La Liga’nın iki büyük kulübünden biri olarak öne çıkıyor. Sıralamanın üst basamaklarında kendine yer bulan Katalan takımı, kendine has futbol felsefesi ve buna uygun hareket edebilecek etkileyici oyuncu kadrosuyla farkını gösteriyor. Topa sahip olma ve hızlı oyun kurma üzerine bir anlayış sergileyen takım, oyunseverler için heyecan verici bir seçenek olarak listeleniyor.

FC 25’te pas oyununu tercih edenler için eğlenceli bir deneyim vadeden Barcelona, “dengeli bir kadro” tanımının tam anlamıyla karşılığını bizlere sunuyor. Kalede yer alan Marc-André ter Stegen, 89 reytingle takımın en güçlü ismi oluyor.

Savunma hattında bulunan Ronald Araujo ve Jules Kounde, orta sahada yer alan Pedri ve Frenkie de Jong, hücum hattında karşımıza çıkan Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha gibi güçlü isimlerle oyunculara mükemmel bir performansın kapıları aralanıyor.

Pedri ve Yamal gibi hem genç hem de yüksek potansiyel barındıran oyuncuları sayesinde Kariyer modu için akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Barça ekibi, aynı zamanda Lewandowski ve ter Stegen gibi “prime” dönemindeki oyuncularıyla Ultimate Team modunda da öne çıkıyor. Ayrıca Barcelona’dan Seasons, Rush ve Kick-Off gibi eğlence odaklı modlarda da yararlanmanız mümkün diyebiliriz.

5. Liverpool

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Anfield

Anfield En iyi oyuncu: Muhammed Salah (89)

Bu sezon Federico Chiesa’nın dışında başka bir transfer yapmayan Liverpool, geçen sezonki etkili ve dinamik isimlerini kadrosunda tutarak istikrarlı bir oyun ortaya koyuyor. Takımın en güçlü oyuncusu Mısırlı yıldız Mohammed Salah olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Virgil van Dijk, Alisson Becker, Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai gibi başarılı isimler sayesinde özellikle de hücum anlamında rakiplerinize korku salabilirsiniz.

Premier Lig’in en dengeli takımlarından biri olan Liverpool’un birçok modda ideal olabileceğini söyleyelim. Kadro derinliği ve genç futbolcuları ile Kariyer modunda Liverpool takımıyla uzun vadeli başarıların peşinden koşabilirsiniz. Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi gibi en üst seviye turnuvalarda da son aşamalara kadar kolaylıkla gelmeniz mümkün.

Ayrıca Liverpool’un Kick-Off veya oyuna bu sene eklenen Rush modunda da ideal bir kulüp olabileceğini vurgulayalım. Hem defansif hem de ofansif açıdan yüksek kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran takım, hızlı ve yaratıcı bir oyun kurulumu arayanlar için öne çıkmayı başarıyor.

6. Arsenal

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Emirates Stadyumu

Emirates Stadyumu En iyi oyuncu: Martin Odegaard (89)

EA Sports FC 25 için en iyi 6. takım olan Arsenal, Premier Lig’in öne çıkan kulüplerinden biri olmasının yanı sıra son dönemlerde yükselişe geçen bir takım olarak farklı modlarda sizler için ideal hale geliyor. Başarılı Londra kulübü Martin Odegaard (89), Buyako Saka (87) ve Gabriel Martinelli (85) gibi tecrübeli oyuncularıyla dikkat yaratan kulüp, güçlü savunmasıyla geride güvenli bir ortam oluşturuyor. Bununla birlikte orta sahadaki yaratıcı isimleri ve hızlı kanatları sayesinde hücum konusunda da avantaj sağlıyor.

FC 25’te Arsenal ile pek çok farklı modda başarılı ve eğlenceli bir maceraya atılmanız mümkün. Örneğin Kariyer modunda Premier Lig’in rekabetçi ortamına adım atabilir, uzun vadeli bir başarı hedefiyle kulübün anahtarlarını elinize alabilirsiniz. Takımda yer alan genç ve potansiyeli yüksek oyuncular da bu hedeflerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak.

Ultimate Team için de ideal bir seçenek olan Arsenal, yüksek puanlı oyuncularının yanı sıra gelişmiş takım kimyası ve etkili oyun tarzıyla dinamik bir kadro yapılanması sunuyor. Öte yandan Kick-Off gibi eğlence odaklı modlarda da Arsenal’i seçerek arkadaşlarınıza karşı daha güçlü ve dominant bir oyun yaratmanıza imkan tanınıyor.

7. Bayer Leverkusen

Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: Almanya

Almanya Lig: Bundesliga

Bundesliga Stadyum: BayArena

BayArena En iyi oyuncu: Florian Wirtz (88)

Geçen sezon Xavi Alonso ile Bundesliga’da sürpriz bir çıkış gerçekleştiren Bayer Leverkusen takımı beklendiği gibi FC 25’te de en iyi takımlar arasında boy gösteriyor. Listenin 7. sırasına yerleşen Alman kulübü, 88 reytinge sahip olan Florian Wirtz gibi tecrübeli isimlerle dikkat topluyor. Defansif ve ofansif anlamda iyi bir performans ortaya koyarak dengeli bir kadro yapısı inşa eden takım, sizler için ideal seçeneklerden biri olabilir.

Wirtz’in yanı sıra takımda yer alan Granit Xhaka (86), Grimaldo (86), Jonathan Tah (86) ve Jeremie Frimpong (84) gibi oyuncular sayesinde hem hızlı hem de yaratıcı bir oyun ortaya koymanız mümkün kılınıyor. Takımda yer alan genç ve potansiyelli oyuncular, özellikle de Kariyer modunda uzun süreli bir deneyim için cazip hale geliyor. Öte yandan takımın taktiksel konuda esnek olması da işlerinizi kolaylaştırmaya ve daha farklı denemeler yapmanıza olanak tanıyor.

En iyi EA Sports FC 25 takımları arasında yer alan Bayer Leverkusen, Kariyer modunun yanı sıra güçlü oyuncuları sayesinde Ultimate Team veya Online Season gibi modlarda da öne çıkan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

8. Paris Saint-Germain (PSG)

Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: Fransa

Fransa Lig: Ligue 1

Ligue 1 Stadyum: Parc des Princes

Parc des Princes En iyi oyuncu: Gianluigi Donnaruma (89)

Dengeli bir kadro yapısına sahip olan Paris Saint-Germain, yüksek reytingli oyuncuları ile birlikte EA Sports FC 25 oyununda en iyi 8. takım olarak listeleniyor. Her ne kadar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimlerini kaybetse de kulüp hala Donnarumma (89), Marquinhos (87) ve Dembele (86) gibi tecrübeli oyuncularıyla hem savunma hem de ofansta güçlü bir etki yaratıyor. Öte yandan Vitinha (85), Hakimi (84), ve Nuno Mendes (83) da takımın önde gelen isimleri arasında bulunuyor.

Çok yönlü bir kadroya sahip olan PSG ekibi, takımda farklı rolleri üstlenebilecek zengin oyuncu listesiyle taktiksel anlamda büyük bir esneklik yaratıyor. Öte yandan Zaire-Emery ve Barcola gibi genç yıldızları sayesinde takım, Kariyer gibi modlarda uzun vadeli bir eğlenceye olanak tanıyor.

Kariyer modu için akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Paris-Saint Germain, hem genç yıldızların gelişim potansiyeli hem de halihazırda gelişmiş oyuncularıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Aynı zamanda Ligue 1’in genellikle daha zayıf takımlardan oluşması, PSG ile lig yarışında zirveye daha kolay bir şekilde tırmanıp, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de keyifli bir maceraya atılmanıza imkan tanıyor.

9. Atletico Madrid

Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Civitas Metropolitano

Civitas Metropolitano En iyi oyuncu: Jan Oblak (88)

İspanya’nın önde gelen kulüpleri arasında yer alan Atletico Madrid, La Liga’nın üç büyük takımından biri olarak karşımıza çıkıyor. Takımın en güçlü oyuncusu 88 reytingli kaleci Jan Oblak olarak biliniyor. Savunma hattında birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren kulüp, yüksek fiziksel güç ve etkili savunma yetenekleri sayesinde geride size güven verecek.

Oblak’ın yanı sıra takımın önde gelen oyuncuları arasında Antoine Griezmann da yer alıyor. Öte yandan kulüp, bu sezon maçlara ekstra bir güç sağlayacak iki önemli ismi bünyesine getirdi. Manchester City’den Julian Alvarez, Chelsea’dan ise Conor Gallagher ile takım daha dinamik bir hal kazandı.

Peki ya Atletico Madrid, FC 25’te hangi modlarda daha iyi? Takım diğer modlarda da eğlenceli olsa dahi özellikle de Kariyer modu için güzel bir seçenek olabilir. La Liga’yı domine eden Barcelona ve Real Madrid kulüplerine karşı Atletico Madrid’in başına geçerek takımınızı ligde zirveye oturtmaya çalışabilir, hem sürükleyici hem de eğlenceli bir maceraya adım atabilirsiniz.

10. Tottenham

Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Tottenham Stadium

Tottenham Stadium En iyi oyuncu: Heung-Min Son (87)

Premier Lig’in öne çıkan takımlarından bir tanesi olan Tottenham, EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi 10. takım olarak karşımıza çıkıyor. 4,5 yıldız reyting oranına sahip olan oyun, özellikle de Heung Min Son, James Maddison, Cristian Romero, Pedro Porro, Dominic Solanke ve Guglielmo Vicaro gibi yıldız oyuncuları sayesinde rakiplerinize karşı seçebileceğiniz ideal seçeneklerden biri haline geliyor.

Heung Min Son (87) ve James Maddison (85) takımın en yüksek puanlı oyuncuları arasında yer alırken, geniş kanatlarında Timo Werner ve Dejan Kulusevski gibi yıldız isimleri sayesinde ofansif anlamda avantajlı bir konuma sahip olmanıza imkan sağlanıyor. Öte yandan Pape Matar Sarr ve Yves Bissouma gibi başarılı oyuncular sayesinde defansif açıdan da takımınızı güven altına alabilirsiniz.

Tottenham, EA Sports FC 25 oyununda özellikle de Kariyer modu için ideal bir seçenek gibi görünüyor. Kulübün kendisini olağanüstü ölçüde güçlendirebilecek kadar yeterli parası bulunması nedeniyle bu mod için eğlenceli bir aday olarak karşımıza çıkıyor.

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Sonuç

EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi 15 takım yukarıdaki şekilde sıralanıyor. Fakat yine de “en iyi takım”, size en uygun olan takımdır. Yani Real Madrid veya Manchester City herkes için en ideal seçenek olmayabilir. Kendi oyun anlayışınıza uygun olarak listede yer alan takımlar arasından bir tercihte bulunabilirsiniz.

Ayrıca bu takımları hangi modlarda değerlendireceğiniz de çok önemlidir. Örneğin oyuna yeni eklenen Rush modu genellikle daha yaratıcı ve daha hızlı oyuncuların fayda gösterdiği bir mod olarak biliniyor. Dolayısıyla her takım bu modda en iyi sonucu vermeyecektir.

Öte yandan Kariyer modu daha uzun soluklu bir mod olduğu için burada farklı kriterleri göz önünde bulundurmanız gereklidir. Mesela takımın bütçesinin yüksek olması, ileride yapacağınız transfer ve harcamalarda kilit bir rol üstlenecektir. Ayrıca kulübedeki genç oyuncular da takımınızın geleceğini belirleyecek başlıca faktörler arasında bulunmaktadır.

Kısacası en iyi takımın, “oyun anlayışınıza ve oynadığınız moda en uygun olan takım” olduğunu, dolayısıyla seçeceğiniz kulübün oyun dilimini ve taktiksel bakış açısını göz önüne almanız önemli olacaktır. Kararınızı verdiyseniz, şimdiden iyi oyunlar dileriz!

Peki ya size göre EA Sports FC 25’te en iyi takım hangisi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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