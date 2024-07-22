Fenerbahçe ve Galatasaray, EA Sports FC ile özel anlaşma imzaladı

Türkiye’nin önde gelen kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray, EA Sports FC ile özel bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği kapsamında oyunda söz konusu iki kulübün taraftarlarını sevindirecek önemli gelişmeler sunulacağı öğrenildi.

Her iki kulüpten de gelen açıklamaya göre bu işbirliği sayesinde oyuna bir dizi ilgi çekici yenilik dahil olacak. Galatasaray takımının RAMS Park stadı ve Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu oyunda karşımıza çıkacak. Dünyanın dört bir yanındaki oyunseverler bu anlaşmayla birlikte Türkiye kulüplerini daha yakından tanıma şansına sahip olacak.

EA Sports FC’den açıklama geldi

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray takımları ile gerçekleştirilen bu işbirliği ile ilgili olarak şu cümlelere yer verdi:

“Türkiye bir futbol ülkesi ve Türk milleti de desteklediği takımlara sadık taraftarlar; bu da bizim Fenerbahçe S.K. gibi tarihi bir kulüple ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duymamıza neden oluyor. Bu ortaklık sayesinde sarı-lacivertli taraftarları sevdikleri oyunculara ve kulübe daha da yakınlaştırarak onlara gerçek bir futbol deneyimi sunabiliyoruz. Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor. Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan konuya ilişkin şu yorumlarda bulundu:

“EA SPORTS, her yıl dünyanın dört bir yanındaki futbol fanatiklerini heyecanlandıran, birinci sınıf bir futbol oyunu sunuyor. Yaptığımız bu iş birliği ile Fenerbahçe’nin, EA SPORTS FC’nin önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyoruz. EA SPORTS FC oyuncuları ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki bağı derinleştiren bu iş birliğinin takımımızı hem sahada, hem de ekranda destekleyen sarı-lacivert tutkunu taraftarlara heyecan verici anlar sunacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise şu yorumları yaptı:

“EA SPORTS FC ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yüksek stratejik öneme sahip olan, sayısız maçta ve şampiyonlukta yanımızda olan Galatasaray taraftarlarına ulaşmak için attığımız önemli bir adım. EA ile uzun yıllara dayanan ilişkimizin FC 25’te güçlenerek devam etmesinden ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Peki ya siz Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının EA Sports FC ile yaptığı bu işbirliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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