Kural tanımayan futbol oyunu: Rematch çıkış tarihi duyuruldu

Rocket League benzeri yeni bir futbol oyunu geliyor.

Rematch adı verilen oyun için geri sayım başladı.

PC, PS5 ve Xbox Series X/S'te yayınlanacak oyun 19 Haziran'da piyasaya sunulacak.

Merakla beklenen oyun lansman gününde Game Pass kataloğuna eklenecek.

Kung-fu aksiyon oyunu Sifu’nun geliştirici ekibi Sloclap, 5v5 ve 4v4 eşleşmeli futbol oyunu Rematch için nihayet bir çıkış tarihi verdi. Açıklanan detaylara göre oyun 19 Haziran’dan itibaren PC (Steam), PS5 ve Xbox Series X/S’te piyasaya sürülecek.

Öte yandan oyunseverler için önemli bir müjde daha geldi. Merakla beklenen oyunun henüz lansman günü sırasında PC ve Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz olarak sunulacağı ifade edildi. Bu da dünya çapında milyonlarca oyuncunun oyuna akın etmesine yardımcı olacak.

Açık Beta dönemi 18 Nisan’da başlıyor

Rematch çıkış tarihi için 19 Haziran’a işaret eden Sloclap ekibi, lansman sırasında mevcut olacak çeşitli sürümlerin yanı sıra, 18 Nisan’dan itibaren herkesin oyunu denemesine olanak tanıyacak bir açık Beta da duyurdu.

Oyun standart sürümü ile 14.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ön sipariş verdiğinizde bonus olarak “Taraftar Şapkası” hediye edilecek. Pro Edition ve Elite Edition versiyonlarını da satın almak mümkün olacak.

Pro Edition’ın fiyatı 19.99 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu paket aşağıdaki bonusları içeriyor:

72 saatlik erken erişim: Oyuna herkesten önce katılın! Hem Pro hem de Elite Sürümleri için mevcuttur.

Oyuna herkesten önce katılın! Hem Pro hem de Elite Sürümleri için mevcuttur. Taraftar Şapkası: Gösterilen destek ve güven için bir teşekkür olarak, bu ücretsiz hediye topluluk için tüm sürümlerde kullanılabilir hale getirildi.

Gösterilen destek ve güven için bir teşekkür olarak, bu ücretsiz hediye topluluk için tüm sürümlerde kullanılabilir hale getirildi. Captain’s Pass Geliştirme Bileti: Oyun tarzınızı ve ödüllerinizi adım adım bir sonraki seviyeye taşıyın.

Oyun tarzınızı ve ödüllerinizi adım adım bir sonraki seviyeye taşıyın. Blazon arka planı ve oyuncu unvanı: Benzersizliğiniz hakkında hiçbir şüphe bırakmayan destansı tasarımlarla kimliğinizi gösterin.

Benzersizliğiniz hakkında hiçbir şüphe bırakmayan destansı tasarımlarla kimliğinizi gösterin. Blasone Atlet: Her maçta gücünü gösteren ve kaderini şekillendirenler için yaratılmış, zarafet dokunuşlu klasik asi atlet.

Her maçta gücünü gösteren ve kaderini şekillendirenler için yaratılmış, zarafet dokunuşlu klasik asi atlet. Blasone deseni (üst ve alt vücut giysileri için): Gerçek kimliğinizi ifade etmek için kıyafetlerinize destansı bir tasarım ekleyin! Hikayelerini kıyafetleri aracılığıyla da anlatmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Gerçek kimliğinizi ifade etmek için kıyafetlerinize destansı bir tasarım ekleyin! Hikayelerini kıyafetleri aracılığıyla da anlatmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Blasone takı seti: Bu koleksiyondaki her parça katlanmış deriden yapılmıştır ve hem saha içinde hem de saha dışında öne çıkar.

Elite Edition’ın fiyatı ise 24.99 dolar olarak açıklandı. Bu pakette yer alan bonuslar şunlar oluyor: