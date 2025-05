Nintendo Switch 2 lansmandan önce ortaya çıktı

Nintendo'nun yeni nesil el konsolu için geri sayım başladı.

Haziran ayında resmi olarak satışa çıkacak cihazla alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Switch 2 modelinin sızdırılan fotoğrafları, konsola ilişkin beklentileri daha da artırıyor.

Nintendo Switch 2 taşınabilir el konsolunun ABD genelindeki mağazalardaki fotoğrafları, 5 Haziran’da yapılacak resmi lansman öncesinde ABD’de dolaşmaya başladı. Merakla beklenen cihaz için artık resmen geri sayım başlamış görünüyor.

Bir X kullanıcısı tarafından arşivlenen ve daha sonra silinen bir Reddit gönderisinde, bir Target çalışanı Nintendo Switch 2’nin fotoğraflarını gösteriyor. Mağazanın yaklaşık 40 konsol aldığını iddia ediliyor. İşte söz konusu görüntülere ilişkin tüm detaylar…

Nintendo Switch 2 lansman öncesi görüldü

İkinci bir görüntüde konsollar nakliye kutularından çıkarılmış olarak görünüyor ve bunların Nintendo Switch 2 olduğu doğrulanıyor. 10 günden kısa bir süre içinde Mario Kart World, Switch 2 Welcome Tour ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi selefinden gelen oyunlar için yükseltmelerle birlikte piyasaya sürülecek.

VGC’nin haberine göre diğer stüdyoların oyun kataloğunda Split Fiction, Cyberpunk 2077, Civilization VII, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Yakuza 0 Director’s Cut, Sonic X Shadows Generations ve daha fazlası yer alıyor.

Donkey Kong: Bananza ancak temmuz ayında piyasaya sürülecek. Pokemon Legends ZA ve Metroid Prime 4: Beyond’ın Switch 2 versiyonlarının 2025’te çıkması planlanıyor. Fakat elbette henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmadığını da ekleyelim.

Nintendo bu ay Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet & Violet ve The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibi Nintendo Switch 2 için 12 oyunun ücretsiz yükseltmesini ayrıntılı olarak açıkladı.

Bazı oyunlar çözünürlük ve kare hızlarında iyileştirmeler alırken, bazıları ise oyuncuların birden fazla Switch konsolu kullanarak tek bir oyun kopyasıyla çok oyunculu oyun oynamasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan GameShare’i destekleyecek.

Nintendo Switch 2 teknik özellikleri

İddialara göre Samsung’un 5 nm’de ürettiği, Orin mimarisini temel alan bir NVIDIA T239 işlemcisinden bahsediliyor. Çip yerleşik modda 30 fps’de 4K’ya kadar çözünürlükle yüksek kaliteli grafikler sağlayan Ray Tracing ve DLSS Ray Reconstruction gibi gelişmiş teknolojileri destekleniyor.

2048 CUDA Çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli ARM Cortex-A78AE CPU ve GPU, ilk Switch’e göre açık bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu da yeni konsolu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerine göre daha modern standartlara yaklaştırıyor.