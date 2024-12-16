EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listesi ile karşınızdayız. Popüler futbol oyunu gerçekçi grafikleri ve Rush modu gibi yeni özellikleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Eleştirmenler ve oyunseverler tarafından son derece olumlu bir şekilde karşılanan bu oyun, özellikle de Kariyer modunda kullanabileceğiniz birçok yıldız futbolcu barındırıyor.

Kariyer modunda hangi oyuncuyu takımınıza dahil etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, sizler için eksiksiz bir liste oluşturduk. Oyunda yer alan en iyi oyuncuları kapsayan bu liste, aynı zamanda Ultimate Team modunda da ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanıza yardımcı olacak.

Kadronuza dahil edeceğiniz ismi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, artık içiniz rahat olsun. Oyunda yer alan en yüksek puanlı isimleri bir araya getirdiğimiz listemizde ayrıca pozisyonlara göre ilk 10 oyuncu hakkında da bilgi verdik. Öte yandan liglere göre en iyi oyuncuları arayanlar için Türkiye Süper Lig de dahil olmak üzere farklı liglerde koşturan en reytingli isimleri sıraladık.

EA Sports FC 25 – En iyi oyuncular (İlk 25)

FC 25’teki en iyi oyuncular ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacağınız aşağıdaki tablo, oyunun en yüksek reytingli ilk 25 ismini kapsıyor. İlk sırada pek çok kişiyi şaşırtmayacak şekilde 91 reytingli Kylian Mbappe geliyor. Fransız golcü bu unvanı aynı reytinge sahip olan Manchester City oyuncuları Rodri ve Erling Haaland ile paylaşıyor.

Listenin ilk 6 sırasını Real Madrid ve Manchester City’li yıldızlar dolduruyor. 90 reytinge sahip olan Jude Bellingham, Vini Jr. ve Kevin de Bruyne listeyi adeta domine ediyor. Yine aynı reytinge sahip olan Bayern Münih’li forvet oyuncusu Harry Kane ise altıncı sırada bulunuyor.

Oyuncu Takım Reyting Kylian Mbappé Real Madrid 91 Rodri Manchester City 91 Erling Haaland Manchester City 91 Jude Bellingham Real Madrid 90 Vini Jr. Real Madrid 90 Kevin de Bruyne Manchester City 90 Harry Kane Bayern Münih 90 Martin Odegaard Arsenal 89 Gianluigi Donnarumma PSG 89 Alisson Liverpool 89 Thibaut Courtois Real Madrid 89 Lautaro Martínez Inter Milan 89 Virgil Van Dijk Liverpool 89 Marc-André ter Stegen Barselona 89 Muhammed Salah Liverpool 89 Phil Foden Manchester City 88 Lionel Messi Inter Miami 88 Antoine Griezmann Atletico Madrid 88 Rúben Dias Manchester City 88 Robert Lewandowski Barselona 88 Federico Valverde Real Madrid 88 Ederson Manchester City 88 Bernardo Silva Manchester City 88 Jan Oblak Atletico Madrid 88 Antonio Rüdiger Real Madrid 88

EA Sports FC 25: Pozisyonlara göre en iyi oyuncular

Yukarıda yer alan tabloda, FC 25’teki en iyi oyuncular hakkında sizlere bilgi verdik. Bununla yetinmek istemeyen oyunseverler için ayrıca mevkilere göre de bir sıralama oluşturduk.

Kaleci, sağ bek, sol bek, defansif orta saha, ofansif orta saha, kanat ve forvet olmak üzere pozisyona göre en iyi oyuncuları arayanlar aşağıdaki tablolara göz atabilir.

En iyi kaleciler

EA Sports FC 25’teki en iyi kaleciler arasında ilk sırayı 89 reyting ile dört oyuncu paylaşıyor. Bu isimler Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson ve Marc-André ter Stegen olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncu Takım Reyting Thibaut Courtois Real Madrid 89 Gianluigi Donnarumma PSG 89 Alisson Liverpool 89 Marc-André ter Stegen Barselona 89 Ederson Manchester City 88 Jan Oblak Atletico Madrid 88 Gregor Kobel Borussia Dortmund 88 Emiliano Martínez Aston Villa 87 Mike Maignan Milano 87 Yann Sommer Inter 87

En iyi defanslar

Güçlü bir takım kurmak için sağlam defans oyuncularına ihtiyaç var. Oyunda en iyi reyting oranına sahip olan defansları listelediğimiz bu tabloda 89 puanla zirveyi iki isim paylaşıyor.

Liverpool forması giyen başarılı oyuncu Virgil Van Dijk ve Manchester City yıldızı Rúben Dias, FC 25’teki en iyi defans oyuncuları oluyor.

Oyuncu Takım Reyting Virgil Van Dijk Liverpool 89 Rúben Dias Manchester City 89 Antonio Rüdiger Real Madrid 88 William Saliba Arsenal 87 Marquinhos Paris Saint Germain 87 Alessandro Bastoni Inter 87 Bremer Juventus 86 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 86 Gabriel Magalhaes Arsenal 86 John Stones Manchester City 85

En iyi sağ bekler

Sağ bekte zirveyi üç isim paylaşıyor. Bu isimler 86 puana sahip olan Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal ve Joshua Kimmich olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncu Takım Reyting Trent Alexander-Arnold Liverpool 86 Dani Carvajal Real Madrid 86 Joshua Kimmich Bayern Münih 86 Jules Koundé Barselona 85 Kyle Walker Manchester City 84 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 84 Achraf Hakimi PSG 84 Benjamin White Arsenal 84 Kieran Trippier Newcastle 83 Giovanni Di Lorenzo Napoli 82

En iyi sol bekler

Sol bek sıralamasında ise zirvede yalnızca bir oyuncu bulunuyor. 87 reytinge sahip olan Theo Hernandez, mevkisinin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan El Hilal forması giyen João Cancelo ve Bayer Leverkusen oyuncusu Alejandro Grimaldo da 86 puanla ikinci basamaktan bizlere selam veriyor.

Oyuncu Takım Reyting Theo Hernandez Milano 87 João Cancelo El Hilal 86 Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 86 Andrew Robertson Liverpool 85 Federico Dimarco Inter 84 Ferland Mendy Real Madrid 84 Nuno Mendes PSG 83 Marcos Acuña River Plate 83 Joško Gvardiol Manchester City 83 Lucas Hernandez PSG 83

En iyi defansif orta sahalar

Manchester City yıldızı Rodri, 91 puan ile oyundaki en güçlü defansif orta saha oluyor. Rodri’nin hemen arkasından ise 87 puan ile Arsenal oyuncusu Declan Rise geliyor.

Oyuncu Takım Reyting Rodri Manchester City 91 Declan Rice Arsenal 87 Granit Xhaka Bayer Leverkusen 86 Hakan Çalhanoğlu Inter 86 João Palhinha Bayern Münih 85 N’Golo Kanté İttihad 85 Aurélien Tchouaméni Real Madrid 85 Bruno Guimarães Newcastle 85 Sandro Tonali Newcastle 85 Rúben Neves El Hilal 84

En iyi orta sahalar

EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listemizin orta saha bölümünde liderliği iki isim paylaşıyor.

Real Madrid forması giyen genç yıldız Jude Bellingham ve Manchester City’nin adeta bir efsanesi haline gelen Kevin De Bruyne, 90 reytingle en üst basamaklarda yer alıyor.

Oyuncu Takım Reyting Jude Bellingham Real Madrid 90 Kevin De Bruyne Manchester City 90 Martin Ødegaard Arsenal 89 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 88 Federico Valverde Real Madrid 88 Bernardo Silva Manchester City 88 Bruno Fernandes Manchester United 87 İlkay Gündoğan Manchester City 87 Jamal Musiala Bayern Münih 87 Frenkie de Jong Barselona 87

En iyi kanatlar

FC 25’teki en iyi kanat oyuncuları arasında birçok tecrübeli yıldız yer alıyor. Real Madrid oyuncusu Vini Jr. 90 reytingle ilk sırayı kapıyor. Hemen ardından ikinciliği 89 puanla Muhammed Salah ve Phil Foden paylaşıyor. Futbol efsanesi Messi’nin ise 88 reytingle üçüncü olduğunu belirtelim.

Oyuncu Takım Reyting Vini Jr. Real Madrid 90 Muhammed Salah Liverpool 89 Phil Foden Manchester City 89 Lionel Messi Inter Miami 88 Bukayo Saka Arsenal 87 Neymar El Hilal 87 Rodrygo Real Madrid 86 Ousmane Dembélé PSG 86 Rafael Leão Milano 86 Cole Palmer Chelsea 85

En iyi forvetler

Futbolda en önemli kural, “atanın ve tutanın iyi olacak” felsefesidir. Bu bağlamda “mükemmel” bir forvet, işlerinizi neredeyse yarı yarıya kolaylaştırabilir.

91 puana sahip olan Kylian Mbappe ve Erling Haaland ilk sıradan karşımıza çıkıyor. En iyi forvetler sıralamasında ikinciliği Harry Kane alıyor.

Oyuncu Takım Reyting Kylian Mbappé Real Madrid 91 Erling Haaland Manchester City 91 Harry Kane Bayern Münih 90 Lautaro Martínez Inter Milan 89 Robert Lewandowski Barselona 88 Antoine Griezmann Atletico Madrid 88 Heung Min Son Tottenham 87 Victor Osimhen Galatasaray 87 Cristiano Ronaldo El Nasr 86 Karim Benzema İttihad 86

EA Sports FC 25: Liglere göre en iyi oyuncular

FC 25’te Kariyer modu veya Ultimate Team’de kusursuz bir takım oluşturmak isteyenler için hazırladığımız bu rehberde ayrıca liglere göre en iyi oyuncuları da bir araya getirdik. Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A gibi en büyük ligleri kapsayan bu tabloda ayrıca Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen yıldız isimleri de sıraladık.

Premier Lig’deki en iyi oyuncular

Premeir Lig’in en güçlü takımı olarak öne çıkan Manchester City, listeyi adeta domine ediyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri listenin ilk üç sırasını kapıyor.

Bu isimler Erling Haaland, Rodri ve Kevin De Bruyne oluyor. Öte yandan sekiz, dokuz ve onuncu sıraları da yine City’li oyuncuların doldurduğunu hatırlatalım.

Oyuncu Takım Reyting Erling Haaland Manchester City 91 Rodri Manchester City 91 Kevin De Bruyne Manchester City 90 Martin Ødegaard Arsenal 89 Alisson Liverpool 89 Van Dijk Liverpool 89 Muhammed Salah Liverpool 89 Phil Foden Manchester City 88 Ederson Manchester City 88 Rubén Dias Manchester City 88

La Liga

Real Madrid ve Barselona forması giyen yıldız oyuncuların boy gösterdiği bu tabloda 90 reytingle ligi domine eden yıldızlar Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vini Jr. oluyor. Madrid’li genç oyuncular, listenin ilk üç basamağını Barcelona oyuncularına kaptırmıyor.

Oyuncu Takım Reyting Kylian Mbappé Real Madrid 90 Jude Bellingham Real Madrid 90 Vini Jr. Real Madrid 90 Thibaut Courtois Real Madrid 89 Ter Stegen Barselona 89 Robert Lewandowski Barselona 89 Antoine Griezmann Atletico Madrid 88 Fede Valverde Real Madrid 88 Jan Oblak Atletico Madrid 88 Antonio Rüdiger Real Madrid 88

Bundesliga

Almanya Bundesliga’da da birçok üst düzey yıldız oyuncu bizleri karşılıyor. İlk sırayı 90 reytingli Bayern Münih oyuncusu Harry Kane kaparken, hemen ardından 88 reytingle Florian Wirtz ve Gregor Kobel geliyor.

Oyuncu Takım Reyting Harry Kane Bayern Münih 90 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 88 Gregor Kobel Borussia Dortmund 88 Jamal Musiala Bayern Münih 87 Granit Xhaka Bayer Leverkusen 86 Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 86 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 86 Joshua Kimmich Bayern Münih 86 Manuel Neuer Bayern Münih 86 Julian Brandt Borussia Dortmund 85

Serie A

Lautaro Martínez, 89 puanla Seria A’da forma giyen en iyi oyuncu olmayı başarıyor. Çok sayıda 87 puanlık oyuncunun yer aldığı listede Inter, Milan ve Roma formalı yıldızlar tabloyu dolduruyor.

Onuncu sırada Inter forması giyen ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takım kaptanlık bandını taşıyan Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

Oyuncu Takım Reyting Lautaro Martínez Inter Milan 89 Paulo Dybala Roma 87 Theo Hernandez Milano 87 Mike Maignan Milano 87 Alessandro Bastoni Inter 87 Nicolò Barella Inter Milan 87 Yann Sommer Inter 87 Bremer Juventus 86 Rafael Leão Milano 86 Hakan Çalhanoğlu Inter 86

Türkiye Süper Lig

Peki ya Türkiye’de durumlar ne? Heyecan dolu bir rekabete ev sahipliği yapan Türkiye Süper Lig, birçok kaliteli yıldız ismi buluşturuyor. Listenin ilk sırasını 87 reytingli Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen alıyor.

İkinci sırayı ise beş oyuncu paylaşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Youssef En-Nesyri, Rafa Silva, Mauro Icardi, Dusan Tadic ve Lucas Torreira 83 puanı bölüşüyor.

Oyuncu Takım Reyting Victor Osimhen Galatasaray 87 Youssef En-Nesyri Fenerbahçe 83 Rafa Beşiktaş 83 Mauro Icardi Galatasaray 83 Dušan Tadić Fenerbahçe 83 Lucas Torreira Galatasaray 83 Edin Džeko Fenerbahçe 82 Ciro Immobile Beşiktaş 82 Filip Kostić Fenerbahçe 82 Fred Fenerbahçe 81 Fernando Muslera Galatasaray 81 Stefan Savić Trabzonspor 81 Ali Al Musrati Beşiktaş 80 Dominik Livaković Fenerbahçe 80 Dries Mertens Galatasaray 80 Allan Saint-Maximin Fenerbahçe 80 Davinson Sánchez Galatasaray 80 Sebastian Szymański Fenerbahçe 80 Barış Alper Yılmaz Galatasaray 80 Hakim Ziyech Galatasaray 80 Abdülkerim Bardakçı Galatasaray 79 Alexander Djiku Fenerbahçe 79 İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 79 Edin Višća Trabzonspor 79 Sofyan Amrabat Fenerbahçe 78

Sonuç

EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi oyuncular ile ilgili sizlere kapsamlı bir şekilde bilgileri sıraladık. Hem Kariyer modu hem de Ultimate Team modunda işlerinizi kolaylaştıracak bu liste, mükemmele yakın bir takım oluşturmanız için sizlere büyük fayda sağlayacak.

Başlangıçta oyundaki en iyi 25 oyuncu hakkında bilgi verirken, aynı zamanda pozisyonlara göre ve liglere göre de sıralamaları paylaştık. Bu sayede kadro mühendisliği yaparken “puzzle’ın eksik parçalarını” daha kolay bir şekilde tamamlamanız mümkün olabilir.

İyi bir takım oluşturmak için artık daha fazla beklemenize gerek yok. İyi oyuncular!