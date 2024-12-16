EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listesi ile karşınızdayız. Popüler futbol oyunu gerçekçi grafikleri ve Rush modu gibi yeni özellikleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Eleştirmenler ve oyunseverler tarafından son derece olumlu bir şekilde karşılanan bu oyun, özellikle de Kariyer modunda kullanabileceğiniz birçok yıldız futbolcu barındırıyor.
Kariyer modunda hangi oyuncuyu takımınıza dahil etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, sizler için eksiksiz bir liste oluşturduk. Oyunda yer alan en iyi oyuncuları kapsayan bu liste, aynı zamanda Ultimate Team modunda da ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanıza yardımcı olacak.
Kadronuza dahil edeceğiniz ismi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, artık içiniz rahat olsun. Oyunda yer alan en yüksek puanlı isimleri bir araya getirdiğimiz listemizde ayrıca pozisyonlara göre ilk 10 oyuncu hakkında da bilgi verdik. Öte yandan liglere göre en iyi oyuncuları arayanlar için Türkiye Süper Lig de dahil olmak üzere farklı liglerde koşturan en reytingli isimleri sıraladık.
EA Sports FC 25 – En iyi oyuncular (İlk 25)
FC 25’teki en iyi oyuncular ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacağınız aşağıdaki tablo, oyunun en yüksek reytingli ilk 25 ismini kapsıyor. İlk sırada pek çok kişiyi şaşırtmayacak şekilde 91 reytingli Kylian Mbappe geliyor. Fransız golcü bu unvanı aynı reytinge sahip olan Manchester City oyuncuları Rodri ve Erling Haaland ile paylaşıyor.
Listenin ilk 6 sırasını Real Madrid ve Manchester City’li yıldızlar dolduruyor. 90 reytinge sahip olan Jude Bellingham, Vini Jr. ve Kevin de Bruyne listeyi adeta domine ediyor. Yine aynı reytinge sahip olan Bayern Münih’li forvet oyuncusu Harry Kane ise altıncı sırada bulunuyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|91
|Rodri
|Manchester City
|91
|Erling Haaland
|Manchester City
|91
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|90
|Vini Jr.
|Real Madrid
|90
|Kevin de Bruyne
|Manchester City
|90
|Harry Kane
|Bayern Münih
|90
|Martin Odegaard
|Arsenal
|89
|Gianluigi Donnarumma
|PSG
|89
|Alisson
|Liverpool
|89
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|89
|Lautaro Martínez
|Inter Milan
|89
|Virgil Van Dijk
|Liverpool
|89
|Marc-André ter Stegen
|Barselona
|89
|Muhammed Salah
|Liverpool
|89
|Phil Foden
|Manchester City
|88
|Lionel Messi
|Inter Miami
|88
|Antoine Griezmann
|Atletico Madrid
|88
|Rúben Dias
|Manchester City
|88
|Robert Lewandowski
|Barselona
|88
|Federico Valverde
|Real Madrid
|88
|Ederson
|Manchester City
|88
|Bernardo Silva
|Manchester City
|88
|Jan Oblak
|Atletico Madrid
|88
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|88
EA Sports FC 25: Pozisyonlara göre en iyi oyuncular
Yukarıda yer alan tabloda, FC 25’teki en iyi oyuncular hakkında sizlere bilgi verdik. Bununla yetinmek istemeyen oyunseverler için ayrıca mevkilere göre de bir sıralama oluşturduk.
Kaleci, sağ bek, sol bek, defansif orta saha, ofansif orta saha, kanat ve forvet olmak üzere pozisyona göre en iyi oyuncuları arayanlar aşağıdaki tablolara göz atabilir.
En iyi kaleciler
EA Sports FC 25’teki en iyi kaleciler arasında ilk sırayı 89 reyting ile dört oyuncu paylaşıyor. Bu isimler Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson ve Marc-André ter Stegen olarak karşımıza çıkıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|89
|Gianluigi Donnarumma
|PSG
|89
|Alisson
|Liverpool
|89
|Marc-André ter Stegen
|Barselona
|89
|Ederson
|Manchester City
|88
|Jan Oblak
|Atletico Madrid
|88
|Gregor Kobel
|Borussia Dortmund
|88
|Emiliano Martínez
|Aston Villa
|87
|Mike Maignan
|Milano
|87
|Yann Sommer
|Inter
|87
En iyi defanslar
Güçlü bir takım kurmak için sağlam defans oyuncularına ihtiyaç var. Oyunda en iyi reyting oranına sahip olan defansları listelediğimiz bu tabloda 89 puanla zirveyi iki isim paylaşıyor.
Liverpool forması giyen başarılı oyuncu Virgil Van Dijk ve Manchester City yıldızı Rúben Dias, FC 25’teki en iyi defans oyuncuları oluyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Virgil Van Dijk
|Liverpool
|89
|Rúben Dias
|Manchester City
|89
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|88
|William Saliba
|Arsenal
|87
|Marquinhos
|Paris Saint Germain
|87
|Alessandro Bastoni
|Inter
|87
|Bremer
|Juventus
|86
|Jonathan Tah
|Bayer Leverkusen
|86
|Gabriel Magalhaes
|Arsenal
|86
|John Stones
|Manchester City
|85
En iyi sağ bekler
Sağ bekte zirveyi üç isim paylaşıyor. Bu isimler 86 puana sahip olan Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal ve Joshua Kimmich olarak karşımıza çıkıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Trent Alexander-Arnold
|Liverpool
|86
|Dani Carvajal
|Real Madrid
|86
|Joshua Kimmich
|Bayern Münih
|86
|Jules Koundé
|Barselona
|85
|Kyle Walker
|Manchester City
|84
|Jeremie Frimpong
|Bayer Leverkusen
|84
|Achraf Hakimi
|PSG
|84
|Benjamin White
|Arsenal
|84
|Kieran Trippier
|Newcastle
|83
|Giovanni Di Lorenzo
|Napoli
|82
En iyi sol bekler
Sol bek sıralamasında ise zirvede yalnızca bir oyuncu bulunuyor. 87 reytinge sahip olan Theo Hernandez, mevkisinin en iyisi olarak dikkat çekiyor.
Öte yandan El Hilal forması giyen João Cancelo ve Bayer Leverkusen oyuncusu Alejandro Grimaldo da 86 puanla ikinci basamaktan bizlere selam veriyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Theo Hernandez
|Milano
|87
|João Cancelo
|El Hilal
|86
|Alejandro Grimaldo
|Bayer Leverkusen
|86
|Andrew Robertson
|Liverpool
|85
|Federico Dimarco
|Inter
|84
|Ferland Mendy
|Real Madrid
|84
|Nuno Mendes
|PSG
|83
|Marcos Acuña
|River Plate
|83
|Joško Gvardiol
|Manchester City
|83
|Lucas Hernandez
|PSG
|83
En iyi defansif orta sahalar
Manchester City yıldızı Rodri, 91 puan ile oyundaki en güçlü defansif orta saha oluyor. Rodri’nin hemen arkasından ise 87 puan ile Arsenal oyuncusu Declan Rise geliyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Rodri
|Manchester City
|91
|Declan Rice
|Arsenal
|87
|Granit Xhaka
|Bayer Leverkusen
|86
|Hakan Çalhanoğlu
|Inter
|86
|João Palhinha
|Bayern Münih
|85
|N’Golo Kanté
|İttihad
|85
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid
|85
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|85
|Sandro Tonali
|Newcastle
|85
|Rúben Neves
|El Hilal
|84
En iyi orta sahalar
EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listemizin orta saha bölümünde liderliği iki isim paylaşıyor.
Real Madrid forması giyen genç yıldız Jude Bellingham ve Manchester City’nin adeta bir efsanesi haline gelen Kevin De Bruyne, 90 reytingle en üst basamaklarda yer alıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|90
|Kevin De Bruyne
|Manchester City
|90
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|89
|Florian Wirtz
|Bayer Leverkusen
|88
|Federico Valverde
|Real Madrid
|88
|Bernardo Silva
|Manchester City
|88
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|87
|İlkay Gündoğan
|Manchester City
|87
|Jamal Musiala
|Bayern Münih
|87
|Frenkie de Jong
|Barselona
|87
En iyi kanatlar
FC 25’teki en iyi kanat oyuncuları arasında birçok tecrübeli yıldız yer alıyor. Real Madrid oyuncusu Vini Jr. 90 reytingle ilk sırayı kapıyor. Hemen ardından ikinciliği 89 puanla Muhammed Salah ve Phil Foden paylaşıyor. Futbol efsanesi Messi’nin ise 88 reytingle üçüncü olduğunu belirtelim.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Vini Jr.
|Real Madrid
|90
|Muhammed Salah
|Liverpool
|89
|Phil Foden
|Manchester City
|89
|Lionel Messi
|Inter Miami
|88
|Bukayo Saka
|Arsenal
|87
|Neymar
|El Hilal
|87
|Rodrygo
|Real Madrid
|86
|Ousmane Dembélé
|PSG
|86
|Rafael Leão
|Milano
|86
|Cole Palmer
|Chelsea
|85
En iyi forvetler
Futbolda en önemli kural, “atanın ve tutanın iyi olacak” felsefesidir. Bu bağlamda “mükemmel” bir forvet, işlerinizi neredeyse yarı yarıya kolaylaştırabilir.
91 puana sahip olan Kylian Mbappe ve Erling Haaland ilk sıradan karşımıza çıkıyor. En iyi forvetler sıralamasında ikinciliği Harry Kane alıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|91
|Erling Haaland
|Manchester City
|91
|Harry Kane
|Bayern Münih
|90
|Lautaro Martínez
|Inter Milan
|89
|Robert Lewandowski
|Barselona
|88
|Antoine Griezmann
|Atletico Madrid
|88
|Heung Min Son
|Tottenham
|87
|Victor Osimhen
|Galatasaray
|87
|Cristiano Ronaldo
|El Nasr
|86
|Karim Benzema
|İttihad
|86
EA Sports FC 25: Liglere göre en iyi oyuncular
FC 25’te Kariyer modu veya Ultimate Team’de kusursuz bir takım oluşturmak isteyenler için hazırladığımız bu rehberde ayrıca liglere göre en iyi oyuncuları da bir araya getirdik. Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A gibi en büyük ligleri kapsayan bu tabloda ayrıca Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen yıldız isimleri de sıraladık.
Premier Lig’deki en iyi oyuncular
Premeir Lig’in en güçlü takımı olarak öne çıkan Manchester City, listeyi adeta domine ediyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri listenin ilk üç sırasını kapıyor.
Bu isimler Erling Haaland, Rodri ve Kevin De Bruyne oluyor. Öte yandan sekiz, dokuz ve onuncu sıraları da yine City’li oyuncuların doldurduğunu hatırlatalım.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Erling Haaland
|Manchester City
|91
|Rodri
|Manchester City
|91
|Kevin De Bruyne
|Manchester City
|90
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|89
|Alisson
|Liverpool
|89
|Van Dijk
|Liverpool
|89
|Muhammed Salah
|Liverpool
|89
|Phil Foden
|Manchester City
|88
|Ederson
|Manchester City
|88
|Rubén Dias
|Manchester City
|88
La Liga
Real Madrid ve Barselona forması giyen yıldız oyuncuların boy gösterdiği bu tabloda 90 reytingle ligi domine eden yıldızlar Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vini Jr. oluyor. Madrid’li genç oyuncular, listenin ilk üç basamağını Barcelona oyuncularına kaptırmıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|90
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|90
|Vini Jr.
|Real Madrid
|90
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|89
|Ter Stegen
|Barselona
|89
|Robert Lewandowski
|Barselona
|89
|Antoine Griezmann
|Atletico Madrid
|88
|Fede Valverde
|Real Madrid
|88
|Jan Oblak
|Atletico Madrid
|88
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|88
Bundesliga
Almanya Bundesliga’da da birçok üst düzey yıldız oyuncu bizleri karşılıyor. İlk sırayı 90 reytingli Bayern Münih oyuncusu Harry Kane kaparken, hemen ardından 88 reytingle Florian Wirtz ve Gregor Kobel geliyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Harry Kane
|Bayern Münih
|90
|Florian Wirtz
|Bayer Leverkusen
|88
|Gregor Kobel
|Borussia Dortmund
|88
|Jamal Musiala
|Bayern Münih
|87
|Granit Xhaka
|Bayer Leverkusen
|86
|Alejandro Grimaldo
|Bayer Leverkusen
|86
|Jonathan Tah
|Bayer Leverkusen
|86
|Joshua Kimmich
|Bayern Münih
|86
|Manuel Neuer
|Bayern Münih
|86
|Julian Brandt
|Borussia Dortmund
|85
Serie A
Lautaro Martínez, 89 puanla Seria A’da forma giyen en iyi oyuncu olmayı başarıyor. Çok sayıda 87 puanlık oyuncunun yer aldığı listede Inter, Milan ve Roma formalı yıldızlar tabloyu dolduruyor.
Onuncu sırada Inter forması giyen ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takım kaptanlık bandını taşıyan Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Lautaro Martínez
|Inter Milan
|89
|Paulo Dybala
|Roma
|87
|Theo Hernandez
|Milano
|87
|Mike Maignan
|Milano
|87
|Alessandro Bastoni
|Inter
|87
|Nicolò Barella
|Inter Milan
|87
|Yann Sommer
|Inter
|87
|Bremer
|Juventus
|86
|Rafael Leão
|Milano
|86
|Hakan Çalhanoğlu
|Inter
|86
Türkiye Süper Lig
Peki ya Türkiye’de durumlar ne? Heyecan dolu bir rekabete ev sahipliği yapan Türkiye Süper Lig, birçok kaliteli yıldız ismi buluşturuyor. Listenin ilk sırasını 87 reytingli Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen alıyor.
İkinci sırayı ise beş oyuncu paylaşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Youssef En-Nesyri, Rafa Silva, Mauro Icardi, Dusan Tadic ve Lucas Torreira 83 puanı bölüşüyor.
|Oyuncu
|Takım
|Reyting
|Victor Osimhen
|Galatasaray
|87
|Youssef En-Nesyri
|Fenerbahçe
|83
|Rafa
|Beşiktaş
|83
|Mauro Icardi
|Galatasaray
|83
|Dušan Tadić
|Fenerbahçe
|83
|Lucas Torreira
|Galatasaray
|83
|Edin Džeko
|Fenerbahçe
|82
|Ciro Immobile
|Beşiktaş
|82
|Filip Kostić
|Fenerbahçe
|82
|Fred
|Fenerbahçe
|81
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|81
|Stefan Savić
|Trabzonspor
|81
|Ali Al Musrati
|Beşiktaş
|80
|Dominik Livaković
|Fenerbahçe
|80
|Dries Mertens
|Galatasaray
|80
|Allan Saint-Maximin
|Fenerbahçe
|80
|Davinson Sánchez
|Galatasaray
|80
|Sebastian Szymański
|Fenerbahçe
|80
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray
|80
|Hakim Ziyech
|Galatasaray
|80
|Abdülkerim Bardakçı
|Galatasaray
|79
|Alexander Djiku
|Fenerbahçe
|79
|İrfan Can Kahveci
|Fenerbahçe
|79
|Edin Višća
|Trabzonspor
|79
|Sofyan Amrabat
|Fenerbahçe
|78
Sonuç
EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi oyuncular ile ilgili sizlere kapsamlı bir şekilde bilgileri sıraladık. Hem Kariyer modu hem de Ultimate Team modunda işlerinizi kolaylaştıracak bu liste, mükemmele yakın bir takım oluşturmanız için sizlere büyük fayda sağlayacak.
Başlangıçta oyundaki en iyi 25 oyuncu hakkında bilgi verirken, aynı zamanda pozisyonlara göre ve liglere göre de sıralamaları paylaştık. Bu sayede kadro mühendisliği yaparken “puzzle’ın eksik parçalarını” daha kolay bir şekilde tamamlamanız mümkün olabilir.
İyi bir takım oluşturmak için artık daha fazla beklemenize gerek yok. İyi oyuncular!