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    Editörden Oyun

    EA Sports FC 25: En iyi oyuncular

    EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi oyuncular hangileri? Pozisyonlara ve liglere göre oyunun en iyilerini bir araya getirdik.
    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular
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    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listesi ile karşınızdayız. Popüler futbol oyunu gerçekçi grafikleri ve Rush modu gibi yeni özellikleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Eleştirmenler ve oyunseverler tarafından son derece olumlu bir şekilde karşılanan bu oyun, özellikle de Kariyer modunda kullanabileceğiniz birçok yıldız futbolcu barındırıyor.

    Kariyer modunda hangi oyuncuyu takımınıza dahil etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, sizler için eksiksiz bir liste oluşturduk. Oyunda yer alan en iyi oyuncuları kapsayan bu liste, aynı zamanda Ultimate Team modunda da ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanıza yardımcı olacak.

    Kadronuza dahil edeceğiniz ismi konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, artık içiniz rahat olsun. Oyunda yer alan en yüksek puanlı isimleri bir araya getirdiğimiz listemizde ayrıca pozisyonlara göre ilk 10 oyuncu hakkında da bilgi verdik. Öte yandan liglere göre en iyi oyuncuları arayanlar için Türkiye Süper Lig de dahil olmak üzere farklı liglerde koşturan en reytingli isimleri sıraladık.

    EA Sports FC 25 – En iyi oyuncular (İlk 25)

    FC 25’teki en iyi oyuncular ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacağınız aşağıdaki tablo, oyunun en yüksek reytingli ilk 25 ismini kapsıyor. İlk sırada pek çok kişiyi şaşırtmayacak şekilde 91 reytingli Kylian Mbappe geliyor. Fransız golcü bu unvanı aynı reytinge sahip olan Manchester City oyuncuları Rodri ve Erling Haaland ile paylaşıyor.

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular

    Listenin ilk 6 sırasını Real Madrid ve Manchester City’li yıldızlar dolduruyor. 90 reytinge sahip olan Jude Bellingham, Vini Jr. ve Kevin de Bruyne listeyi adeta domine ediyor. Yine aynı reytinge sahip olan Bayern Münih’li forvet oyuncusu Harry Kane ise altıncı sırada bulunuyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Kylian Mbappé Real Madrid 91
    Rodri Manchester City 91
    Erling Haaland Manchester City 91
    Jude Bellingham Real Madrid 90
    Vini Jr. Real Madrid 90
    Kevin de Bruyne Manchester City 90
    Harry Kane Bayern Münih 90
    Martin Odegaard Arsenal 89
    Gianluigi Donnarumma PSG 89
    Alisson Liverpool 89
    Thibaut Courtois Real Madrid 89
    Lautaro Martínez Inter Milan 89
    Virgil Van Dijk Liverpool 89
    Marc-André ter Stegen Barselona 89
    Muhammed Salah Liverpool 89
    Phil Foden Manchester City 88
    Lionel Messi Inter Miami 88
    Antoine Griezmann Atletico Madrid 88
    Rúben Dias Manchester City 88
    Robert Lewandowski Barselona 88
    Federico Valverde Real Madrid 88
    Ederson Manchester City 88
    Bernardo Silva Manchester City 88
    Jan Oblak Atletico Madrid 88
    Antonio Rüdiger Real Madrid 88

    EA Sports FC 25: Pozisyonlara göre en iyi oyuncular

    Yukarıda yer alan tabloda, FC 25’teki en iyi oyuncular hakkında sizlere bilgi verdik. Bununla yetinmek istemeyen oyunseverler için ayrıca mevkilere göre de bir sıralama oluşturduk.

    Kaleci, sağ bek, sol bek, defansif orta saha, ofansif orta saha, kanat ve forvet olmak üzere pozisyona göre en iyi oyuncuları arayanlar aşağıdaki tablolara göz atabilir.

    En iyi kaleciler

    EA Sports FC 25’teki en iyi kaleciler arasında ilk sırayı 89 reyting ile dört oyuncu paylaşıyor. Bu isimler Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson ve Marc-André ter Stegen olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Thibaut Courtois Real Madrid 89
    Gianluigi Donnarumma PSG 89
    Alisson Liverpool 89
    Marc-André ter Stegen Barselona 89
    Ederson Manchester City 88
    Jan Oblak Atletico Madrid 88
    Gregor Kobel Borussia Dortmund 88
    Emiliano Martínez Aston Villa 87
    Mike Maignan Milano 87
    Yann Sommer Inter 87

    En iyi defanslar

    Güçlü bir takım kurmak için sağlam defans oyuncularına ihtiyaç var. Oyunda en iyi reyting oranına sahip olan defansları listelediğimiz bu tabloda 89 puanla zirveyi iki isim paylaşıyor.

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular

    Liverpool forması giyen başarılı oyuncu Virgil Van Dijk ve Manchester City yıldızı Rúben Dias, FC 25’teki en iyi defans oyuncuları oluyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Virgil Van Dijk Liverpool 89
    Rúben Dias Manchester City 89
    Antonio Rüdiger Real Madrid 88
    William Saliba Arsenal 87
    Marquinhos Paris Saint Germain 87
    Alessandro Bastoni Inter 87
    Bremer Juventus 86
    Jonathan Tah Bayer Leverkusen 86
    Gabriel Magalhaes Arsenal 86
    John Stones Manchester City 85

    En iyi sağ bekler

    Sağ bekte zirveyi üç isim paylaşıyor. Bu isimler 86 puana sahip olan Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal ve Joshua Kimmich olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Trent Alexander-Arnold Liverpool 86
    Dani Carvajal Real Madrid 86
    Joshua Kimmich Bayern Münih 86
    Jules Koundé Barselona 85
    Kyle Walker Manchester City 84
    Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 84
    Achraf Hakimi PSG 84
    Benjamin White Arsenal 84
    Kieran Trippier Newcastle 83
    Giovanni Di Lorenzo Napoli 82

    En iyi sol bekler

    Sol bek sıralamasında ise zirvede yalnızca bir oyuncu bulunuyor. 87 reytinge sahip olan Theo Hernandez, mevkisinin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

    Öte yandan El Hilal forması giyen João Cancelo ve Bayer Leverkusen oyuncusu Alejandro Grimaldo da 86 puanla ikinci basamaktan bizlere selam veriyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Theo Hernandez Milano 87
    João Cancelo El Hilal 86
    Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 86
    Andrew Robertson Liverpool 85
    Federico Dimarco Inter 84
    Ferland Mendy Real Madrid 84
    Nuno Mendes PSG 83
    Marcos Acuña River Plate 83
    Joško Gvardiol Manchester City 83
    Lucas Hernandez PSG 83

    En iyi defansif orta sahalar

    Manchester City yıldızı Rodri, 91 puan ile oyundaki en güçlü defansif orta saha oluyor. Rodri’nin hemen arkasından ise 87 puan ile Arsenal oyuncusu Declan Rise geliyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Rodri Manchester City 91
    Declan Rice Arsenal 87
    Granit Xhaka Bayer Leverkusen 86
    Hakan Çalhanoğlu Inter 86
    João Palhinha Bayern Münih 85
    N’Golo Kanté İttihad 85
    Aurélien Tchouaméni Real Madrid 85
    Bruno Guimarães Newcastle 85
    Sandro Tonali Newcastle 85
    Rúben Neves El Hilal 84

    En iyi orta sahalar

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular listemizin orta saha bölümünde liderliği iki isim paylaşıyor.

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular

    Real Madrid forması giyen genç yıldız Jude Bellingham ve Manchester City’nin adeta bir efsanesi haline gelen Kevin De Bruyne, 90 reytingle en üst basamaklarda yer alıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Jude Bellingham Real Madrid 90
    Kevin De Bruyne Manchester City 90
    Martin Ødegaard Arsenal 89
    Florian Wirtz Bayer Leverkusen 88
    Federico Valverde Real Madrid 88
    Bernardo Silva Manchester City 88
    Bruno Fernandes Manchester United 87
    İlkay Gündoğan Manchester City 87
    Jamal Musiala Bayern Münih 87
    Frenkie de Jong Barselona 87

    En iyi kanatlar

    FC 25’teki en iyi kanat oyuncuları arasında birçok tecrübeli yıldız yer alıyor. Real Madrid oyuncusu Vini Jr. 90 reytingle ilk sırayı kapıyor. Hemen ardından ikinciliği 89 puanla Muhammed Salah ve Phil Foden paylaşıyor. Futbol efsanesi Messi’nin ise 88 reytingle üçüncü olduğunu belirtelim.

    Oyuncu Takım Reyting
    Vini Jr. Real Madrid 90
    Muhammed Salah Liverpool 89
    Phil Foden Manchester City 89
    Lionel Messi Inter Miami 88
    Bukayo Saka Arsenal 87
    Neymar El Hilal 87
    Rodrygo Real Madrid 86
    Ousmane Dembélé PSG 86
    Rafael Leão Milano 86
    Cole Palmer Chelsea 85

    En iyi forvetler

    Futbolda en önemli kural, “atanın ve tutanın iyi olacak” felsefesidir. Bu bağlamda “mükemmel” bir forvet, işlerinizi neredeyse yarı yarıya kolaylaştırabilir.

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    91 puana sahip olan Kylian Mbappe ve Erling Haaland ilk sıradan karşımıza çıkıyor. En iyi forvetler sıralamasında ikinciliği Harry Kane alıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Kylian Mbappé Real Madrid 91
    Erling Haaland Manchester City 91
    Harry Kane Bayern Münih 90
    Lautaro Martínez Inter Milan 89
    Robert Lewandowski Barselona 88
    Antoine Griezmann Atletico Madrid 88
    Heung Min Son Tottenham 87
    Victor Osimhen Galatasaray 87
    Cristiano Ronaldo El Nasr 86
    Karim Benzema İttihad 86

    EA Sports FC 25: Liglere göre en iyi oyuncular

    FC 25’te Kariyer modu veya Ultimate Team’de kusursuz bir takım oluşturmak isteyenler için hazırladığımız bu rehberde ayrıca liglere göre en iyi oyuncuları da bir araya getirdik. Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A gibi en büyük ligleri kapsayan bu tabloda ayrıca Türkiye Süper Lig takımlarında forma giyen yıldız isimleri de sıraladık.

    Premier Lig’deki en iyi oyuncular

    Premeir Lig’in en güçlü takımı olarak öne çıkan Manchester City, listeyi adeta domine ediyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri listenin ilk üç sırasını kapıyor.

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular

    Bu isimler Erling Haaland, Rodri ve Kevin De Bruyne oluyor. Öte yandan sekiz, dokuz ve onuncu sıraları da yine City’li oyuncuların doldurduğunu hatırlatalım.

    Oyuncu Takım Reyting
    Erling Haaland Manchester City 91
    Rodri Manchester City 91
    Kevin De Bruyne Manchester City 90
    Martin Ødegaard Arsenal 89
    Alisson Liverpool 89
    Van Dijk Liverpool 89
    Muhammed Salah Liverpool 89
    Phil Foden Manchester City 88
    Ederson Manchester City 88
    Rubén Dias Manchester City 88

    La Liga

    Real Madrid ve Barselona forması giyen yıldız oyuncuların boy gösterdiği bu tabloda 90 reytingle ligi domine eden yıldızlar Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vini Jr. oluyor. Madrid’li genç oyuncular, listenin ilk üç basamağını Barcelona oyuncularına kaptırmıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Kylian Mbappé Real Madrid 90
    Jude Bellingham Real Madrid 90
    Vini Jr. Real Madrid 90
    Thibaut Courtois Real Madrid 89
    Ter Stegen Barselona 89
    Robert Lewandowski Barselona 89
    Antoine Griezmann Atletico Madrid 88
    Fede Valverde Real Madrid 88
    Jan Oblak Atletico Madrid 88
    Antonio Rüdiger Real Madrid 88

    Bundesliga

    Almanya Bundesliga’da da birçok üst düzey yıldız oyuncu bizleri karşılıyor. İlk sırayı 90 reytingli Bayern Münih oyuncusu Harry Kane kaparken, hemen ardından 88 reytingle Florian Wirtz ve Gregor Kobel geliyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Harry Kane Bayern Münih 90
    Florian Wirtz Bayer Leverkusen 88
    Gregor Kobel Borussia Dortmund 88
    Jamal Musiala Bayern Münih 87
    Granit Xhaka Bayer Leverkusen 86
    Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 86
    Jonathan Tah Bayer Leverkusen 86
    Joshua Kimmich Bayern Münih 86
    Manuel Neuer Bayern Münih 86
    Julian Brandt Borussia Dortmund 85

    Serie A

    Lautaro Martínez, 89 puanla Seria A’da forma giyen en iyi oyuncu olmayı başarıyor. Çok sayıda 87 puanlık oyuncunun yer aldığı listede Inter, Milan ve Roma formalı yıldızlar tabloyu dolduruyor.

    EA Sports FC 25 en iyi oyuncular

    Onuncu sırada Inter forması giyen ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takım kaptanlık bandını taşıyan Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Lautaro Martínez Inter Milan 89
    Paulo Dybala Roma 87
    Theo Hernandez Milano 87
    Mike Maignan Milano 87
    Alessandro Bastoni Inter 87
    Nicolò Barella Inter Milan 87
    Yann Sommer Inter 87
    Bremer Juventus 86
    Rafael Leão Milano 86
    Hakan Çalhanoğlu Inter 86

    Türkiye Süper Lig

    Peki ya Türkiye’de durumlar ne? Heyecan dolu bir rekabete ev sahipliği yapan Türkiye Süper Lig, birçok kaliteli yıldız ismi buluşturuyor. Listenin ilk sırasını 87 reytingli Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen alıyor.

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    İkinci sırayı ise beş oyuncu paylaşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Youssef En-Nesyri, Rafa Silva, Mauro Icardi, Dusan Tadic ve Lucas Torreira 83 puanı bölüşüyor.

    Oyuncu Takım Reyting
    Victor Osimhen Galatasaray 87
    Youssef En-Nesyri Fenerbahçe 83
    Rafa Beşiktaş 83
    Mauro Icardi Galatasaray 83
    Dušan Tadić Fenerbahçe 83
    Lucas Torreira Galatasaray 83
    Edin Džeko Fenerbahçe 82
    Ciro Immobile Beşiktaş 82
    Filip Kostić Fenerbahçe 82
    Fred Fenerbahçe 81
    Fernando Muslera Galatasaray 81
    Stefan Savić Trabzonspor 81
    Ali Al Musrati Beşiktaş 80
    Dominik Livaković Fenerbahçe 80
    Dries Mertens Galatasaray 80
    Allan Saint-Maximin Fenerbahçe 80
    Davinson Sánchez Galatasaray 80
    Sebastian Szymański Fenerbahçe 80
    Barış Alper Yılmaz Galatasaray 80
    Hakim Ziyech Galatasaray 80
    Abdülkerim Bardakçı Galatasaray 79
    Alexander Djiku Fenerbahçe 79
    İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 79
    Edin Višća Trabzonspor 79
    Sofyan Amrabat Fenerbahçe 78

    Sonuç

    EA Sports FC 25 oyununda yer alan en iyi oyuncular ile ilgili sizlere kapsamlı bir şekilde bilgileri sıraladık. Hem Kariyer modu hem de Ultimate Team modunda işlerinizi kolaylaştıracak bu liste, mükemmele yakın bir takım oluşturmanız için sizlere büyük fayda sağlayacak.

    Başlangıçta oyundaki en iyi 25 oyuncu hakkında bilgi verirken, aynı zamanda pozisyonlara göre ve liglere göre de sıralamaları paylaştık. Bu sayede kadro mühendisliği yaparken “puzzle’ın eksik parçalarını” daha kolay bir şekilde tamamlamanız mümkün olabilir.

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    İyi bir takım oluşturmak için artık daha fazla beklemenize gerek yok. İyi oyuncular!

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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