The Sims 4, InZOI’yi devirmek için büyük bir güncelleme getiriyor

Maxis ekibi The Sims 4 için büyük bir yeni güncelleme hazırlıyor.

Bu sürpriz güncelleme, yeni yaşam simülasyonu oyunu InZOI ile rekabete dayanıyor.

Rakibine meydan okuyan The Sims 4, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarının istek ve şikayetlerine kulak veriyor.

Maxis bu hafta The Sims 4 için oyunun bir sonraki güncellemesinde planlanan düzeltmelerin önizlemesini sunan yeni Laundry List ile karşımıza çıktı. Bu önemli güncelleme, yakın zaman önce erken erişime açılan yaşam simülasyonu oyunu InZOI ile rekabette önemli bir adımı temsil edecek.

Başlangıçta Steam’de hızlı bir açılış kaydeden InZOI ne yazık ki oyunseverleri uzun bir süre elinde tutamadı. Oyunun kullanıcı sayısında yüzde 85 gibi ciddi bir oranda düşüş görüldü.

Buna karşı The Sims 4 için geliştirilen yeni güncelleme ile gelecek başlıca yenilikler arasında bitki yetiştirmede yaşanan sorunlar, kaydetme menüsünü kullanırken yaşanan çökmeler ve karakterlerin kürklerinin işlenmesindeki başarısızlıklar yer alıyor.

Yeni güncelleme neler sunacak?

GameRant’ın haberine göre Sim’lerin bitkileri sulamasını engelleyen hata ve bahçeye yakınlaşıldığında beliren karanlık noktalar gibi topluluk tarafından yaygın olarak bildirilen problemler bir araya getiriliyor.

Öte yandan çocuklarda görülen vampir gözleri, Sim’lerin temel hareketlerde takılması, Kütüphane ve Willow Creek Gece Kulübü gibi yerleri ziyaret ederken yaşanan çökmeler yer alıyor.

Geliştiriciler ek kusurlar da tespit ettiklerini bildirdi. Bir örnek olarak tıraş bıçağı kullanıldıktan sonra kol kıllarının doğru şekilde alınmasını engelleyen hatanın çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

Maxis ekibi ayrıca mevcut Laundry List’te yer almasa bile bildirilen diğer hataların da araştırıldığını söyledi. Oyuncuların karşılaştıkları sorunların teker teker giderileceği vurgulandı.

The Sims 4, InZOI ile rekabet ediyor

Krafton tarafından geliştirilen yeni yaşam simülasyonu oyunu InZOI’nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Maxis, The Sims 4 için kritik bir adım attı. Geliştiriciler bir süredir daha sık güncelleme hızı benimsemeye başladı.

Şirketin bu stratejisi, aktif tabanın ilgisini korumayı ve resmi forumlarda dile getirilen taleplere daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

Electronic Arts, rakibi InZOI’nin potansiyelini oldukça yakından takip ediyor. Şirket yakın zaman önce oyunculara rakip oyun hakkında sorular içeren çeşitli anketler gönderdi.

Oyuncularının fikirlerini her zamankinden daha fazla önemsemeye başlayan The Sims 4, yaşam simülasyonu alanında yıllardır koruduğu liderliği daha da pekiştirmek istiyor gibi görünüyor.