Neil Druckmann’dan The Last of Us Part 3 hakkında yeni açıklama

The Last of Us serisinin hayranları uzun bir süredir üçüncü oyunun gelip gelmeyeceğini tartışıyor.

Son olarak yapımcı Neil Drukmann'dan gelen açıklamalar, oyunseverlere adeta umut verdi.

The Last of Us Part 3 için yeşil ışık yakan Drukmann, projenin ilerleyen süreçte mümkün olabileceğini aktardı.

The Last of Us Part 2 piyasaya sürüldüğünden bu yana pek çok oyunsever Naughty Dog’un seriye üçüncü bir oyun çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyordu. Hem bunun kaçınılmaz olduğunu hem de bir devam hikayesinin gelmesinin pek mümkün olmadığını belirten geliştiricinin eş başkanı Neil Druckmann sonunda ne yapmak istediğine karar vermiş gibi görünüyor.

Druckmann, Sacred Symbols podcast programında, The Last of Us Part 3 oyununun var olabileceğini ve bunun üzerinde çalışmak istediğini açıkça belirtti. Aynı zamanda oyunun henüz stüdyonun planları arasında olmadığını, hatta hikayenin nereye gidebileceği konusunda hiçbir fikrinin olmadığını da sözlerine ekledi.

The Last of Us Part 3 için umut veren açıklama geldi

Naughty Dog Eş Başkanı Neil Druckman merakla beklenen The Last of Us Part 3 fikriyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu serinin sorumlusuyum ya da Sony’nin bana verdiği doğru rol neyse oyum, her şeyin yüksek kalitede olması önemli. Çok fazla bunu yapmak istemiyorum. Sadece ne yaptığımız konusunda çok dikkatli olmak istiyorum.”

Yönetmen ve tasarımcı ayrıca yakın zamanda yayınlanan canlı aksiyon uyarlamasını Naughty Dog’un yapmak istediği iş türüne örnek olarak gösterdi. Ona göre HBO, oyunlarda başlayan ve ikinci sezonu 25 Mayıs’ta sona erecek hikayenin mümkün olan en iyi versiyonunu yapma yeteneğine sahip şirketti.

Serinin hayranlarına umut aşılayan Druckmann şunları söyledi:

“Yani eğer bir gün oraya geri dönersek, The Last of Us’a layık bir hikaye olduğundan emin olmak istiyorum. O dünyayı seviyorum. O karakterleri seviyorum. Doğru fırsat ve doğru fikir verildiğinde… Evet, kesinlikle oraya geri dönerim.”

Drukmann şu anda retrofütüristik bir dünyayı konu alacak olan Intergalactic: The Heretic Prophet’ta yaratıcı yönetmen olarak çalışmaya odaklanmış durumda.

Ayrıca Naughty Dog’un henüz duyurulmayan ikinci projesinde Shaun Escayg’ın (Uncharted: The Lost Legacy) yönetmenliğini üstlenmesi planlanıyor.

Son olarak bunun The Last of Us Part 3 ile ilgili ilk umut veren açıklama olmadığını da hatırlatalım. Drukmann geçtiğimiz haftalarda da benzer bir açıklamayla gündeme gelmişti.