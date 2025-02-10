EA Sports FC 25: Geleceğin Yıldızları (Takım 2) açıklandı

EA Sports FC 25, Geleceğin Yıldızları (Future Stars) ve Geleceğin Yıldızları ICONs için ikinci takımları yayınladı.

Listede 23 yaş altındaki yüksek potansiyelli yıldız adaylarına yer verildi.

Ayrıca ICON'lara adanan ikinci listede Garrincha, Alan Shearer, Luís Figo, Alessandro Nesta ve Rio Ferdinand gibi efsane oyuncuların kariyerinin ilk yıllarındaki dönemler karşımıza çıkarıldı.

EA Sports FC 25, Ultimate Team modunu oynayan kullanıcılar için bazı ilgi çekici yenilikler ile karşımıza çıktı. Geleceğin Yıldızları (Takım 2) ve Geleceğim Yıldızları ICONs (Takım 2) açıklandı. Popüler futbol oyunu, günümüz futbolunda yükselişte olan gençleri ön plana çıkaran yeni etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni yetenekler olarak değerlendirilen bu yeni dalgadaki oyuncular arasında Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Amad Diallo (Manchester United), Mary Fowler (Manchester City) ve Linda Caicedo (Real Madrid) gibi başarılı isimler yer alıyor. Tüm bu yıldızlar, kariyerleri boyunca dünya çapında yıldızlar olmaları beklenen 23 yaş altı sporculardan oluşuyor.

Böylelikle oyunseverler bu yıldızları kendi dizilişlerine ekleyebilecek. Benzer bir şekilde hafta boyunca tamamlanması gereken hedefler için ödül olarak ek Future Ace öğeleri yayınlanacak.

EA Sports FC 25 Geleceğin Yıldızları (Takım 2)

Amad Diallo (Manchester United)

Pau Cubarsí Paredes (FC Barcelona)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Andrey Santos (Strasbourg)

Charlie Cresswell (Toulouse)

Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

Milos Kerkez (Bournemouth)

Bilal El Khannouss (Leicester City)

Abdukodir Khusanov (Manchester City)

Murillo (Nottingham Forest)

Cata Coll (FC Barcelona)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Johan Bakayoko (PSV)

Mary Fowler (Manchester City)

Aleksandar Pavlović (Bayern Münih)

Paula Tomás (Aston Villa)

EA Sports FC 25 Geleceğin Yıldızları ICONs (Takım 2)