EA Sports FC 25, Nintendo Switch’te bir hafta ücretsiz oluyor

EA Sports FC 25, Switch'te bir hafta boyunca ücretsiz olarak denenebilecek.

FIFA'nın devamı niteliğindeki oyun, Nintendo'nun Game Trials programının bir parçası olacak.

24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında oyunu herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün hale gelecek.

EA Sports FC 25, Nintendo Switch oyuncuları tarafından bir hafta boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. FIFA serisinin manevi devamı niteliğindeki oyun, Nintendo’nun Game Trials programına girecek bir sonraki yapım olarak karşımıza çıkacak.

Temel olarak Game Trials programı, Nintendo Switch Online’da sınırlı bir süre için tam oyunları test etmeye olanak sağlıyor. VGC’nin haberine göre aboneler, 24 Şubat – 2 Mart tarihleri ​​arasında EA Sports FC 25’i ek bir ücret ödemeden indirip oynama imkanından yararlanabilecek.

Demo ve Game Trials oyunları arasındaki fark, ilkinde oyunun küçük bir bölümü yer alırken, Nintendo’nun programında hiçbir kısıtlama olmaksızın oyunun tamamının yer alması olarak belirtiliyor. Game Trials süresi sona erdiğinde oyun artık oynanamaz hale geliyor.

Ancak yine de eShop üzerinden oyunu satın almaya karar verirseniz, kaydedilen veriler normal şekilde yüklendiğinden dolayı, maceraya kaldığınız yerden devam etmeniz mümkün kılınıyor.

EA Sports FC 25’ten yenilikler

Şirket ayrıca oyunla ilgili önemli yenilikleri de karşımıza çıkardı. Diego Maradona’nın EA Sports FC 25’e geri dönmesi ve oyuncuların yıldızı Ultimate Team moduna ücretsiz olarak ekleyebilmesine olanak sağlamasının mümkün olacağı açıklandı. Bunun için 14 Şubat – 14 Mart 2025 tarihleri ​​arasında oyuna giriş yapmanız yeterli olacak.

Ayrıca Maradona’nın evrimi oyunculara ikonik oyuncunun istatistiklerini üç aşamada geliştirme fırsatı sunuyor. Bu sayede genel reyting 77’den 89’a çıkabiliyor ve maçlarda takımlarında kullananlara stratejik avantajlar sağlıyor.

Electronic Arts ayrıca yakın zamanda EA SPORTS FC 25 Showcase’i duyurdu. Futbol simülasyonunun bu ön sürümü çeşitli platformlar aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bunlar arasında PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve Xbox One yer alıyor.

Electronic Arts bu sayede oyuncuların birçok moda erişebildiğini ortaya koydu. Bunlar arasında Hızlı Oyun ve Antrenman gibi modlar yer alıyor. Bu versiyonda kaydedilen ilerleme, aynı platformda aynı EA hesabının kullanılması koşuluyla tam oyuna aktarılabiliyor.