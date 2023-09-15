EA Sports FC 24: Trendyol Süper Lig’in en iyi futbolcuları

EA Sports FC 24 için geri sayım başladı. 30 yıl boyunca devam eden EA Sports ve FIFA arasındaki lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte Electronic Arts ekibinin FIFA’dan bağımsız ilk oyunu olarak lanse edilen yapım, 29 Eylül tarihinde hayranları karşısına çıkacak. Şimdiden büyük bir heyecan yaratan oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak.

EA Sports FC 24 ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, Electronic Arts nihayet oyunda Trendyol Süper Lig bünyesinde yer alan en iyi futbolcuları açıkladı. Listede başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere öne çıkan kulüplerin iddialı oyuncularına yer verildi. İşte detaylar…

EA Sports FC 24, Trendyol Süper Lig yıldızlarını duyurdu

EA Sports FC 24 bünyesinde yer alan en iyi Trendyol Süper Lig oyuncuları arasında ilk sırada Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı ve kaptanı Edin Dzeko geliyor. Dzeko’nun reytingi 83 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada yine Fenerbahçe’den Dominik Livakovic gelirken, üçüncülüğü ise Dusan Tadic elde ediyor. Dördüncü basamakta 82 puanla Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira bulunuyor. İşte listenin detayları…

Trendyol Süper Lig en iyi futbolcular

Edin Dzeko, Fenerbahçe – 83 Dominik Livakovic, Fenerbahçe – 82 Dusan Tadic, Fenerbahçe – 82 Lucas Torreira, Galatasaray – 82 Fred, Fenerbahçe – 81 Dries Mertens, Galatasaray – 81 Wilfried Zaha, Galatasaray – 81 Mauro Icardi, Galatasaray – 80 Fernando Muslera, Galatasaray – 80 Hakim Ziyech, Galatasaray – 80

Trendyol Süper Lig en iyi forvetler

Edin Dzeko, Fenerbahçe – 83 Dusan Tadic, Fenerbahçe – 82 Dries Mertens, Galatasaray – 81 Wilfried Zaha, Galatasaray – 81 Mauro Icardi, Galatasaray – 80 Hakim Ziyech, Galatasaray – 80 Vincent Aboubakar, Beşiktaş – 79 Rachid Ghezzal, Beşiktaş – 78 Michy Batshuayi, Fenerbahçe – 77 Ante Rebic, Beşiktaş – 77

Trendyol Süper Lig en iyi orta sahalar

Lucas Torreira, Galatasaray – 82 Fred, Fenerbahçe – 81 Kerem Demirbay, Galatasaray – 79 Edin Visca, Trabzonspor – 79 Gedson Fernandes, Beşiktaş – 78 Sergio Oliveira, Galatasaray – 78 Cengiz Ünder, Fenerbahçe – 78 Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray – 77 Sebastian Szymanski, Fenerbahçe – 77 Anastasios Bakasetas, Trabzonspor – 76

Trendyol Süper Lig en iyi defanslar

Sacha Boey, Galatasaray – 79 Angelino, Galatasaray – 79 Victor Nelsson, Galatasaray – 78 Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray – 77 Sequeira, Pendikspor – 77 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe – 77 Rodrigo Becao, Fenerbahçe – 77 Alexander Djiku, Fenerbahçe – 76 Arthur Masuaku, Beşiktaş – 76 Luan Peres, Fenerbahçe – 76

Trendyol Süper Lig en iyi kaleciler

Dominik Livakovic, Fenerbahçe – 82 Fernando Muslera, Galatasaray – 80 Uğurcan Çakır, Trabzonspor – 78 Rafal Gikiewicz, Ankaragücü – 77 Helton Leite, Antalyaspor – 76 Matias Dituro, Fatih Karagümrükspor – 75 Mert Günok, Beşiktaş – 75 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş – 74 Andreas Gianniotis, Kasımpaşa – 74 Günay Güvenç, Galatasaray – 74

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